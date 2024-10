El pistolero Ortega Smith sobrevive aferrado a Cibeles: está detrás del mayor revés a Almeida con Madrid Central

A Javier Ortega Smith lo vimos hace unas semanas arengando a los suyos con el brindis de los Tercios de Flandes. También se ha subido a una furgoneta para arremeter contra José Luis Martínez-Almeida. Todo ello tras su victoria (parcial) en la justicia contra las zonas de bajas emisiones (ZBE) del alcalde popular. No parece, por tanto, que el portavoz municipal de Vox esté pasando por su peor momento en la política madrileña. Rocío Monasterio no puede decir lo mismo: tras ser destituida como líder de Vox en la región, entregó el jueves su acta como diputada en la Asamblea de Madrid.

Monasterio dejó su puesto en la cámara madrileña con recado incluido al presidente nacional del partido, Santiago Abascal. Atrás quedan los tiempos en los que el propio Abascal, Ortega Smith, Monasterio y su marido, Iván Espinosa de los Monteros -que abandonó la política en 2023-, se consolidaron como protagonistas totales de la eclosión de Vox.

En estos momentos, Ortega Smith es la voz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, diputado en el Congreso nacional y vocal del Consejo Ejecutivo Nacional de Vox. Su figura dentro del organigrama de la formación, sin embargo, ha ido a menos. Secretario del partido entre 2016 y 2022 y también vicepresidente, hoy es una figura sin peso en la cúpula. En enero fue defenestrado a vocal de la Ejecutiva.

Hace unas semanas, sufrió un nuevo revés dentro de la agrupación. Como subraya Europa Press, Ortega tampoco ostenta ya el altavoz de los asuntos de Interior en el seno de Vox. Recientemente, el agente de Policía Samuel Vázquez ha asumido el rol de portavoz nacional de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad.

Sin Espinosa ni Monasterio en el tablero, Ortega se erige como el último 'histórico', pese a su distanciamiento evidente con el núcleo político más íntimo de su amigo Abascal. Aunque en las últimas semanas se ha llevado una alegría con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con las ZBE, su influencia dentro del Palacio de Cibeles cambió de golpe tras las elecciones de 2023.

De la reprobación a las ZBE

José Luis Martínez-Almeida llegó al poder en 2019 gracias a su coalición con Ciudadanos y a los votos de Vox. Los síes de Ortega Smith y sus ediles eran necesarios en cuestiones clave. De hecho, ya el primer edil le acusó de bloquear los presupuestos de 2023. En la víspera de los comicios de mayo del año pasado, se llegó a hablar de Ortega como una pieza clave para la reválida de Almeida. Pero no fue así. El alcalde repitió, y lo hizo con mayoría absoluta, dejando 'arrinconado' a Vox.

Desde aquella campaña, Ortega Smith ha protagonizado diferentes polémicas. Aunque ninguna tan gorda como la del pleno del 22 de diciembre de 2023, cuando amedrentó al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, golpeando frente a él una botella de agua. Cibeles le reprobó por aquel encontronazo.

Además de acudir las sesiones plenarias, Ortega también participa en la Comisión Permanente de Vicealcaldía, Portavoz y Emergencias y en la de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda.

Si con la oposición queda en el recuerdo aquel episodio con Rubiño, con el propio Almeida la relación es de todo menos buena. Ninguno de los dos esconde la enemistad entre ambos. "Nadie me ha insultado ni descalificado más frecuentemente, ni de manera más gruesa, que Javier Ortega Smith", dijo el regidor el pasado 18 de septiembre en una entrevista en Onda Madrid.

Las palabras del primer edil fueron una reacción al fallo judicial de las ZBE. Una decisión judicial que nace de una denuncia que el propio Ortega Smith y Monasterio interpusieron en 2021.

La sentencia, que está recurrida ante el Supremo, anula las zonas de bajas emisiones que impiden a los vehículos más contaminantes entrar en la capital. Es uno de los pilares de Madrid 360, una de las estrategias fundamentales de la 'era' Almeida. De momento, además de ir a casación, el Ayuntamiento ya está trabajando en una nueva ordenanza paralela para que las ZBE no decaigan en ningún caso.

Este periódico ha preguntado al Grupo Municipal Vox si la destitución de Monasterio afectará, de alguna manera, al portavoz municipal. La formación no ha respondido a ninguna de las preguntas. Y el propio Ortega Smith no ha dicho ni una palabra públicamente sobre la ex líder de Vox Madrid.