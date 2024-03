Manifestación de agricultores en Madrid, en directo | Los primeros tractores llegan al Ministerio de Transición Ecológica

La tractorada arranca oficialmente a las 11.00 horas en el Ministerio de Transición Ecológica y discurrirá hasta el Ministerio de Agricultura por el Paseo de la Castellana, Recoletos y el Paseo del Prado. "No es aleatorio el recorrido elegido, porque el que está mandando en la agricultura española no es el ministro Planas sino la ministra Ribera, que impone medidas medioambientales que no nos dejan producir y no hace nada para que entre fresas con hepatitis o carne con clombuterol", explicó hace unos días el coordinador nacional de Unión de Uniones, Luis Cortés.