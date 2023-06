Almeida no recuperará la bandera LGTBI en el Orgullo pero 'teñirá' Cibeles y la fuente con el arcoíris

José Luis Martínez-Almeida no colocará la bandera LGTBI+ en el Palacio de Cibeles durante el primer Orgullo que vive en su nueva etapa como alcalde de Madrid. Según el reelegido alcalde, "discutir si se cuelga o no la bandera" no demuestra que exista un "problema" con el Orgullo en la capital. El Ayuntamiento sí que iluminará el Palacio y la fuente con los colores del arcoíris.

La polémica sobre la bandera persigue al popular desde que aterrizó en el Consistorio. En la anterior legislatura, el Ayuntamiento que cogobernó el popular con Ciudadanos se negó a poner la bandera arcoíris durante las fiestas del Orgullo amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 que argumenta que "no se puede ondear otra bandera que no sean las oficiales".

Dicha sentencia sirvió a la anterior Corporación para justificar su decisión, aunque sí colocó la insignia en la plaza de Pedro Zerolo, en el corazón de Chueca, símbolo de la comunidad LGBTI+ en la capital.

Los grupos municipales de Vox y Partido Popular votaron en el Pleno municipal del pasado abril de que la bandera con los colores del arcoíris fuese colocada en la fachada del Palacio de Cibeles durante los festejos del Orgullo de este año.

Este martes, sin embargo, el Ayuntamiento, a través de su nuevo delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha confirmado que "habrá un edificio iluminado con la bandera arcoíris y la fuente de Cibeles". "Nada mejor que iluminar el edificio de todos con los colores de la bandera y la fuente de la diosa de Cibeles", ha manifestado durante la presentación del MADO, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A su llegada a la sede de CEIM, Martínez-Almeida ha insistido en que el debate de la bandera no demuestra que haya un "problema" en la capital con el Orgullo. "A todos aquellos que discuten si se cuelga o no se cuelga la bandera del movimiento LGTBI, con todos mis respetos hacia esa bandera, les diré que si ese es el problema que hay, entonces es que no hay ningún problema con el Orgullo en la ciudad de Madrid", ha trasladado a los medios de comunicación.

"Mismas condiciones"

Martínez-Almeida ha puesto en valor que "la fachada de Cibeles, de 2.800 metros cuadrados, y la fuente de Cibeles van a reflejar la bandera del movimiento LGTBI, por tanto, el Orgullo se va a celebrar exactamente en las mismas condiciones en las que se ha venido celebrando desde que lo trajo José María Álvarez del Manzano".

Por otra parte, ha destacado que la celebración del MADO contará "con la colaboración total y absoluta del Ayuntamiento de Madrid". "Nosotros siempre hemos defendido, porque es uno de los grandes eventos que se celebran al año en Madrid, que transmite una imagen de Madrid como una ciudad libre, abierta, tolerante y diversa, y por tanto que tiene el apoyo del Ayuntamiento", ha abundado.

"Sectarismo ideológico"

Coincidiendo con los anuncios sobre el Orgullo 2023, los partidos de la oposición del bloque de la izquierda, Más Madrid y PSOE, han exigido saber si el alcalde "irá a algún acto oficial de Madrid Orgullo" para arremeter contra el "sectarismo ideológico" que detectan en el PP.

Así lo han manifestado Eduardo Rubiño (portavoz adjunto de Más Madrid en la capital) y Reyes Maroto (portavoz socialista) en una tertulia política en la Cadena Ser.

Los dos representantes de la izquierda han destacado que Almeida no haya acudido a la presentación del MADO, algo que sí ha hecho el delegado de Políticas Sociales.

Fernández, sobre la ausencia de Almeida en actos del MADO en años anteriores, ha justificado al primer edil recordando que las competencias en este terreno recaían en Vicealcaldía, con Begoña Villacís y CS al frente.

