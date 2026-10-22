Lotería Nacional hoy 22 de octubre

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Lotería Nacional, hoy | Comprobar en directo los resultados del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026

Hoy se celebra un nuevo sorteo de Lotería Nacional a partir de las 21:00 horas y reparte un primer premio de 30.000 € al décimo.

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Hoy, 22 de octubre de 2026, Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Lotería Nacional.

¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves se celebra a las 21:00 horas (hora peninsular de España).

La venta cierra a las 20:30 horas (media hora antes del comienzo del sorteo). Algunas aplican su propia hora límite un poco antes (generalmente entre las 19:00 h y las 20:00 h) para gestionar la validación del boleto a tiempo.

¿Qué premios se reparten hoy?

En el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy jueves se reparten 12,6 millones de euros en premios.

Primer Premio: 30.000 € al décimo (300.000 € a la serie).

Segundo Premio: 6.000 € al décimo (60.000 € a la serie).

4 cifras (4 extracciones): 75 € al décimo.

3 cifras (7 extracciones): 15 € al décimo.

2 cifras (9 extracciones): 6 € al décimo.

  1. Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

    En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.

    Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.

  2. Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?

    Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.

    En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.

  3. Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo en el sorteo de hoy?

    El décimo del sorteo ordinario de este jueves tiene un precio único y oficial de 3 euros.

    Este importe te da acceso a toda la bolsa de premios, con opción a ganar hasta 30.000 € al décimo.

  4. Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta qué hora se pueden comprar décimos?

    La compra presencial en administraciones oficiales y el canal web de Loterías y Apuestas del Estado cierra a las 20:30 h.

    Si juegas a través de otras plataformas o webs privadas, la hora límite puede ser antes, entre las 19:00 h y 20:00 h.

  5. Lotería Nacional, en directo | ¿Qué premios se reparten hoy?

    En el sorteo ordinario de hoy se reparten 12,6 millones de euros, destacando un primer premio de 30.000 € al décimo.

    El segundo premio otorgará 6.000 € al décimo, sumándose a numerosos premios menores, centenas y reintegros.

  6. Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora es el sorteo?

    El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.

    Podrás seguir el minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL y comprobar de inmediato si tu décimo ha sido premiado hoy.

  7. Lotería Nacional, hoy | ¡Bienvenidos a un nuevo sorteo!

    ¡Bienvenidos al directo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 22 de octubre! Sigue aquí los premios en vivo.

    Los bombos comenzarán a girar a las 21:00 h para repartir un primer premio de 30.000 € al décimo. ¡Mucha suerte!