¿Has sido uno de los agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad? ¡Enhorabuena! Pero si no has tenido suerte, no te angusties, porque está próxima otra nueva oportunidad: ¡el Sorteo de la Lotería del Niño!

Es cierto que no reparte tanto dinero como el Sorteo de Navidad, pero hay más probabilidades de que toque. La Lotería del Niño se celebrará el próximo miércoles 6 de enero, es decir, el Día de Reyes, y cuenta con 50 series de 100.000 billetes cada una, repartiendo un total de 18.960.000 euros. A continuación te mostramos cuáles son los premios.

¿Cuáles son los premios más grandes del Niño?

Aunque el precio de los décimos es de 20 euros, como en la Lotería de Navidad, los premios no son tan altos. En el Sorteo del Niño solo se reparten tres premios grandes, pero es cierto que hay otros muchos premios correspondientes a terminaciones, aproximaciones y reintegros.

Pero a pesar de que no son tantos los premios repartidos en el Sorteo del Niño comparado con el de Navidad, siempre hay posibilidades de que nos toque, incluso más. El primer premio del Niño es de 2.000.000 de euros a la serie, o sea, 200.000 euros al décimo, que es justo la mitad de lo que nos puede tocar con el premio Gordo de Navidad.

El segundo premio consta de 750.000 euros a la serie o 75.000 euros por cada décimo. Y el tercer premio consiste en 250.00 euros a la serie, de manera que con cada décimo jugado podremos ganar 25.000 euros.

Además, las aproximaciones a los premios principales también tienen premio. De este modo, tanto los números anteriores como los posteriores al primer premio recibirán 12.000 euros a la serie. Los números anterior y posterior al segundo premio también recibirán un premio, pero en este caso será de 6.100 euros a la serie.

Premios correspondientes a cada terminación

En el Sorteo del Niño no hay cuartos ni quintos premios pero, en su lugar, se ofrecen premios a las aproximaciones y las terminaciones. Para ello, se realizan dos extracciones de 4 cifras en primer lugar, repartiendo en total 20 premios de 3.500 euros a la serie, es decir, 350 por décimo, a cada número que acabe en esas cuatro cifras.

También se harán 14 extracciones de tres cifras con catorce terminaciones que repartirán 1.400 premios de 1.000 euros por serie, o lo que es lo mismo, 100 euros a cada décimo que termine en esos tres dígitos. Por último, se realizan cinco extracciones de dos cifras cada una que repartirán en total 5.000 premios de 400 euros a la serie o 40 euros por décimo.

Por último, los reintegros, como ocurre en la Lotería de Navidad, se llevarán 20 euros por décimo siempre que la última cifra coincida con la del primer premio. También se llevarán 20 euros los boletos cuya última cifra sea la misma que la que se haya obtenido en una de las dos extracciones especiales de una cifra.

Premios de mil euros a la serie

Estos premios de mil euros del Sorteo de la Lotería del Niño son como el equivalente a la pedrea de la Lotería de Navidad. Pero en este caso, el procedimiento en bastante diferente al del sorteo del 22 de diciembre. La forma en que estos premios serán repartidos es la siguiente:

99 premios de 1.000 euros a la serie, o 100 euros por décimo, para aquellos 99 números restantes de la centena del premio Gordo o primer premio.





o 100 euros por décimo, para aquellos 99 números restantes de la centena del premio Gordo o primer premio. Otros 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena, pero en este caso del segundo premio.





al décimo para los 99 números restantes de la centena, pero en este caso del segundo premio. 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del tercer premio también.





para los 99 números restantes de la centena del tercer premio también. 99 premios de 100 euros por décimo para aquellos cuyas tres últimas cifras sean las mismas, y estén colocadas del mismo modo, que las del primer premio.





por décimo para aquellos cuyas tres últimas cifras sean las mismas, y estén colocadas del mismo modo, que las del primer premio. 99 premios de otros 100 euros al décimo para aquellos números con las tres últimas cifras iguales, y en el mismo orden, que las del segundo premio.





al décimo para aquellos números con las tres últimas cifras iguales, y en el mismo orden, que las del segundo premio. Por último, se repartirán 999 premios de 1.000 euros a la serie a todos los décimos cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio.

Cómo repartir los premios compartidos y cuánto se lleva Hacienda

Aunque los millones repartidos en la Lotería del Niño son menores que en la de Navidad, unos 700 millones de euros, es cierto que es más fácil que te toque algún premio. Eso sí, la cantidad será mucho menor que en el Sorteo de Navidad.

Ya conoces las cantidades que te corresponderán en cada uno de los casos, y siempre puedes comprobar si tu décimo ha sido premiado en Internet o en cualquier administración. Pero, ¿qué ocurre cuando nos toca algún premio y hemos compartido el décimo afortunado?

Si has compartido un décimo que resulta premiado, también tendrás que compartir dicho premio. En este sentido, la Agencia Tributaria explica que, si los premios se han compartido con familiares o amigos, los 20.000 euros que están exentos de tributación tendrán que repartirse de forma equitativa a la participación que haya hecho cada uno.

Los premios inferiores a 20.000 euros, como ocurre en el resto de los premios de la Lotería Nacional, están exentos de gravamen. Las cantidades superiores a esta cuantía tributarán el 20%, pero después de haber restado al premio los 20.000 euros exentos de tributación.

Además, tú no tendrás que hacer nada, pues Loterías y Apuestas del Estado abonará en tu cuenta directamente la cantidad que resulte después de aplicar el gravamen. ¡Qué tengas toda la suerte del mundo el Día de Reyes!