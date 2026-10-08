Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 8 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 8 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional.

- Primer premio (30.000 €): -

- Segundo premio (6.000 €): -

- Últimas 4 cifras (75 €): -

- Últimas 3 cifras (15 €): -

- Últimas 2 cifras (6 €): -

- Reintegros (3 €): -

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves tendrá lugar a las 21:00 horas, según el horario peninsular español.

Los décimos podrán adquirirse hasta las 20:30 horas, tanto en las administraciones físicas como a través de la venta online.