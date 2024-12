Adiós a los 400.000 euros: esto es lo que te quita Hacienda del 'Gordo' de la Lotería de Navidad

Es el canto que todos están esperando el día del sorteo de la Lotería de Navidad. Ese que hacen los niños de San Ildefonso diciendo “4 millones de euros”. Cantidad que corresponde al ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad.

Y dicen 4 millones de euros porque hacen referencia a la serie, es decir, al premio que supondría para diez décimos. Por tanto, la cantidad que corresponde a un décimo es de 400.000 euros.

La alegría desborda el espíritu de a quienes les ha tocado. Incluso les da igual (o no) que Hacienda se quede con una parte del mismo ¿Cuánto? Te contamos cuál es esa cantidad, así como la de otros premios importantes del sorteo más famoso de la Lotería de Navidad.

¿Qué premios reparte la Lotería de Navidad?

Este año, el sorteo extraordinario de Navidad repartirá la friolera de 2.702 millones de euros en premios. El ‘deseado’, el Gordo de Navidad, tiene un premio de 400.000 euros al décimo. Por tanto, si una persona llevara los 1.930 décimos que corresponden a cada número (hay 193 series compuestas por diez boletos), el afortunado con el primer premio se embolsaría ni más ni menos que 772 millones de euros.

El segundo premio, por su parte, está premiado con 125.000 euros (241.250.000 euros si se tienen todas las series); y el tercer premio, con 50.000 euros (96,5 millones de euros en caso de tener todas las series).

También hay dos premios de 20.000 euros (cuartos premios), ocho premios de 6.000 euros (quintos premios), y el número anterior y posterior al Gordo tienen 2.000 euros. Esto también sucede con el anterior y posterior al segundo premio (1.250 euros) y al tercer premio (960 euros).

Por último, tienen 100 euros las centenas del primero, segundo, tercer y cuarto premio; y las dos últimas cifras del primero, segundo y tercer premio tienen también 100 euros. Sin olvidar los 100 euros de las 1.794 pedreas.

¿Qué cantidad se queda Hacienda del Sorteo de Navidad?

Desde el año 2013, los premios de la lotería de Navidad tienen un gravamen del 20% para el primer, segundo y tercer premio. ¿Por qué no el resto? Porque existe un mínimo exento de 40.000 euros. Es decir, que los cuartos, quintos o las pedreas, al no superar esos 40.000 euros, no deben tributar.

Así, por ejemplo, si una persona es agraciada con el Gordo, por su décimo sólo recibirá 328.000 euros, y nos los 400.000 euros del premio. La Agencia Tributaria se queda con 72.000 euros porque los primeros 40.000 euros del premio están exentos.

El resto del premio será la base imponible sobre la que se retendrá el 20%. En el caso del segundo premio, la cantidad a percibir será de 108.000 euros (17.000 euros irán para Hacienda) y, si es el tercero, dicha cantidad es de 48.000 euros (la AEAT se queda con 2.000 euros).