Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 8 de octubre de 2026
La Lotería Nacional celebra a las 21:00 horas un nuevo sorteo, cuyo primer premio asciende a 30.000 euros por décimo.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 8 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional.
- Primer premio (30.000 €): -
- Segundo premio (6.000 €): -
- Últimas 4 cifras (75 €): -
- Últimas 3 cifras (15 €): -
- Últimas 2 cifras (6 €): -
- Reintegros (3 €): -
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves tendrá lugar a las 21:00 horas, según el horario peninsular español.
Los décimos podrán adquirirse hasta las 20:30 horas, tanto en las administraciones físicas como a través de la venta online.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, reparte un total de 12,6 millones de euros en premios, estructurados mediante la emisión de diez series de 100.000 billetes cada una.
El galardón principal es un primer premio de 30.000 euros al décimo (300.000 euros por serie), acompañado por un segundo premio de 6.000 euros al décimo (60.000 euros por serie).
Además, se otorgan aproximaciones para los números anterior y posterior a los dos grandes premios, así como gratificaciones para las centenas correspondientes y las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Cuál es la hora límite para participar?
Para el sorteo de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, la hora límite para adquirir un décimo depende del canal de venta que elija utilizar. En la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en plataformas digitales autorizadas, la comercialización se cierra de manera definitiva a las 20:30 horas.
En el caso de las administraciones físicas, el plazo máximo también suele fijarse a las 20:30 horas, aunque algunas ventanillas cierran a las 20:00 horas según su horario de tarde.
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Lotería Nacional, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular española). El evento se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado mediante el sistema tradicional de bombos múltiples.
Los resultados finales y la lista oficial con todos los premios, aproximaciones y reintegros estarán totalmente disponibles a partir de las 21:15 o 21:30 horas.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Les damos la bienvenida a esta cobertura especial del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026. A lo largo de esta jornada de ilusión, nos encargaremos de brindarles la información más relevante, los datos clave y los resultados oficiales del evento periodísticamente en tiempo real.
¡Suerte a todos los participantes!