Perla, la mujer a la que le tocó 'El Gordo' en directo en 2022: "Llegó en el momento preciso"

Como cada año, son cientos de personas que acuden al Teatro Real de Madrid para presenciar en directo el Sorteo de Lotería de Navidad. Son muchos los que acuden a este evento disfrazados con sus mejores galas navideñas, con diferentes amuletos e incluso con familiares con la intención de que eso les aporte una pizca de suerte y llevarse el Gordo. Así fue como le cambió la vida a Perla, una mujer peruana que acudió al evento junto con sus dos hijos y fue premiada con los 400.000 euros en directo.

En la madrugada, a las puertas del Teatro Real, estaba Perla y sus dos hijos, los protagonistas del momento más emotivo del año pasado, cuando ganó el Gordo desde el patio de butacas. Era la primera vez que alguien llevaba en su bolsillo el máximo premio en el lugar donde se cantan los números. Ahora vuelve al teatro, con la misma ilusión, esperanzada en caer de nuevo en la suerte y deseando repetir la experiencia.

Perla escuchó el número y no podía creérselo. Le dio un ataque de ansiedad y tuvieron que evacuarla del patio de butacas del Teatro Real. Los niños de San Ildefonso lo habían dicho claro. Eran las 11:21 horas del 22 de diciembre de 2022. Los cuatro millones de euros eran para el 05.490. Perla tenía en sus manos el boleto premiado. Las lágrimas llegaban ante las cámaras de televisión.

Perla, la mujer que ha ganado el Gordo en el Teatro Real. Javier Lizón. EFE.

Esta mujer procedente de Perú, ha asegurado antes las cámaras de Radio Televisión Española, durante la emisión en directo del Sorteo, que era una camarera que estaba en paro. Perla compró el décimo en el Intercambiador de Moncloa, aunque era procedente de Asturias. Además, el año pasado confesó que en total se había gastado 1.900 euros en lotería, un total de 95 décimos a 20 euros cada uno. Aunque se trata de una cifra elevada, en esta ocasión se vio compensado con creces su gasto al tocarle el Primer Premio.

[Juan Jesús, el poeta de 'El Gordo' de la Lotería: "Aquí todas las ilusiones se hacen realidad"]

Perla ha querido volver al Teatro Real porque asegura que se vive "de manera diferente". "La experiencia es muy emocionante, no te lo puedes creer. Quieres gritar y no puedes hacerlo porque estás en un teatro", apostilla. Y aunque admite que no cree que le vuelva a tocar en directo por segundo año consecutivo, ha reconocido que quería recordar la emoción del año pasado.

Entrevistada por los periodistas, la ganadora dijo que su intención era comprar una casa y ayudar a los más desfavorecidos. Y así ha sido: "Ahora ya no vivimos de alquiler, además, he ayudado a la Iglesia y el resto lo he guardado para los estudios de mis hijos Josh y Michelle", ha admitido.

Asimismo, Perla también ha aprovechado el momento para agradecer a sus padres que están en el cielo, a Dios y a España. "Este premio lo gané por mi padre, era el que me decía que el mejor décimo debía llevar un 0 por delante y otro por atrás. Cuando lo vi pensé en él", ha añadido. Por este mismo motivo, es por lo que la agraciada siempre suele jugar con el mismo número.

"El año pasado el premio me dio tranquilidad, ahora pido salud", ha terminado manifestando Perla.

Sigue los temas que te interesan