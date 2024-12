Así cambió la vida de Nacho Guerreros ('La que se avecina') tras ganar el Gordo: de camarero a actor exitoso

El mundo del espectáculo está lleno de curiosidades que para muchos son desconocidas, como la historia que rodea al conocido actor Nacho Guerreros, encargado de interpretar el papel de Coque Calatrava en la exitosa serie La que se avecina.

El actor riojano de 54 años vio como su vida daba un giro inesperado gracias al "Gordo" de la Lotería de Navidad, pues el haber sido afortunado con un primer premio en este sorteo cambió su vida para siempre y la de su familia, además de que fue clave para que se le abriesen las puertas a iniciar su camino en el mundo de la interpretación.

El actor nacido en Calahorra se trasladó a la capital de España en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Tuvo que comenzar a trabajar como camarero al mismo tiempo que trataba de dar sus primeros pasos en el mundo artístico, pero un golpe de suerte le cambió la vida, ya que en 2002 su familia se vio agraciada con el primer premio en la Lotería de Navidad.

El número 08103, ampliamente distribuido en su localidad natal, hizo que sus padres pudiesen obtener un buen ingreso económico, sobre todo teniendo en cuenta que sus padres se habían hecho con varios décimos premiados.

Gracias al premio obtenido, Nacho Guerreros pudo contar con el respaldo económico de su familia para abandonar su puesto de trabajo en el sector de la hostelería y así poder dedicarse por completo a su sueño, y empezó por abrir una tienda de diseño y decoración en Madrid, donde podía desarrollar su sensibilidad artística, además de dar rienda suelta a su espíritu emprendedor.

Con esta nueva situación pudo dedicarse al teatro. De hecho, con el dinero obtenido gracias al "Gordo" de la Lotería de Navidad, se hizo con los derechos de Bent, una obra teatral de 1979 en la que se trata la persecución sufrida por los homosexuales en la Alemania nazi.

Este proyecto fue fundamental para su carrera, ya que además de permitir su desarrollo como actor, al mismo tiempo le permitió ganar visibilidad dentro de este ámbito artístico. Gracias a su buen papel, fue nominado como "Mejor actor de teatro" por la Unión de Actores en el año 2005, un reconocimiento que fue clave para su ascenso a nivel profesional.

'La que se avecina', un gran salto en su carrera

Nacho Guerreros se ha referido en numerosas ocasiones al premio que recibió su familia, reconociendo que fue clave para poder llegar a cumplir su sueño de convertirse en actor. "Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí fue fundamental esa lotería" ha comentado al respecto.

De esta manera, ese respaldo financiero que obtuvo gracias al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad fue clave para poder tener una base sobre la que crecer a nivel profesional y poder forjar una trayectoria artística que le llevó al éxito. Así pudo abandonar el mundo de la hostelería para dedicarse a su gran pasión.

El éxito cosechado en el teatro le permitió dar el salto a la pequeña pantalla, donde se dio a conocer ante el gran público con su papel de Coque, el peculiar conserje de Mirador de Montepinar en la serie La que se avecina, donde ha sido una pieza clave dentro del reparto. Su personaje logró ganarse el cariño de los espectadores y le catapultó a la fama en nuestro país.

De esta forma, la historia de Nacho Guerreros es un claro ejemplo de cómo la suerte puede transformar una vida y dar un giro radical a una situación. El próximo domingo 22 de diciembre se repartirán 2.520 millones de euros en premios, y probablemente haya muchas personas que puedan ver cómo su vida cambia por completo.

Millones de personas compran cada año sus décimos de lotería con la esperanza de cambiar su suerte, y no solo conseguir una riqueza que pueda solventar cualquier problema financiero, sino que además puede suponer disponer del respaldo financiero necesario para poder conseguir los sueños y aspiraciones que cada persona tenga.

Más allá de su participación en diferentes proyectos televisivos, Nacho Guerreros sigue actualmente trabajando en el mundo del teatro, pero también ha iniciado nuevos negocios, dejando claro que en su caso consiguió sacar el máximo partido a un golpe de suerte que tuvo su familia, alcanzando así el que siempre había sido su sueño.

Famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad

Nacho Guerreros es solo uno de los rostros conocidos que han tenido fortuna en el Sorteo de la Lotería de Navidad, ya que ha habido otros muchos famosos que han tenido la suerte de su lado, como es el caso de Carmen Lomana, aunque en su caso, se le olvidó pasar a cobrar su décimo premiado y, cuando lo intentó, ya había caducado.

Por su parte, la cantante Soraya Arnelas ganó en el año 2016 un segundo premio del sorteo junto a los vecinos de su pueblo, Valencia de los Alcántara, mientras que la periodista y presentadora Nieves Herrera llegó a ganar un cuarto premio.

También han reconocido haber tenido la suerte de su lado en algunas ocasiones otros personajes famosos como Terelu Campos, Mercedes Milá o Carlos Sobera, aunque en estos casos se desconoce si han recibido algún premio grande.