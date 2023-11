Esto es lo que debes hacer inmediatamente después de comprar un décimo de Lotería de Navidad

Como sucede cada año, el 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad, en el que millones de personas prueban suerte adquiriendo sus décimos y confían en dar con aquellos números que les traigan suerte para hacerse con "El Gordo" o, en su defecto, con alguno de los otros grandes premios del sorteo.

Sin embargo, existen una serie de consejos a tener en cuenta en el momento de adquirir los décimos del sorteo, de forma que se evite cualquier tipo de problema a la hora de cobrarlos si resultan premiados. Aunque en muchas ocasiones no se repara en ello, puede darse el caso de que se pierdan o rompan los décimos, y conviene estar preparado para ello.

Recomendaciones tras comprar un décimo de Lotería de Navidad 2023

Entre las recomendaciones a tener en cuenta para realizar inmediatamente después de comprar un décimo de la Lotería de Navidad 2023 tenemos que destacar que es aconsejable dejar todo por escrito, indicando el número de décimos que se han comprado, los números que se juegan, la serie…, así como el número de personas que participan en su compra, la cantidad abonada por cada uno de los participantes y quién se va a encargar de custodiar los décimos en el caso de que se trate de décimos compartidos.

Por otro lado, es conveniente que en los décimos compartidos se envíe una fotocopia del escrito a cada participante, de forma que cada uno de ellos pueda tenerlo a mano y consultarlo siempre que lo considere para evitar problemas o errores, sin que haya lugar para las dudas. No obstante, en la época en la que nos encontramos, podemos valernos de las nuevas tecnologías para que cada uno de los jugadores de un décimo compartido pueda demostrar que está jugando ese número, por lo que se puede hacer fotos a los décimos en posesión y enviarlos a cada uno de ellos.

Si la compra de los décimos se ha hecho a través de internet, es conveniente guardar y conservar todos los correos electrónicos que se reciben en el momento de realizar la compra, y si es necesario, se puede compartir el mismo con el resto de participantes del décimo si los hubiese.

¿Qué pasa si un décimo de Lotería está roto o deteriorado?

Cuando se compra un décimo de la Lotería de Navidad, es muy importante que se guarde a buen recaudo hasta el momento del sorteo, siendo preferible que no lo dejes al alcance de niños o mascotas, y que lo guardes en un sitio que recuerdes. Ten cuidado con olvidarte de él y que acabe, por ejemplo, en la lavadora.

En cualquier caso, si por alguna razón el décimo se pierde o se daña, no está todo perdido, ya que podría llegar a cobrarse si es premiado siempre y cuando siga los requisitos que exige Loterías y Apuesta del Estado para este tipo de casos.

De acuerdo con el operador de loterías y juegos de azar español, los billetes de la Lotería Nacional son documentos al portador, por lo que su presentación es imprescindible para cobrar un premio. Aunque el reglamento de la Lotería Nacional estable que "o se satisfará premio alguno sin la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún modo", esto no quiere decir que un décimo roto o deteriorado no sea válido.

En este contexto, la normativa establece que aquellos billetes rotos o deteriorados "que ofrezcan duda sobre su validez, así como aquellos que inspiren sospechas de falsificación" serán sometidos a un reconocimiento oficial, de forma que no se pagarán hasta que se realice esa verificación, que se puede dar en varios niveles:

En el caso de que se trate de daños menores en el décimo, la inspección será realizada por parte del propio personal de Loterías y Apuestas del Estado, que a través de sus registros podrá determinar si el décimo es válido, así como la administración de Lotería encargada de su venta.

Si se trata de un décimo totalmente roto y deteriorado, para su verificación se recurrirá a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es dónde se fabrican los décimos de lotería. Esta cuenta con los medios técnicos necesarios para poder certificar la validez de un boleto, a pesar de que sea irreconocible.

Cómo cobrar un décimo de Lotería roto o deteriorado

A pesar de que llegue a estar en muy mal estado, es posible cobrar un décimo de Lotería roto o deteriorado. Para hacerlo, en primer lugar, se recomienda introducir con cuidado el boleto en un sobre y tratar de manipularlo lo menos posible. No se debe cometer el error de tratar de pagarlo, recomponerlo o limpiarlo, ya que en ese caso podría considerarse un intento de falsificación, por lo que, en ese caso, el derecho a cobrar el premio se anularía.

A continuación, habría que hacer entrega del décimo dañado en la administración de loterías, que se encargará de su correspondiente verificación. Mientras se efectúa este proceso, se le hará entrega al propietario del décimo de un justificante. Después hay que esperar a que sea notificada la resolución, y aunque los premios de lotería caducan a los tres meses, si el décimo debe pasar por un proceso de revisión, el plazo de cobro se suspende hasta que haya una resolución.

Más allá de aportar el propio décimo, es aconsejable aportar toda prueba que permita demostrar la legitimidad del décimo, como una fotocopia del mismo, el comprobante de su compra o las participaciones de lotería de otras personas si se trata de un décimo compartido.

