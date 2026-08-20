Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 20 de agosto, en directo
Comprueba los resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto de 2026, en directo.
👉Comprobar resultado del Gordo de la primitiva del domingo 16 de agosto.
Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de agosto a las 21:00. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir de mañana viernes, 21 de agosto de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios de Lotería Nacional?
Hacienda aplica una retención del 20 % únicamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional, hoy | La probabilidad exacta de llevarte el primer premio
A diferencia de otros juegos de azar masivos, la Lotería Nacional de hoy jueves 20 de agosto ofrece probabilidades reales muy competitivas. En el sorteo de los jueves entran en juego exactamente 100.000 números, del 00.000 al 99.999.
Esto significa que la probabilidad matemática de acertar el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%). Sin embargo, al sumar aproximaciones, centenas y reintegros, la posibilidad de recuperar lo invertido aumenta exponencialmente.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto cuesta y qué se gana en el sorteo del jueves?
El sorteo del jueves de la Lotería Nacional es una de las citas más populares del calendario de apuestas en España. Cada décimo tiene un precio de solo 3 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para probar suerte.
En esta edición, el primer premio otorga 30.000 euros al décimo agraciado (300.000 euros a la serie). Además, el segundo premio reparte 6.000 euros por boleto, repartiendo millones en premios menores y reintegros.
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Lotería Nacional hoy, en directo | El origen histórico del sorteo
La Lotería Nacional de España es uno de los juegos de azar con más solera del mundo. Su origen se remonta al año 1812 en Cádiz, donde nació para recaudar fondos en plena Guerra de la Independencia.
Aquella primera iniciativa, ideada por Ciriaco González Carvajal, buscaba aportar ingresos públicos sin ahogar a los ciudadanos con más impuestos.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves 20 de agosto.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!