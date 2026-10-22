Lotería Nacional, hoy | Comprobar en directo los resultados del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026
Hoy se celebra un nuevo sorteo de Lotería Nacional a partir de las 21:00 horas y reparte un primer premio de 30.000 € al décimo.
Hoy, 22 de octubre de 2026, Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Lotería Nacional.
¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves se celebra a las 21:00 horas (hora peninsular de España).
La venta cierra a las 20:30 horas (media hora antes del comienzo del sorteo). Algunas aplican su propia hora límite un poco antes (generalmente entre las 19:00 h y las 20:00 h) para gestionar la validación del boleto a tiempo.
¿Qué premios se reparten hoy?
En el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy jueves se reparten 12,6 millones de euros en premios.
Primer Premio: 30.000 € al décimo (300.000 € a la serie).
Segundo Premio: 6.000 € al décimo (60.000 € a la serie).
4 cifras (4 extracciones): 75 € al décimo.
3 cifras (7 extracciones): 15 € al décimo.
2 cifras (9 extracciones): 6 € al décimo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.
Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.
En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo en el sorteo de hoy?
El décimo del sorteo ordinario de este jueves tiene un precio único y oficial de 3 euros.
Este importe te da acceso a toda la bolsa de premios, con opción a ganar hasta 30.000 € al décimo.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta qué hora se pueden comprar décimos?
La compra presencial en administraciones oficiales y el canal web de Loterías y Apuestas del Estado cierra a las 20:30 h.
Si juegas a través de otras plataformas o webs privadas, la hora límite puede ser antes, entre las 19:00 h y 20:00 h.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?
En el sorteo ordinario de hoy se reparten 12,6 millones de euros, destacando un primer premio de 30.000 € al décimo.
El segundo premio otorgará 6.000 € al décimo, sumándose a numerosos premios menores, centenas y reintegros.
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Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.
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Lotería Nacional, hoy | ¡Bienvenidos a un nuevo sorteo!
¡Bienvenidos al directo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 22 de octubre! Sigue aquí los premios en vivo.
Los bombos comenzarán a girar a las 21:00 h para repartir un primer premio de 30.000 € al décimo. ¡Mucha suerte!