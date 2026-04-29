Almeida rediseña Ciudad Lineal: el barrio que modifica por completo 4.500 m2 de sus espacios y plazas

Recreación del parque del barrio de San Pascual tras las obras de regeneracion. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid inicia la regeneración urbana de 4.556 m2 en el barrio San Pascual, Ciudad Lineal, beneficiando a 2.379 vecinos y más de 1.000 viviendas. El proyecto contempla la creación de nuevas zonas verdes, aumento del arbolado de 12 a 41 ejemplares, 72 bancos, dos fuentes y áreas de convivencia y ocio para diferentes edades. Se mejorará la accesibilidad con rampas, escalera de conexión y un nuevo acceso desde la avenida de Badajoz, facilitando el acceso de emergencias y servicios públicos. El plan incluye más puntos de luz (de 9 a 34) y la recuperación del antiguo arroyo con un jardín de lluvia, dentro del Plan Regenera Madrid.

En Ciudad Lineal ya se ha puesto 'la primera piedra' para que uno de sus barrios deje de ser tal y como lo conocen sus vecinos. Este martes han comenzado las obras de regeneración urbana en el barrio de San Pascual del distrito madrileño.

Así lo ha presenciado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), Álvaro González, junto a la concejala del distrito, Nadia Álvarez.

La intervención transformará una superficie total de 4.556 metros cuadrados, en espacios interbloque y dos plazas, junto con sus conexiones: la de Verdaguer y García y la de San Pascual.

El objetivo es convertirlos en "espacios más accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales de los vecinos", como han informado desde el Ayuntamiento de la capital en una nota de prensa.

Precisamente, según sus datos, beneficiarán directamente a una población de 2.379 vecinos y más de 1.000 viviendas. Se trata, además, de una de las actuaciones más relevantes del Plan Regenera Madrid en el distrito, al que pertenece esta actuación con una inversión de 1,7 millones de euros.

El proyecto

El objetivo en el barrio de Ciudad Lineal es incorporar nuevas zonas verdes que hasta ahora no existían en la zona. Eso conlleva un aumento significativo del arbolado, que pasará de 12 a 41 ejemplares. Asimismo, se reducirá la superficie impermeable y se incrementará la permeabilidad del suelo, contribuyendo a mejorar el confort climático y a reducir el efecto isla de calor.

La actuación incluye también la instalación de 72 bancos y dos fuentes de agua potable, así como la creación de nuevas áreas estanciales que favorezcan la convivencia vecinal.

Imagen actual y la recreación de cómo será la zona, ubicada en un espacio del barrio de San Pascual.

En materia de ocio y deporte, se habilitarán dos zonas infantiles diferenciadas por edades, un área de calistenia y un circuito biosaludable destinado a personas mayores, fomentando así el uso intergeneracional del espacio público.

Otro de los elementos clave de la actuación es la mejora de la conectividad entre espacios. Para ello, se construirá una nueva rampa accesible con varios tramos y una escalera de conexión, garantizando la movilidad universal entre las distintas cotas del ámbito. Asimismo, se crearán recorridos peatonales accesibles acompañados de vegetación y zonas de estancia.

El delegado ha puesto el acento en la mejora de la accesibilidad para los servicios públicos, ya que "se ha diseñado una nueva conexión desde la avenida de Badajoz que facilitará el acceso de los servicios de emergencia al interior de la plaza, algo fundamental en un ámbito como este, con espacios interbloque que hasta ahora presentaban dificultades de acceso".

En este sentido, la intervención contempla la apertura de un nuevo acceso desde la avenida de Badajoz hacia la plaza de San Pascual, mejorando la operatividad del entorno urbano y facilitando tanto las labores de mantenimiento como la intervención de los servicios de emergencia.

González ha destacado que "una de las prioridades de esta intervención es mejorar la seguridad del entorno tanto en el uso cotidiano como en situaciones de emergencia". Así, ha subrayado que "vamos a pasar de 9 a 34 puntos de luz, lo que permitirá contar con espacios mejor iluminados y más seguros, especialmente en horario nocturno".

Además, en la propia plaza de San Pascual se recuperará la memoria del antiguo arroyo mediante la creación de un jardín de lluvia. Es decir, un sistema de drenaje sostenible diseñado para captar, filtrar e infiltrar el agua de lluvia proveniente de superficies impermeables.

El Plan Regenera

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Regenera Madrid, un instrumento estratégico del Ayuntamiento que permite intervenir en la ciudad construida antes de 1985. Especialmente en los espacios interbloque, hasta ahora sin una delimitación clara de titularidad ni capacidad de intervención pública.

El plan actúa sobre más de 85 km2 de tejido urbano consolidado, "beneficiando a cerca del 75% de la población madrileña y al 80% del parque residencial de la ciudad". En esta primera fase, las actuaciones se desarrollan en 15 distritos, con una inversión global estimada de 141 millones de euros.