Cómo llegar al concierto de Harry Styles en Madrid: horarios de Metro, autobuses, tren y lanzaderas

Llega el esperado concierto Harry Styles, el nuevo rey del pop, en Madrid. Se celebrará este viernes en el Nuevo Espacio Mad Cool, ubicado en el distrito de Villaverde. Miles de personas acudirán a este evento musical donde se podrán escuchar las canciones más icónicas del artista, como As it was.

Para poder llegar al concierto, el Ayuntamiento de Madrid y la organización del evento han incorporado un Plan Especial de Movilidad que contará con medidas adicionales para reforzar el transporte público de la capital.

Así, se ofrecen diversas maneras de llegar al evento y de regresar a casa en Metro, autobuses o lanzaderas. Sin embargo, este acontecimiento traerá cortes de tráfico totales y parciales en las zonas aledañas al recinto.

Cómo llegar y volver del concierto de Harry Styles

El Metro de Madrid reforzará de forma extraordinaria las líneas 3 de Metro y 12 de MetroSur. De esta forma, se garantiza el desplazamiento hacia la zona del concierto en el distrito de Villaverde el viernes 14 de julio.

La línea 3 de Metro verá incrementada su servicio con frecuencias más cortas de las habituales en dirección a Villaverde Alto, entre las 23:00 horas y las 01:30 horas. Así, los trenes de Metro pasarán entre los cuatro y los seis minutos.

[Caos en el aeropuerto de Barcelona: Los fans persiguen a Harry Styles para despedirle]

Para llegar al recinto del Mad Cool, donde se celebrará el concierto, el suburbano va desde Sol hasta Villaverde Alto en un trayecto que dura 25 minutos. El recorrido cuenta con paradas en Lavapiés, Embajadores, Palos de Frontera, Delicias, Legazpi, Almendrales, Hospital 12 de Octubre, San Fermín - Orcasur, Ciudad de los Ángeles, Villaverde Bajo-Cruce y San Cristóbal.

Otra de las líneas de Metro disponibles para acudir al concierto es la línea 12 de MetroSur, que aumentará la frecuencia de sus trenes un 25% a partir de las 17:30 horas hasta que finalice el concierto.

Horarios de autobús para llegar al evento musical

Para llegar al concierto del cantante británico en autobús se puede recurrir a un total de cinco líneas diferentes que tienen parada en el recinto del Mad Cool, donde se desarrollará el multitudinario evento:

Línea 22: esta ruta de bus une Legazpi y Villaverde Alto, con un funcionamiento de 5:30 a 23:45 horas.

esta ruta de bus une Legazpi y Villaverde Alto, con un funcionamiento de 5:30 a 23:45 horas. Línea 428: línea interurbana que conecta Getafe y Valdemoro, con un funcionamiento de 6:00 a 0:40 horas.

línea interurbana que conecta Getafe y Valdemoro, con un funcionamiento de 6:00 a 0:40 horas. Línea 79: esta línea realiza el trayecto Legazpi a Villaverde Alto, en este caso estando en funcionamiento entre las 6:00 y las 23:30 horas.

esta línea realiza el trayecto Legazpi a Villaverde Alto, en este caso estando en funcionamiento entre las 6:00 y las 23:30 horas. Línea N14: esta línea nocturna permite llegar desde Cibeles a Villaverde Alto, con un horario de entre las 23:40 y las 05:50 horas.

esta línea nocturna permite llegar desde Cibeles a Villaverde Alto, con un horario de entre las 23:40 y las 05:50 horas. Línea T41: ruta de autobús entre Villaverde Alto y el Polígono Industrial La Resina, con un horario de 5:30 a 23:45 horas.

Servicio especial de autobuses lanzaderas

Los asistentes al evento musical de Harry Styles también podrán acudir al recinto del Mad Cool en autobús. Para ello, la EMT ha añadido un servicio especial de lanzaderas desde la Gran Vía hasta Villaverde, con paradas en la plaza de Legazpi y Atocha.

En este caso, estarán activos con una frecuencia entre cuatro y seis minutos. Se trata de 20 autobuses que podrán llevar hasta 110 viajeros y estará operativo desde las 23:00 horas hasta las 02:30 horas.

Cómo llegar al evento en Tren

Las personas que prefieran acudir al concierto en Cercanías disponen del servicio habitual de las líneas que tienen parada en Villaverde, con un horario comprendido entre las 05:30 y las 23:45 horas:

Línea C3: parada en San Cristóbal Industrial, en un trayecto que parte desde Atocha y que tarda 15 minutos en llegar al festival, pasando por las paradas de Villaverde Bajo y S. Cristóbal de los Ángeles.

parada en San Cristóbal Industrial, en un trayecto que parte desde Atocha y que tarda 15 minutos en llegar al festival, pasando por las paradas de Villaverde Bajo y S. Cristóbal de los Ángeles. Línea C4: parada en Villaverde Alto, con un trayecto desde Atocha que tarda 12 minutos y que tiene una única parada intermedia en Villaverde Bajo.

parada en Villaverde Alto, con un trayecto desde Atocha que tarda 12 minutos y que tiene una única parada intermedia en Villaverde Bajo. Línea C5: parada en Villaverde Alto, con un trayecto desde Atocha con una duración total de 12 minutos, en este caso con paradas intermedias en Méndez Álvaro, Doce de Octubre, Orcasitas y Puente Alcocer.

Taxi y VTC

Los usuarios que lo deseen pueden acceder en Taxi. Para ello, tienen que llegar a la parada que se encuentra en la calle Valle de Tobalina, entre la glorieta que se ubica en las calles Acabeda y San Ezequiel.

Otra de las opciones disponibles es el servicio de VTC, que se podrá utilizar en la calle San Eustaquio, entre las vías San Noberto y San Cesáreo. De todas formas, los asistentes cuentan con un amplío transporte público para mayor comodidad.

Cortes de tráfico que afectarán a la movilidad

El concierto de Harry Styles en la capital implicará cortes de tráfico en algunas zonas que suelen tener cortes totales o parciales en la circulación. Se trata de la calle de Laguna Dalga y de la calle de Laguna de Cameros, entre las 22:00 y las 01:00 horas.

Otra de las zonas de Madrid que puede sufrir cortes, en función de la afluencia de asistentes al evento, es la avenida Real de Pinto, entre San Ezequiel y la Gran Vía de Villaverde, que podría tener restricciones de tráfico en dirección hacia la Gran Vía de Villaverde.

[Harry Styles, el nuevo Rey del Pop: quién es quién detrás del mejor álbum del año]

También será cortada al tráfico la salida 7 de la M-45, Getafe y Villaverde, y el acceso de esta carretera desde la glorieta que une la avenida Real de Pinto con la carretera de Villaverde en dirección E90, A44 y A3.

Por último, se cortará la circulación de un carril de la avenida Real de Pinto y de la carretera de Villaverde entre Laguna Dalga y la avenida Teresa de Calcuta en Getafe. Estas medidas también incluyen un carril reservado para peatones en la glorieta bajo la M-45.

Sigue los temas que te interesan