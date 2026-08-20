Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 20 de agosto, en directo

Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto a las 21:00. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 21 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de Lotería Nacional?

Hacienda aplica una retención del 20 % únicamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo.