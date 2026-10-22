Lotería Nacional, hoy | Comprobar en directo los resultados del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026

Hoy, 22 de octubre de 2026, Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Lotería Nacional.

¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves se celebra a las 21:00 horas (hora peninsular de España).

La venta cierra a las 20:30 horas (media hora antes del comienzo del sorteo). Algunas aplican su propia hora límite un poco antes (generalmente entre las 19:00 h y las 20:00 h) para gestionar la validación del boleto a tiempo.

¿Qué premios se reparten hoy?

En el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy jueves se reparten 12,6 millones de euros en premios.

Primer Premio: 30.000 € al décimo (300.000 € a la serie).

Segundo Premio: 6.000 € al décimo (60.000 € a la serie).

4 cifras (4 extracciones): 75 € al décimo.

3 cifras (7 extracciones): 15 € al décimo.

2 cifras (9 extracciones): 6 € al décimo.