Lotería Nacional, hoy | Comprobar los resultados en directo del sorteo del jueves 22 de octubre de 2026
Hoy se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional que reparte un primer premio de 30.000 euros al décimo.
👉 Comprobar resultado El Gordo de la Primitiva del domingo 18 de octubre.
Hoy, 22 de octubre de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de Lotería Nacional.
Primer premio
El primer premio del sorteo ha sido el 07317.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
Los reintegros son el 2, 6 y 7.
Segundo premio
El segundo premio del sorteo ha sido el 21167.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo:
La primera extracción es el 69
La segunda es el 83
La tercera es el 79
La cuarta es el 83
La quinta es el 80
La sexta es el 04
La séptima es el 50
La octava es el 07
La novena es el 03
Extracciones de tres cifras
Estas son las tres últimas cifras del décimo premiadas con 15 € al décimo:
La primera extracción es el 358
La segunda es el 599
La tercera es el 199
La cuarta es el 608
La quinta es el 091
La sexta es el 136
La séptima es el 166
Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo premiadas con 75 € al décimo:
La primera extracción es el 1635
La segunda es el 9447
La tercera es el 4926
La cuarta es el 7313
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
Si la última cifra de tu décimo es el 2, el 6 o el 7, recuperas los 3 euros que cuesta el décimo en el sorteo del jueves. No es una ganancia extra, pero no pierdes lo jugado.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo sé si he ganado?
Compara las cinco cifras de tu décimo con el primer y el segundo premio, y después revisa sus últimas cuatro, tres y dos cifras con las extracciones de hoy. También puedes comprobar el reintegro con la última cifra.
-
Lotería Nacional, en directo | Los reintegros ganadores en el sorteo de hoy
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 22 de octubre, han sido el 2, 6 y 7.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el primer premio del sorteo de hoy
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 07317.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
-
Lotería Nacional, en directo | El décimo ganador con el segundo premio en el sorteo de hoy
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 21167.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
-
Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1635
La segunda es el 9447
La tercera es el 4926
La cuarta es el 7313
-
Lotería Nacional, en directo | Las extracciones de tres cifras del sorteo de hoy
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 358
La segunda es el 599
La tercera es el 199
La cuarta es el 608
La quinta es el 091
La sexta es el 136
La séptima es el 166
-
Lotería Nacional, hoy en directo | Las extracciones de dos cifras del sorteo de hoy
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy, jueves 15 de octubre:
La primera extracción es el 69
La segunda es el 83
La tercera es el 79
La cuarta es el 83
La quinta es el 80
La sexta es el 04
La séptima es el 50
La octava es el 07
La novena es el 03
-
Lotería Nacional, hoy | ¡Arranca el sorteo en directo!
¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Los bombones ya giran en el Salón Oficial para repartir la suerte.
En los próximos minutos iremos conociendo todas las extracciones de la noche, desde los reintegros hasta el primer premio.
-
Lotería Nacional, en directo | ¿Dónde puedo seguir el sorteo en directo?
Para seguir la extracción de números en tiempo real a las 21:00 horas, dispones de varias alternativas oficiales y periodísticas.
La opción principal en vídeo es la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, así como la plataforma RTVE Play, que emiten la señal en directo desde el Salón de Sorteos de Madrid.
También puedes seguir el sorteo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es la probabilidad de que me toque un premio?
La probabilidad de ganar algún tipo de premio en la Lotería Nacional de hoy es cercana al 35 % por cada décimo.
Esto se debe al elevado número de extracciones, aproximaciones, centenas y a los tres reintegros que entran en juego.
-
Lotería Nacional, hoy | ¡Cierra la venta de décimos!
¡Atención! A las 20:30 horas se da por finalizada la venta de décimos para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.
A partir de este momento, las combinaciones quedan registradas a la espera de que comiencen a girar los bombones a las 21:00 h.
-
Lotería Nacional | ¿Qué necesito para cobrar un premio?
Para cobrar un premio menor de 2.000 euros, solo debes presentar el décimo ganador en cualquier administración oficial de Loterías.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a una entidad bancaria autorizada aportando tu DNI y el boleto.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar un décimo?
La venta oficial en administraciones de Loterías y en su página web finaliza a las 20:30 horas de esta tarde.
En plataformas online o webs privadas, la venta suele cerrar un poco antes, entre las 19:00 h y las 20:00 h.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto reparte el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy otorga exactamente 30.000 euros por cada décimo agraciado.
Esta cifra equivale a 300.000 euros a la serie completa para la combinación de cinco cifras que resulte ganadora.
-
Lotería Nacional, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy se celebra a las 21:00 h en el Salón de Loterías y Apuestas.
La emisión durará unos 20 minutos y los resultados oficiales se publicarán al finalizar el evento.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
En la Lotería Nacional, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos y no sufren ningún tipo de retención.
Para los importes superiores a dicho límite, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20 % únicamente sobre la cantidad sobrante.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro en el sorteo?
Si tu número coincide con el reintegro, recuperas íntegramente los 3 euros invertidos en el décimo.
En este sorteo hay tres reintegros en total: la última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo en el sorteo de hoy?
El décimo del sorteo ordinario de este jueves tiene un precio único y oficial de 3 euros.
Este importe te da acceso a toda la bolsa de premios, con opción a ganar hasta 30.000 € al décimo.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta qué hora se pueden comprar décimos?
La compra presencial en administraciones oficiales y el canal web de Loterías y Apuestas del Estado cierra a las 20:30 h.
Si juegas a través de otras plataformas o webs privadas, la hora límite puede ser antes, entre las 19:00 h y 20:00 h.