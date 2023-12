Menos tradición, subida de precios... Por qué estas autonomías gastan menos en la Lotería de Navidad

El inicio de las Navidades en España lo marca la Lotería. El 22 de diciembre cada año se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad en el que la gente espera con ilusión que su número salga premiado. Pero, aunque pueda parecer algo muy arraigado en la cultura del país, hay diferencias notables en el gasto entre las diferentes comunidades autónomas.

Este año, las cifras proporcionadas por Loterías y Apuestas del Estado estiman que cada español gastará una media de 71,67 euros. La comunidad autónoma por encima de la media que encabeza la lista con unos 109,60 euros de gasto promedio por habitante es Castilla y León. Por debajo de la media, en las últimas posiciones, se encuentran Baleares, Canarias, Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla. Estas dos últimas ciudades son las que presentan el gasto más bajo de todo el país, 17,35 y 16,52 euros respectivamente, mientras que los archipiélagos y el resto de comunidades de los últimos puestos tienen un gasto estimado de unos 41 a 55 euros por habitante.

Las razones son variadas, aunque la principal es común a todas: el dinero. "Hace unos años, cuando mis abuelos estaban vivos, podíamos comprar hasta 10 números de Lotería en mi familia, ahora ya solo nos permitimos como mucho 3 y compartidos", dice Ana, estudiante de 23 años de Las Palmas de Gran Canaria. Allí la ilusión se ve mermada por el bajo poder adquisitivo de los canarios.

[¿Cuánto dinero se lleva una administración por vender El Gordo de la Lotería de Navidad?]

"Para mí la Lotería de Navidad significa esperanza pero también desilusión", cuenta Víctor (34 años) desde Lanzarote. "Tengo la esperanza de ganar algo de dinero que me ayude a caminar por la vida con algo más de tranquilidad financiera, pero a la vez sabes que es tremendamente difícil que te toque y algunos prefieren gastarse sus salarios en otras cosas más reales".

'El Gordo' de la Lotería de Navidad en 2021. EFE

Rentas bajas

Tanto en Canarias como en el sur de la península, las rentas son bastantes más bajas que las del resto del país. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la renta media anual en estas zonas se sitúa entre los 5.000 y los 10.000 euros por persona, mientras que en la mitad norte las rentas anuales van desde los 15.000 a los 30.000 euros. Por eso en Canarias, al tener un menor poder adquisitivo, es mayor el esfuerzo de comprar Lotería ya que aunque "el precio es el mismo en todo el territorio nacional, nuestro sueldo no es equiparable al del resto de la nación", cuenta Víctor.

En el caso de las Islas Baleares, los sueldos están al mismo nivel que los del norte del país, pero los precios también son mayores. Los últimos datos del IPC por comunidades afirman que Baleares es de las autonomías con las cifras más altas del país, con casi un 4% en octubre de 2023. Esto es casi un punto de diferencia con respecto a la media del norte de la península, donde la cifra ronda el 3%.

Ángela (56 años) vive en Mallorca y cuenta que ella compra uno o dos décimos como mucho "por si toca", aunque para ella este sorteo sea "un juego de azar con muy poca probabilidad de acierto". Dice que allí "la gente mira cada euro que gasta aunque tenga cierta cantidad para participar. Sabiendo lo poco probable que es ganar, eligen directamente no jugar".

[La OCU advierte: esto es lo que debes hacer antes de compartir un décimo de Lotería de Navidad]

Tradición cultural

Cataluña se decanta más por la tradición que por el dinero a la hora de decidir no jugar. "Es una tradición más española que catalana", cuenta Marc (26 años) desde Barcelona. Allí existe una alternativa parecida llamada la La Grossa de Cap d'Any (o Grossa de Nadal) que afirman que es más económica y popular. La concepción general de la Lotería de Navidad en la región es que "no toca y es un timo", tal como dice Yolanda (22 años). Lo mismo afirma David (52 años) al que le parece "una forma de que gente de pocos recursos gaste dinero que no tiene por una mera ilusión".

La figura característica de La Grossa. Albert Garcia

En la otra cara de la moneda se sitúa Castilla y León, la comunidad autónoma con mayor gasto por habitante, que también se basa en la tradición para justificarlo. Soria, Palencia, Burgos y Segovia son algunas de las provincias de las que más se estima este gasto para la Lotería de Navidad este año. En cabeza, Soria, con unos 276,21 euros por habitante, está muy por encima de la media de Castilla y León y de la del resto de provincias que rondan los 140 o 130 euros, más cercanos al resto.

Estas zonas concuerdan con la denominada España despoblada, un factor que el regente de la Administración de Lotería de Soria número 2 destaca. "Es una población pequeña, todo el mundo conoce gente a la que le haya tocado. Yo tengo clientes a los que les ha tocado hasta tres o cinco veces. Es algo que se vive, se palpa, está a la orden del día porque lo has visto", dice denominándolo como un "efecto llamada" que hace que unos se contagien a otros y lo pasen de padres a hijos.

[¿Cuánto ganan las administraciones que venden 'El Gordo'? La cifra te sorprenderá]

Un ejemplo de ello es Joaquina, de 65 años, que ya tiene diez décimos y comenta que todavía puede que compre tres más. Es de Palencia y cuenta que allí "hay gente que se puede gastar de 100 o 200 a 1.000 euros". Los motivos son la familia y los recuerdos, tal y como afirma también Diego, de Soria, que con la mayoría de edad recién cumplida ya ha aprovechado para comprar cuatro décimos: "Es el sorteo más especial del año y con el que de mejor humor está la gente ya que te recuerda a fechas especiales".

Dónde toca El Gordo

Sin embargo, no son los sitios donde más veces ha tocado El Gordo. Las provincias más premiadas, con más de 50 veces, son Madrid y Barcelona. Seguidamente se encuentran en los primeros puestos de la lista Valencia, Sevilla, Cádiz, Alicante o Málaga, con más de 15 veces. Aunque sí se puede decir que se encuentran entre las que ha caído el premio grande al menos una vez.

*Inés Gilabert, autora del reportaje, es alumna de la primera promoción 2023-2024 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC.

Sigue los temas que te interesan