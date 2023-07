La Fórmula 1 acelera hacia Madrid: 450 millones de impacto, golpe a Barcelona y trazado bajo 'secreto'

"Sé cuando lo vamos a firmar y cuando lo vamos a hacer". José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo Ifema Madrid, lo tiene claro: la capital tendrá su ansiado Gran Premio de Fórmula 1. Así de seguro se mostró el ejecutivo el jueves durante un desayuno informativo en Nueva Economía Forum, donde también habló del "acuerdo de confidencialidad" que le impide desvelar más detalles.

Si lo que contó de De los Mozos se hace realidad, Madrid tendrá un circuito en el calendario de la Fórmula 1 por primera vez desde 1981, último año que el Circuito del Jarama albergó un gran premio. Se trata, además, de una oportunidad económica. La Comunidad de Madrid calcula que la nueva competición generaría 450 millones de impacto económico para la capital. El gran perdedor de esta victoria sería Barcelona: el proyecto de Ifema podría acabar con las carreras en Montmeló.

El circuito urbano se levantaría en torno al recinto ferial y contaría con más de 12 pabellones a disposición de las escuderías. El objetivo, según el directivo de Ifema, sería convertirlo en el "mejor que haya en Europa", aunque por ahora se desconoce el trazado oficial del posible futuro Gran Premio. La compañía y las dos administraciones implicadas -Gobierno regional y Ayuntamiento de Madrid- guardan la información con recelo.

Amenaza a Barcelona

Todo apunta a que el anuncio oficial del nuevo Gran Premio de la capital se hará en agosto, coincidiendo con el parón veraniego del Mundial de F1. Las palabras de De los Mozos abren el interrogante sobre el futuro del circuito que alberga en estos momentos el GP de España, Montmeló.

Barcelona tiene contrato hasta 2026, pero la opción de que en España coexistan dos grandes premios parece más remota, aunque no imposible. "Si al final hay dos, yo encantado, pero yo hablo y trabajo por Madrid", sentenció el responsable de Ifema, que no ofreció muchos más detalles sobre el Gran Premio por el contrato de confidencialidad firmado con la FOM (Formula One Management, principal empresa operativa del Grupo Fórmula 1). Hace unos meses, los directivos del trazado catalán aseguraron a Relevo que no valoran la opción de alternarse en el calendario con Madrid.

La capital lleva tiempo peleando por albergar de nuevo un gran premio. El circuito español que más premios de la Fórmula 1 ha acogido es el de Montmeló, que forma parte de la competición desde 1991. El Jarama acogió nueve grandes premios entre 1968 y 1981. La última vez que se corrió en el mítico circuito del norte de la región fue el 23 de junio de aquel año. Fue, de hecho, la última victoria del piloto canadiense Gilles Villeneuve antes de su trágica muerte 11 meses después.

Antes de que el circuito de Ifema se consolidase como principal opción, sonó la posibilidad de reacondicionar el Jarama -que no dispone de la licencia para entrar en el circuito de la Fórmula 1- y de un proyecto en Morata de Tajuña. De los Mozos defendió que Ifema Madrid tiene la exclusiva en España, junto a Barcelona, para la organización de un gran premio en el país y defendió los pasos seguidos hasta la fecha.

"Hemos seguido el proceso que se nos ha indicado. La Federación Española de Automovilismo ha estado informada desde el primer momento, hemos firmado en diciembre la exclusividad y ahora estamos avanzando en el proceso", comentó en el desayuno, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

"Inversión para el alquiler"

Otro de los efectos colaterales que tendría un futuro Gran Premio es la atracción de "inversión para el alquiler turístico a corto plazo" en las Cárcavas de Hortaleza, un barrio situado entre Valdebebas, Sanchinarro y el recinto ferial de Ifema. Pese a que no ha trascendido ningún plano oficial del trazado, el circuito podría pasar por las inmediaciones de este vecindario, donde conviven casas bajas sin ningún tipo de lujo, pareados y chalés unifamiliares.

Según el portal inmobiliario Idealista, las Cárcavas sigue siendo uno de los pocos sitios dentro del término municipal de Madrid "donde se puede comprar un chalé unifamiliar a un precio razonable" respecto a otras zonas de la ciudad. Esto atraería a compradores interesados en comprar viviendas en este lugar para alquilarlas durante el posible Gran Premio y los eventos que surjan en torno a la competición.

