Muchas personas recurren a diferentes estrategias para atraer la suerte. Uno de los rituales más típicos es frotar el boleto por la barriga de una embarazada. Pero hay otros como, por ejemplo, intercambiar la lotería con personas queridas. Otras personas apuestan por escoger un número que se vincule a una fecha en concreto porque esta albergue un significado espacio. También hay otras personas que apuestan por colocar una moneda de oro en la cartera un mes antes o guardarse un alfiler en la chaqueta.