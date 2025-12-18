Loterías y Apuestas del Estado lo confirma: "Si un décimo no vendido se lleva el Gordo, el premio se lo queda Hacienda"
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué número se considera más afortunado?
El número 5 es la terminación más repetida del Gordo en la historia. En cambio, el 1 es la menos frecuente.
Lotería Navidad 2025 |¿Qué hacer si pierdo el plazo para cobrar un premio?
Si pasan tres meses sin reclamarlo, el premio caduca y el dinero se destina a las arcas del Estado, concretamente a programas de carácter social.
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué sucede si un número no se vende?
Si el número premiado no se ha vendido, el importe queda en manos de Loterías y Apuestas del Estado, lo que reduce el dinero efectivo en circulación, aunque ocurre en pocos casos.
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué papel juega el público en el sorteo?
El público es parte esencial: muchos acuden disfrazados, cantan y celebran cada premio con entusiasmo. En algunos casos, los asistentes llevan años repitiendo la tradición familiar de acudir al Teatro Real.
Lotería Navidad 2025 | ¿Quién canta los números del sorteo?
Los encargados de cantar los números y los premios son los niños y niñas del Colegio San Ildefonso, en Madrid. Su participación se remonta a mediados del siglo XVIII y son considerados guardianes de la esencia del sorteo.
Lotería Navidad 2025 | ¿Quién fue el primer Gordo de Navidad?
El primer número premiado con el Gordo fue el 03604, con un premio de 8.000 pesos fuertes. Desde entonces, el sorteo ha llenado de anécdotas la historia del país.
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué otros premios hay además de los tres grandes?
Además de los tres primeros, existen múltiples premios secundarios: dos cuartos premios de 20.000 euros por décimo, ocho quintos premios de 6.000 euros, las aproximaciones y cientos de premios menores que completan el total de millones en juego.
Lotería Navidad 2025 | Las supersticiones y rituales más raros para ganar
Muchas personas recurren a diferentes estrategias para atraer la suerte. Uno de los rituales más típicos es frotar el boleto por la barriga de una embarazada. Pero hay otros como, por ejemplo, intercambiar la lotería con personas queridas. Otras personas apuestan por escoger un número que se vincule a una fecha en concreto porque esta albergue un significado espacio. También hay otras personas que apuestan por colocar una moneda de oro en la cartera un mes antes o guardarse un alfiler en la chaqueta.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Dónde nació la tradición del sorteo?
Nació durante la Guerra de la Independencia, como iniciativa de las Cortes de Cádiz para recaudar fondos.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Desde cuándo se celebra la Lotería de Navidad?
El primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Por qué se llama El Gordo?
Su nombre se usa desde el siglo XIX, en alusión a la “gran cantidad de dinero” que repartía el primer premio.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Cuándo suele salir el Gordo de la Lotería de Navidad?
El Gordo de Navidad suele salir entre las 10:30 y las 12:30 horas, aunque no hay una hora fija. En algunos años, el primer premio ha aparecido nada más comenzar; en otros, ha tardado más de tres horas.
Lotería Navidad 2025 | ¿Dónde se cobran los premios?
Los premios de hasta 2.000 euros pueden cobrarse en administraciones de lotería o bancos autorizados. Los superiores deben cobrarse en entidades financieras colaboradoras (Santander, BBVA, Caixabank, etc.).
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2025?
Los premios se pueden cobrar desde el 23 de diciembre de 2025 y tienes tres meses para reclamar el importe.
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué diferencia hay entre el sorteo de Navidad y el del Niño?
La Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre, mientras que El Niño tiene lugar el 6 de enero. Este último ofrece mejores probabilidades de premio pero reparte menos dinero total.
Lotería Navidad 2025 | ¿Cómo puedo comprobar si mi número ha sido premiado?
Puedes consultar tu número en el buscador de premios de la Lotería de Navidad en las webs oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o en el directo de EL ESPAÑOL.
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué es la pedrea y cuánto se gana?
La pedrea incluye miles de premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo). Es el premio más frecuente del sorteo.
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dan el segundo y tercer premio?
El segundo premio entrega 125.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio reparte 50.000 euros por décimo.
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dura el sorteo de El Gordo de Navidad?
La duración aproximada del sorteo es de tres a cuatro horas, aunque depende del ritmo de extracción de las bolas y de la aparición de los premios principales.
Lotería de Navidad 2025 | ¿A qué hora comienza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?
El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 empieza a las 9:00 horas de la mañana del lunes 22 de diciembre y se celebra, como es tradición, en el Teatro Real de Madrid.