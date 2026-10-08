Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 8 de octubre de 2026
La Lotería Nacional ha repartido el primer premio de 30.000 € al décimo ganador 24886.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado hoy, jueves 8 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional:
- Primer premio (30.000 €): 24886
- Segundo premio (6.000 €): 07036
- Últimas 4 cifras (75 €): 4083, 1662, 6209, 6807
- Últimas 3 cifras (15 €): 860, 105, 475, 936, 820, 235
- Últimas 2 cifras (6 €): 40, 17, 30, 49, 79, 07, 24, 04, 52
- Reintegros (3 €): 6, 7 y 4
Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros, por lo que los premios de hoy (de hasta 30.000 €) están totalmente exentos y se cobran íntegros.
Los premios de la Lotería Nacional se pueden cobrar a partir de mañana viernes, 9 de octubre.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 1 de octubre, han sido el 6, 7 y 4.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 24886.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 07036.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4083
La segunda es el 1662
La tercera es el 6209
La cuarta es el 6807
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 860
La segunda es el 105
La tercera es el 475
La cuarta es el 359
La quinta es el 936
La sexta es el 820
La séptima es el 235
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 40
La segunda es el 17
La tercera es el 30
La cuarta es el 49
La quinta es el 79
La sexta es el 07
La séptima es el 24
La octava es el 04
La novena es el 52
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Lotería Nacional, hoy en directo | Lotería Nacional, hoy en directo |
Son exactamente las 21:00 horas y acaba de dar comienzo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026.
Los bombos múltiples del Salón de Sorteos de Madrid ya han comenzado a girar para extraer las bolas que determinarán las combinaciones ganadoras de esta noche, poniendo en juego un primer premio de 30.000 euros al décimo y un segundo premio de 6.000 euros al décimo.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, comenzará puntualmente a las 21:00 horas (hora peninsular española).
El evento se llevará a cabo en el habitual Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado mediante el sistema de bombos múltiples, contando con una duración aproximada de unos veinte minutos.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Qué porcentaje se reparte en premios?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, destina exactamente el 70 % del total de la emisión a la masa de premios.
En la jornada ordinaria de esta noche, con una emisión total fijada en 18 millones de euros (diez series de 100.000 billetes a 30 euros por billete), el organismo público Loterías y Apuestas del Estado pone en juego una suma global de 12,6 millones de euros repartidos entre todas sus categorías de galardones.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si acierto solo el reintegro?
Si en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, su décimo coincide únicamente con el reintegro, recuperas el importe íntegro invertido en la compra de dicho boleto.
Al tratarse del sorteo ordinario que se celebra los jueves, cada décimo premiado con esta categoría de reembolso recupera exactamente la cantidad de 3 euros.
Esta cifra equivale al valor oficial de adquisición en la red de ventas, permitiéndole amortizar completamente la jugada realizada sin sufrir pérdidas de capital en esta jornada.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar décimos?
Para la jornada de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, la hora límite para adquirir un décimo varía ligeramente en función del canal de compra que decida utilizar.
En la plataforma oficial de Loterías y Apuestas del Estado y aplicaciones web autorizadas, la venta permanece abierta de forma ininterrumpida hasta las 20:30 horas (hora peninsular de España). En las administraciones físicas de lotería, el cierre se produce de forma general entre las 20:00 y las 20:30 horas, coincidiendo con el fin de su horario comercial de tarde antes de la celebración.
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Lotería Nacional | ¿Cuál es el precio de un décimo?
Para el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, el precio oficial de cada décimo es de exactos 3 euros. Esta cifra fija convierte al sorteo ordinario de los jueves en la opción más económica de toda la oferta semanal que gestiona la empresa pública Loterías y Apuestas del Estado.
Adquirir un billete entero, el cual se compone de un conjunto de diez décimos idénticos con la misma numeración y serie, asciende a un coste total de 30 euros para la jornada de esta noche.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Cuál es el origen del sorteo?
El origen de la Lotería Nacional de España se remonta al 10 de diciembre de 1811, cuando las Cortes de Cádiz aprobaron su creación bajo la denominación de «Lotería Moderna».
Concibida por el ministro de la Real Hacienda, Ciriaco González Carvajal, su objetivo inicial era recaudar fondos públicos para sufragar los elevados gastos de la Guerra de la Independencia sin recurrir a la imposición de nuevos gravámenes fiscales sobre la población golpeada por el conflicto bélico.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, reparte un total de 12,6 millones de euros en premios, estructurados mediante la emisión de diez series de 100.000 billetes cada una.
El galardón principal es un primer premio de 30.000 euros al décimo (300.000 euros por serie), acompañado por un segundo premio de 6.000 euros al décimo (60.000 euros por serie).
Además, se otorgan aproximaciones para los números anterior y posterior a los dos grandes premios, así como gratificaciones para las centenas correspondientes y las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Cuál es la hora límite para participar?
Para el sorteo de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, la hora límite para adquirir un décimo depende del canal de venta que elija utilizar. En la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en plataformas digitales autorizadas, la comercialización se cierra de manera definitiva a las 20:30 horas.
En el caso de las administraciones físicas, el plazo máximo también suele fijarse a las 20:30 horas, aunque algunas ventanillas cierran a las 20:00 horas según su horario de tarde.
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Lotería Nacional, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular española). El evento se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado mediante el sistema tradicional de bombos múltiples.
Los resultados finales y la lista oficial con todos los premios, aproximaciones y reintegros estarán totalmente disponibles a partir de las 21:15 o 21:30 horas.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Les damos la bienvenida a esta cobertura especial del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de octubre de 2026. A lo largo de esta jornada de ilusión, nos encargaremos de brindarles la información más relevante, los datos clave y los resultados oficiales del evento periodísticamente en tiempo real.
¡Suerte a todos los participantes!