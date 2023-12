¿Qué sucede si estoy cobrando el paro y me toca un premio grande en la Lotería de Navidad?

¿Qué sucede si estoy cobrando el paro y me toca un premio grande en el Sorteo de Lotería de Navidad?

En España tendrá lugar sorteo de la Lotería de Navidad 2023 el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real Madrid. Se trata de un sorteo que este año viene con novedades, sin embargo, algo no cambia: todos los números entran y todos tienen la misma probabilidad de recibir del 'Premio Gordo', que es de 4 millones de euros (que equivale a 400.000 euros por décimo).

Sin embargo, ¿qué pasa si estoy cobrando el paro y recibes el premio de la Lotería de Navidad? No sólo con el paro, sino también con otras ayudas públicas y subsidios. Estas situaciones pueden generar dudas, pero tienen respuestas sencillas, que damos a continuación.

¿Tengo derecho a cobrar el paro si me toca la Lotería de Navidad?

Sí, se puede seguir cobrando el paro si toca cualquier premio de la Lotería de Navidad. Esto se debe a que la prestación por desempleo no tiene en cuenta el nivel de renta ni los ingresos extraordinarios que ha recibido el beneficiario de la ayuda.

[¿Qué terminaciones son las que más salen en el Gordo de Navidad? Estas son las más repetidas]

Al tratarse de un ingreso extraordinario, nada tiene que ver con el desempeño laboral de la persona interesada, lo mismo que ocurre con los casos de herencias, por ejemplo.

¿Tengo derecho a subsidios públicos si me toca la Lotería de Navidad?

De tal forma que, las personas que estén recibiendo ayudas del Estado, siguen teniendo derecho a seguir recibir este dinero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que determinadas ayudas públicas se conceden en función del nivel de ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios. En consecuencia, como los premios de la Lotería son considerados como tales, habría informar de los mismos ante las administraciones competentes.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que lo que sí debes hacer es rendir cuentas con Hacienda. Como ya es sabido, con los premios de una cantidad superior a los 20.000 euros, a la Agencia Tributaria le corresponde un 20%.

¿Y el ERTE y el Ingreso Mínimo Vital?

En el caso del ERTE, las personas que han recibido el premio siguen teniendo derecho a cobrarlo, debido a que es un tipo de ingreso, pues esta situación no se miran los ingresos del afectado.

Con respecto al Ingreso Mínimo Vital, es importante tener en cuenta que se trata de una ayuda que tiene en cuenta la situación patrimonial, en consecuencia, en caso de que a la persona que recibe esta ayuda le toque el Gordo de la Lotería, se superaría ese límite patrimonial, y dejaría de recibirlo.

Recomendaciones generales si te toca el 'Gordo' de Navidad

En primer lugar, ¡enhorabuena! En segundo lugar, piensa que una de las cosas que no debes hacer nunca es gastarte todo el dinero de golpe. Y en tercer lugar, ten en cuenta que Hacienda se quedará con el 20% del premio, por lo tanto, no ingresarás el premio neto.

Por este motivo, no es conveniente que derroches el 'Gordo' de Navidad en regalos destinados a tus amigos y familiares, pues no es la mejor opción. Ofrecer algún detalle o ayudar a alguien que lo necesite es un gesto muy bonito, pero es importante que dediques primero un poco de tiempo a pensar en qué vas a invertir el premio.

Otra cosa que nunca deberías hacer si te toca el 'Gordo' de Navidad es proclamarlo a los cuatro vientos. Es una mala idea, pues te expones a que te roben, te llamen amigos de los que ni te acordabas o ciertas empresas te ofrezcan sus ofertas.

Si no es conveniente decirle a cualquiera que te ha tocado el 'Gordo', tomar decisiones precipitadas tampoco es una excelente idea. Informa solo a tu círculo más cercano y medita muy bien lo que harás con el premio. Por ejemplo, hacerse un plan de ahorro o invertirlo son buenas opciones.

Sin embargo, no conviene realizar inversiones arriesgadas. Es decir, no pagues una casa de golpe ni te compres el coche más caro. Tampoco conviene invertir en un negocio que no sea fiable, mejor estar seguro de que vas a ganar dinero con tus inversiones. Al final de este artículo te mostramos con más detalle cómo invertir tu dinero de forma segura.

Y por supuesto, no digas adiós a tu trabajo, pues la vida da muchas vueltas y quizás más tarde necesites haber cotizado lo suficiente para cobrar tu jubilación. Puede que con el tiempo, según la edad que tengas, puedas dejar de trabajar, pero actúa con cautela para no llevarte sorpresas.

Lo más importante de todo es que aproveches y disfrutes el momento, ya que es posible que no se vuelva a repetir. Desde luego hay que celebrar que hemos sido agraciados, pero no hagas tonterías que podrían poner en riesgo tu vida o la de los demás.

Tampoco creas que tu vida cambiará de forma sustancial por ganar el primer premio de la Lotería de Navidad. No te dará para vivir toda la vida, pues el premio no consiste en millones de euros, así que podrás tapar algunos agujeros y poco más. Pero lo principal es tener salud, ¿no?

Otro consejo importante es que no le dejes tu décimo de lotería premiado a nadie, sobre todo si no es de confianza. Debes cuidar tu boleto como si fuese el propio dinero, ya que si lo pierdes o estropeas podrías no llegar a cobrarlo.

Por último, recuerda cobrar tu premio lo antes posible, pues los décimos caducan a los seis meses. Busca tu número para cerciorarte de que has sido uno de los agraciados y cóbralo cuanto antes desde el mismo día del sorteo a partir de las seis de la tarde.

Sigue los temas que te interesan