El rugido de la Fórmula 1 se acerca a Madrid: un circuito urbano por Ifema que "gusta" a Domenicali

Ya no es ningún secreto. Madrid quiere albergar un circuito de Fórmula 1, algo que no sucede en la capital desde 1981, cuando se disputó el último gran premio en el circuito del Jarama. Pero la propuesta actual no llega del circuito de San Sebastián de los Reyes, sino de Ifema.

“Hemos presentado un proyecto a la FOM [Formula One Management] que gira alrededor de Ifema”, asegura José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema en conversación telefónica con Madrid Total. “Sabemos las inversiones, sabemos cómo hacerlo y sabemos el business case. Hemos hecho un proyecto serio y profesional”.

Ese proyecto, según afirma De los Mozos, “ha gustado” a Stefano Domenicali, director de la Fórmula 1. “La prueba de ello es que Ifema ha sido elegido para albergar, por primera vez en el mundo, la exposición The Exhibition [inaugurada este mismo jueves]. Esto empieza a relacionar Ifema con el mundo de la Fórmula 1 y esto es bueno de cara al futuro”.

La exposición de la Fórmula 1 en IFEMA de Madrid. F1

El área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, por su parte, lleva "muchos meses" estudiando la viabilidad del proyecto de albergar un gran premio, "en términos económicos y políticos para tomar la decisión".

Una auditoría de los promotores calcula que un gran precio dejaría en la capital un impacto directo e indirecto de casi 5.000 millones de euros en 10 años, según ha adelantado El Mundo. Eso se traduce en que la carrera dejaría cerca de 450 millones anuales en la región.

"Llevamos muchos meses desde Urbanismo mirando la viabilidad del proyecto, si es posible. Luego está la decisión de Ifema en términos económicos y políticos para tomar la decisión", destacó recientemente el delegado del área de Desarrollo Urbano del consistorio, Mariano Fuentes, en un desayuno informativo que ha protagonizado en Executive Forum.

Fuentes explicó que es una iniciativa "que está tratando Ifema Madrid con la Federación Internacional de Automovilismo [FIA]" y remarcó que "todo proyecto importante pasa por Urbanismo".

El pasado septiembre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconocía contactos entre el Ayuntamiento y la Comunidad con los organizadores del Mundial de Fórmula 1, pero lo calificó como "algo muy preliminar" que se hizo para "ver si existe la posibilidad" de que la capital de España albergue un Gran Premio.

“Es cierto que desde la Comunidad y el Ayuntamiento junto con Ifema lo que estamos haciendo es ver si existe la posibilidad. La Fórmula 1 es uno de los pocos grandes eventos internacionales que Madrid nunca ha acogido y como tal es una cuestión que conviene explorar, pero es algo todavía muy preliminar", declaró entonces Almeida respecto a la capital.

Ese mismo mes, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, también confesaba estar "en conversaciones" para llevar un gran premio de Fórmula 1 al Circuito de Madrid-Jarama, situado en San Sebastián de los Reyes y donde ya se disputó el GP de España entre 1968 y 1981. Leyendas como Niki Lauda, Gilles Villeneuve o James Hunt se subieron al podio del Jarama en aquella época.

James Hunt a bordo de su McClaren en el circuito del Jarama en 1976.

Indicó entonces que lo que querían es "hablar con todas las instituciones públicas y privadas que tienen relación con este circuito, con estos certámenes, para que también esté en Madrid" porque de aterrizar en la región sería "todo un éxito".

Pero para organizar una prueba dentro del mundial de F1 es imprescindible que el trazado posea el Grado 1 de la FIA. Esta homologación implica cumplir una serie de estándares en infraestructura médica, el paddock, los boxes y medidas de la pista, entre otros elementos.

Así, Ifema y las autoridades políticas locales y regionales están negociando con la FIA la organización de un GP en un circuito urbano en el recinto con posibilidades interiores y exteriores, y con 13 pabellones que ofrecen unos 200.000 metros cuadrados.

Precisamente, este jueves la Fórmula 1 inauguraba la primera exposición oficial del campeonato, un recorrido "inmersivo" por la historia y trayectoria de la competición con 350 objetos y "tecnología puntera", para lo que han contado con la colaboración de nueve de las diez escuderías de la parrilla. Ha quedado fuera Aston Martin, la actual escudería de Fernando Alonso, que "todavía" no ha aportado material para la muestra.

De los Mozos, además de dirigir Ifema desde junio de 2020, es el presidente de Renault España. En la inauguración de la citada exposición aseguró que la propuesta ha gustado a los equipos de Fórmula 1.

“Deberán ver dentro de su política global cómo y en qué momento”, dijo de Los Mozos, que agregó que la propuesta sigue su curso. “El camino se hace andando”, afirma a este periódico, sin querer adelantar plazos antes de tiempo.

Tim Harvey, comisario jefe de la Exposición, aseguró que estudiaron hacer The Exhibition en otras ciudades españolas pero tuvieron “muy buena sensación al llegar a Madrid”. Además, hizo hincapié en la importancia de dos pilotos españoles en la competición: Carlos Sainz y Fernando Alonso.

“Madrid ha sido un gran socio desde el primer momento. Ha sido una gran idea hacer esta exposición aquí en Ifema”, explicó Jonathan Linden, co-presidente de Round Room Live, una de las empresas colaboradoras. “Es muy interesante. Está la historia de la Fórmula 1. Es un lujo tener en Madrid este tipo de exposición”, añade De Los Mozos.

El fracaso de Valencia

Si el GP de Madrid llega, será el segundo en el calendario celebrado en España, junto con el que se celebra en el Circuito de Montmeló. Pero hubo un tiempo en que había otro circuito en España: el de Valencia.

Entre los años 2008 y 2012 se celebró en el circuito urbano de la capital valenciana el llamado GP de Europa. Estaba previsto que este gran premio se celebrara hasta el año 2015. Sin embargo, la crisis económica truncó el sueño motorizado.

El último piloto que ganó en Valencia fue, precisamente, Fernando Alonso. Lo hizo además un día después de la victoria de la Selección Española de fútbol en los cuartos de final de la Eurocopa de 2012.

Fernando Alonso, que entonces corría con Ferrari, se emociona en el podio del GP de Europa de 2012.

El coste del circuito de Valencia a las públicas ascendió a 98.133.467 euros, según la documentación que entregó la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de la Generalitat Valenciana al Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad.

A esto había que sumarle otros 32,5 millones que se destinaron al rescate de la empresa Valmor Sports, interpuesta por el expresidente Francisco Camps para organizar el evento de la mano de Bernie Ecclestone, el entonces director de la Fórmula 1.

En otras palabras, el GP de Europa fue un experimento ruinoso para la ciudad de Valencia, que vio desmoronarse su sueño motorizado por una administración derrochadora a las puertas de la mayor crisis económica del siglo XXI.

Sigue los temas que te interesan