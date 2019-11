Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2019: cuatro historias "unidas por un décimo"

El nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2019 ya está aquí. Y no es uno, sino cuatro. 'Unidos por un décimo' es el título de la nueva campaña de Loterías y Apuestas del Estado para esta Navidad.

Por primera vez en la historia no habrá un único anuncio, sino cuatro, que tienen un hilo conductor. Los cuatro anuncios han sido rodados en varias localizaciones de España y encargados a la agencia Contrapuntos BBDO.

En esta ocasión, Loterías y Apuestas del Estado ha optado por abandonar los "grandes artificios" y apelar a la sencillez.

Félix y Pilar

Félix y Pilar son los protagonistas de la primera historia de la Lotería de Navidad que apelan a la necesidad de compartir.

El veterano actor Ramón Barea da vida a Félix, que días antes de Navidad acude a casa de su exnuera, Pilar, para darle un décimo de la Lotería a pesar de que ya no es la mujer de su hijo.

"Si vienes a ver a tus nietos, no están. Esta semana les toca con tu hijo", le dice Pilar a su exsuegro. Pero Félix viene por otro motivo: compartir con ella un décimo. "¿Tienes 10 euros? Ya sabes que todos los años cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos... y este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo. Para mí sigues siendo de la familia".

Lotería de Navidad: Pilar y Félix, 'unidos por un décimo'

Emilio y Gloria

En el segundo de los anuncios, Emilio, en su primer día de jubilación acude al que fuera su lugar de trabajo de durante años. Rodeado de sus papeles y en su despacho, entra su hija Gloria, a la que Emilio le recuerda una a una las cosas que tiene que hacer ahora que él ya no es el jefe.

Ella le entrega un décimo de la Lotería de Navidad con un número muy especial: el día que inauguró la empresa hace 40 años. "Yo sé que esto es mucho más que una empresa para ti. Confía en mi, lo voy a hacer bien. Todo lo he aprendido de ti", le dice su hija antes de fundirse en un abrazo.

Lotería de Navidad: Emilio y Gloria, 'unidos por un décimo'

Carmen y Víctor

Carmen y Víctor son los protagonistas del tercer vídeo. Ella, una mujer enferma ingresada en un hospital, y él el celador, que antes de llevarla a una prueba diagnóstica le pregunta: "¿No te has enterado? Este año nos va a tocar". Ante su cara de tristeza cambia la ruta para dirigirse a otro lugar.

"No tengo bolsillos para la cartera", le dice ella cuando le entrega un décimo, a lo que le responde el celador con un "ya me lo darás". "Tú piensa solo en una cosa: qué vas a hacer con el dinero cuando salgas de aquí. Porque vas a salir de aquí, ¿lo sabes?", le dice él. La respuesta no se hace esperar: "Pues yo siempre he querido ir a Japón. Me voy a poner fina de makis".

Lotería de Navidad: Carmen y Víctor, 'unidos por un décimo'

Ramón y José

En el último de los cuatro anuncios, Ramón, el padre de la familia, compra dos décimos de la Lotería de Navidad a sus dos hijas. Los mete en dos sobres, uno para Isabel y su novio Marcos y el otro para Sofía. Es ahí donde entra en juego José, el novio de Sofía, con el que Ramón no cuenta porque "con ese chico acaba de empezar".

Cuando llegan los cuatro a casa y todos están comiendo, Ramón decide repartir los dos sobres, pero José se adelanta y comparte con ellos un décimo. "Compré un décimo a mis padres y me acordé de vosotros", dice. Ante esto, Ramón, en un gesto de culpabilidad, corre a poner en el sobre su hija Sofía el nombre de José.