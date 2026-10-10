Loteria Nacional Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad - Horarios y premios.jpg Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo extraordinario de Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad reparte un premio mayor especial de 15.000.000 € a un único décimo.

Lotería Nacional del 12 de octubre: horario y premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad

El 12 de octubre no solo se celebrará el Día de la Hispanidad en las calles con el popular desfile, también en el Salón de Eventos de Loterías y Apuestas del Estado.

La Lotería Nacional celebra este lunes 12 de octubre de 2026 el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, una edición especial que coincide con la Fiesta Nacional de España y que repartirá millones de euros entre los participantes.

Los jugadores que hayan comprado un décimo ganador podrán optar a los premios principales, además de las aproximaciones, las terminaciones y los reintegros previstos en el sorteo. Así, para quienes quieran echar la suerte a jugar, conviene conocer los horarios, las cuantías a percibir y las condiciones fiscales de los premios.

Horario del sorteo de la Lotería Nacional del 12 de octubre

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad se celebrará el lunes 12 de octubre a las 21:00 horas, horario peninsular español.

Al coincidir con un festivo nacional, los participantes deberán tener en cuenta los horarios especiales que pueda tener cada administración de lotería.

El precio de cada décimo es de 15 euros, mientras que el billete completo, compuesto por diez décimos, cuesta 150 euros. La emisión prevista consta de diez series de 100.000 billetes cada una.

Quienes quieran participar por internet deben consultar el cierre de ventas en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, ya que el horario indicado para la venta online es hasta las 14:00 horas del mismo día.

¿Qué premios reparte el Sorteo del Día de la Hispanidad?

La emisión destina el 70% de su importe a premios, lo que supone un total de 105 millones de euros en premios en juegos.

Así, el plato fuerte de la noche es el premio especial de 15 millones de euros para un único décimo. Sin embargo, también hay otros premios en juego: un primer premio de 130.000 euros por décimo y un segundo de 25.000 euros por décimo.

Mientras, las aproximaciones al primer premio reparten 2.400 euros por décimo para los números anterior y posterior. Por su parte, las aproximaciones al segundo premio entregan 1.523,50 euros por décimo.

Las centenas de los premios principales también tienen premio: 75 euros por décimo. El reintegro entrega 15 euros, equivalente al importe del décimo.

Es decir, además de los premios principales, las aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros permiten obtener cantidades menores, por lo que es importante revisar el número completo y las terminaciones premiadas una vez publicados los resultados.

¿Dónde ver el sorteo de Lotería Nacional del 12 de octubre en directo? (Y dónde comprobar los resultados)

Los participantes podrán seguir el sorteo a través de los canales de RTVE y mediante la retransmisión por internet de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en loteriasyapuestas.es.

EL ESPAÑOL también dará una cobertura minuto a minuto que podrás seguir en directo. Asimismo, una vez finalizado el sorteo y completado el escrutinio, los resultados podrán consultarse en la página de SELAE, en su aplicación oficial y en las administraciones de lotería.

¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?

Los premios de la Lotería Nacional también están sujetos a determinadas obligaciones fiscales. En España, los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos de tributación, mientras que la cantidad que supere ese límite soporta una retención del 20%.

La retención se aplica directamente en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe el importe neto sin tener que abonar después ese gravamen.

Por ejemplo, si un décimo obtiene un premio de 130.000 euros, los primeros 40.000 euros quedan exentos y los 90.000 restantes tributan al 20%. Hacienda retiene 18.000 euros y el ganador recibe 112.000 euros.

En el caso de un premio de 15 millones de euros, la retención ascendería a 2.992.000 euros, de modo que el importe neto sería de 12.008.000 euros. Por tanto, antes de celebrar un premio extraordinario, conviene tener presente cuánto dinero llegará finalmente a la cuenta del ganador.