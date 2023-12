Primitiva, Bonoloto y Super ONCE hoy | Números premiados de este lunes 18 de diciembre de 2023, antes de la Lotería de Navidad

Hoy, lunes 18 de diciembre, Loterías y Apuestas del Estado organiza los sorteos de la Bonoloto, Primitiva, Joker y Eurodreams. Todos los sorteos comenzarán a partir de las 21:30 horas. Además, tendrá lugar el Super Once de la ONCE y el sorteo del Cupón Diario de la ONCE.