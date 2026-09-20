El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del domingo 20 de septiembre
Desde las 21:40 horas, El Gordo de la Primitiva reparte hoy un premio mínimo garantizado de 5 millones de euros.
👉 Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado 19 de septiembre.
El Gordo de la Primitiva celebra hoy, domingo 20 de septiembre, un nuevo sorteo para cerrar el telón del fin de semana.
🔴 ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo de hoy se celebra a las 21:40 horas, como cada semana. La combinación ganadora y el número clave se conocerán en directo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, y podrán consultarse de inmediato en los canales oficiales.
🔴 ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?
Todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado, incluidos los del Gordo de la Primitiva, caducan a los tres meses contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado ese plazo sin reclamar el importe, el derecho al cobro se pierde de forma definitiva.
-
Gordo de la Primitiva en directo | ¿Puedo comprobar mi boleto online?
Sí, los resultados pueden comprobarse de inmediato a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado introduciendo el número de boleto o la combinación jugada.
Si la apuesta se realizó online, el sistema verifica automáticamente si ha resultado premiada, sin necesidad de ninguna gestión adicional por parte del jugador.
-
Gordo de la Primitiva en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta el premio principal?
Si ningún boleto acierta la combinación completa de la primera categoría, el bote no se pierde, sino que se acumula para el sorteo de la semana siguiente, aumentando así el importe en juego y el atractivo de la próxima edición del Gordo de la Primitiva.
-
Gordo de la Primitiva en directo | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?
Todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado, incluidos los del Gordo de la Primitiva, caducan a los tres meses contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado ese plazo sin reclamar el importe, el derecho al cobro se pierde de forma definitiva.
-
Gordo de la Primitiva en directo | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Al tratarse de un sorteo de periodicidad semanal, la próxima cita con El Gordo de la Primitiva será el domingo 20 de septiembre de 2026, también a las 21:40 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.
-
Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Se puede jugar por internet?
Sí, es posible participar en el Gordo de la Primitiva a través de la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, eligiendo manualmente los números y el clave o generando una apuesta automática.
Esta opción resulta muy cómoda para quienes no puedan acercarse a una administración física antes del cierre de ventas.
-
Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Qué porcentaje se reparte en premios?
De la recaudación total del sorteo, Loterías y Apuestas del Estado retiene un 45%, mientras que un 10% se reserva para los reintegros y el 45% restante se destina íntegramente al reparto de premios entre las distintas categorías, garantizando siempre un bote mínimo en la primera categoría.
-
Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuántas categorías de premio hay?
El sorteo reparte premios en ocho categorías distintas, desde la primera, que exige acertar los 5 números más el número clave, hasta la última, que solo requiere coincidir con 2 números y el clave.
Además, quienes acierten únicamente el número clave recuperan el importe jugado en concepto de reintegro.
-
Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Hasta qué hora se pueden comprar boletos?
La venta de boletos para el sorteo de hoy se cierra habitualmente unos minutos antes del inicio de la extracción, en torno a las 21:30 horas.
Pasado ese momento, el sistema bloquea automáticamente la posibilidad de registrar nuevas apuestas, tanto en las administraciones físicas como en la web y la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
-
Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?
Jugar al Gordo de la Primitiva es muy sencillo: hay que elegir 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9, aunque también se puede optar por una apuesta automática generada por el sistema.
Cada apuesta simple cuesta 1,50 euros, mientras que las apuestas múltiples, con más de 5 números seleccionados, tienen un precio superior según la combinación elegida.
-
Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¡Bienvenidos al sorteo!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos este directo para seguir de cerca toda la emoción del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 20 de septiembre. Te acompañaremos minuto a minuto hasta que salgan todas las bolas.
Durante las próximas horas, compartiremos datos curiosos, estadísticas y todo el contexto histórico necesario para entender la magnitud de este sorteo. ¡Prepara tus boletos y acompáñanos en esta emocionante tarde llena de pura ilusión!