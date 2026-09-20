El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del domingo 20 de septiembre

El Gordo de la Primitiva celebra hoy, domingo 20 de septiembre, un nuevo sorteo para cerrar el telón del fin de semana.

🔴 ¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de hoy se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se conocerán en directo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, y podrán consultarse de inmediato en los canales oficiales.

🔴 ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

Todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado, incluidos los del Gordo de la Primitiva, caducan a los tres meses contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado ese plazo sin reclamar el importe, el derecho al cobro se pierde de forma definitiva.