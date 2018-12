42.206, el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad

El cuarto premio es 42.206. Los niños de San Ildefonso reparten 200.000 euros por serie. Se ha vendido íntegramente en Llodio (Álava).

Si has tenido suerte...

Si has comprobado tu décimo y has tenido suerte, ahora querrás saber cuánto del premio te quedas tú y cuánto Hacienda. Este año, tienes suerte doble, pues si te ha tocado gozas de un impuesto menor que hasta ahora: se ha aprobado elevar el umbral de 2.500 a 10.000 euros. Así que en esa horquilla de premio, te llevas el dinero íntegro.

Además, recuerda que si has ganado la lotería no verás afectadas tus posibilidades de recibir becas u otras ayudas del Estado que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que el premio no se incluye en la base general ni en la del ahorro del IRPF.

Si has ganado, debes ser precavido. Ten en cuenta que saldrás en los medios de comunicación y querrás evitar que empiecen a contactarte interesados. Cuéntalo únicamente a tu entorno más intimo, pero sin revelar la cantidad ganada.

Y recuerda que puedes cobrarlo a partir de esta tarde a las 6. Si el importe del premio es inferior a 2.500€, puedes cobrarlo en los puntos de venta de la red de Loterías y Apuestas del Estado. Si es mayor o igual a 2.500€, en las entidades asociadas.

Si has jugado participaciones y no tienes décimos completos, lo que debes hacer es lo siguiente: si el importe es superior o igual a esa cantidad, se tendría que cobrar el una entidad financiera.

En el momento del cobro, se aconseja que el depositario identifique a cada una de las personas que participan y el porcentaje de participación de cada una. De esta forma, la sucursal abonará la cantidad del premio, después de descontar el 20% del impuesto.

Si no has tenido tanta suerte de ganar ningún premio en este sorteo de Navidad, recuerda que todavía queda el del Niño. Y, además, tienes más posibilidades de que te toque: en concreto, un 30% más de posibilidades. Así que, si te ha tocado -al menos- el reintegro, puedes reinvertir el dinero.