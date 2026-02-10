Alerta por la desaparición de dos menores de 16 y 17 años en Madrid: María en Torrelodones y Andrea en Parla

Las claves nuevo Generado con IA Dos menores han desaparecido en Madrid: Mari Ángeles, de 16 años en Torrelodones, y Andrea, de 17 años en Parla. Mari Ángeles fue vista por última vez el 6 de febrero en Torrelodones; mide 1,50 m, es delgada, con pelo castaño largo y ojos marrones. Andrea desapareció el 3 de febrero en Parla; mide 1,45 m, pesa 50 kg, tiene ojos negros y pelo castaño, y necesita medicación. Cualquier información sobre su paradero debe comunicarse a la Policía Nacional, Guardia Civil, Fundación ANAR o al Centro Nacional de Desaparecidos.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio de Interior mantiene activa la búsqueda de dos menores de edad desaparecidas en los últimos días en las localidades de Torrelodones y Parla.

En el caso de Torrelodones, se trata de Mari Ángeles, una chica de 16 años que fue vista por última vez el pasado día 6 en este municipio. Mide 1,50 metros y es delgada. Tiene el cabello castaño largo y ondulado y ojos marrones, según la descripción facilitada.

En el caso de Parla, se trata de una chica de 17 años recién cumplidos que fue vista por última vez el pasado día 3 en la localidad y que responde al nombre de Andrea. Según el aviso, necesita medicación.

La joven mide 1,45 metros y pesa 50 kilos, tiene ojos negros y pelo castaño. La última vez que se la vio vestía unas mallas gris claro y deportivas blancas.

En caso de tener cualquier tipo de información sobre el paradero de cualquiera de ellas, desde el CNDES se insta a comunicarlo a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fundación ANAR o al propio centro nacional.