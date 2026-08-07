Cuponazo ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 7 de agosto de 2026
Comprueba los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 7 de agosto.
👉🏻Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 6 de agosto
Estos son los resultados y la combinación ganadora del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 7 de agosto:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 59.797
Serie (6.000.000 €): 080
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴¿Cuánto reparte el Cuponazo de la Once?
Reparte un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Plazo límite de caducidad
No dejes pasar el tiempo tras enterarte del resultado del Cuponazo de la Once correspondiente a este viernes 7 de agosto. El plazo legal para reclamar cualquier premio derivado del sorteo finaliza a los treinta días naturales.
Dicho cómputo empieza a contar desde el día siguiente a la celebración del evento. Si no cobras tu boleto antes de que caduque el plazo fijado, perderás el derecho a percibir la cuantía.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Cobro en boletos digitales
Quienes jugaron a través de la web oficial al Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto no deben preocuparse por el cobro. Una vez verificado el resultado del sorteo, el sistema procesa el pago de forma automatizada.
Si el importe supera los límites bancarios estándar, la plataforma contactará directamente contigo para gestionar la transferencia a tu cuenta personal con total confidencialidad, garantizando la máxima seguridad jurídica durante todo el proceso.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Cobrar premios mayores a 2.000€
Para cuantías elevadas tras el sorteo del Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto, debes acudir a entidades bancarias colaboradoras. Los centros principales de la organización también gestionan estos pagos de forma rápida.
Al presentar el boleto agraciado con el resultado ganador, identifican al titular de forma confidencial. El pago se realiza mediante transferencia bancaria segura sin cobrar ningún tipo de comisión por el trámite.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Dónde cobrar premios menores
Si el resultado del Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto te ha otorgado un premio menor a dos mil euros, el cobro es sencillo. Puedes acudir a cualquier vendedor oficial del sorteo o punto de venta autorizado.
Ellos te abonarán la cuantía en efectivo o mediante transferencia de inmediato. Si jugaste online, el dinero se ingresará automáticamente en tu saldo de usuario sin necesidad de realizar ninguna gestión presencial.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | La importancia de la discreción
Al confirmar que tu resultado en el Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto es el ganador, la discreción es vital. Evita publicar fotos del boleto del sorteo en redes sociales o contárselo a demasiadas personas.
Mantener en secreto tu nueva fortuna previene acercamientos de personas interesadas, estafas y presiones financieras indeseadas. Comparte la noticia únicamente con tu círculo de absoluta confianza mientras gestionas los trámites legales de cobro.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Mantener la calma inicial
Si el resultado del Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto te ha convertido en millonario, respira hondo. Tras la emoción inicial del sorteo, el mejor consejo es no tomar decisiones financieras precipitadas durante los primeros días.
Tómate tu tiempo para asimilar la noticia antes de realizar grandes compras o dimitir de tu puesto laboral. Guardar silencio inicial te permitirá reflexionar con perspectiva y proteger la tranquilidad de tu entorno familiar.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | La retención del 20%
Para los grandes premios del Cuponazo de la Once celebrados este viernes 7 de agosto, la Agencia Tributaria aplica un 20%. Esta retención se efectúa sobre la cantidad excedente de los cuarenta mil euros exentos del sorteo.
Al consultar el resultado oficial, la propia entidad bancaria u organización descontará automáticamente dicho porcentaje antes de abonarte el importe líquido. No tendrás que realizar pagos adicionales en tu declaración anual de IRPF.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda?
Tras publicarse el resultado del Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto, surgen las dudas sobre los impuestos. En España, los primeros cuarenta mil euros ganados en cualquier sorteo oficial están totalmente exentos de tributación.
La retención fiscal solo se aplica sobre el importe que supere ese límite legal exento. De este modo, si tu premio es menor a esa cantidad, cobrarás íntegramente la cifra anunciada sin ningún tipo de descuento.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | ¡Sale el resultado ganador!
La ONCE ha celebrado un nuevo sorteo este viernes 7 de agosto y ya hay número premiado.
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 59.797
Serie (6.000.000 €): 80
¡Enhorabuena a los premiados!
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Refrescar la página
Estamos a escasos instantes del Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto. Te aconsejamos refrescar constantemente esta ventana durante el sorteo para visualizar la última información disponible sin ningún tipo de retraso técnico o demora.
En cuanto se extraiga la última bola, el resultado completo aparecerá destacado en nuestra cobertura. La emoción se palpa en el ambiente mientras aguardamos el inicio de la retransmisión.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Reintegros disponibles
El esperado Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto ofrece miles de premios menores mediante los reintegros. Si la primera o última cifra del sorteo coincide con tu cupón, recuperarás al menos los tres euros invertidos.
Descubrir este resultado amortiza la compra inicial, permitiéndote probar suerte la próxima semana sin coste adicional. En minutos conoceremos cuáles serán esos números clave que devolverán el dinero.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Premios secundarios
Falta poco para el Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto, que también reparte consuelos importantes. Seis afortunados ganarán cien mil euros si aciertan las cinco cifras de los números adicionales del sorteo de hoy.
Actualizaremos el resultado de estas extracciones complementarias al instante. Las oportunidades de ganar no se limitan al bote principal, así que mantente muy atento a todas las combinaciones que saldrán.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Funcionamiento de series
En el Cuponazo de la Once que viviremos este viernes 7 de agosto, la serie tiene un papel fundamental. Existen ciento treinta y cinco series distintas en este sorteo, de las cuales solo una otorgará el premio multimillonario.
Si tu cupón coincide numéricamente pero la serie del resultado es diferente, recibirás un premio consolación muy atractivo. Repasa con atención todos los caracteres impresos en tu comprobante de compra.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | El premio principal
El mayor aliciente del Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto son sus nueve millones de euros. Quien acierte las cinco cifras y la serie en el sorteo de hoy se convertirá automáticamente en el gran afortunado.
Estaremos publicando el resultado en riguroso directo para que seas el primero en enterarte. Prepara tu cupón y no apartes la mirada de nuestra cobertura minuto a minuto.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Verificación de bolas
Antes de iniciar el Cuponazo de la Once este viernes 7 de agosto, se comprueba meticulosamente cada elemento. Las bolas del sorteo tienen exactamente el mismo peso y tamaño para asegurar que todas posean idénticas opciones de salir.
Cualquier mínima variación invalidaría el resultado final del evento. Por ello, las medidas de control son tan estrictas durante estos momentos previos a la caída de los primeros números.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Llegada del notario
El notario público encargado del Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto acaba de ocupar su puesto. Su labor es certificar que el sorteo se desarrolla cumpliendo escrupulosamente todas las normativas legales y de seguridad vigentes.
Él será el responsable de validar el resultado oficial una vez finalizada la extracción de las bolas. Esta presencia garantiza la absoluta limpieza de este evento tan esperado.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Dinámica de extracción
La dinámica del Cuponazo de la Once para este viernes 7 de agosto es rápida y muy emocionante. El sorteo extraerá primero las cinco bolas numéricas que formarán la cifra principal, seguidas de la bola de la serie.
Para conocer tu premio exacto, deberás cotejar el resultado al completo. Comprueba bien cada dígito extraído, ya que existen muchas categorías menores que también reparten grandes sumas de dinero.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Probabilidad del bote
Acertar el premio mayor del Cuponazo de la Once este viernes 7 de agosto requiere muchísima suerte. En este sorteo, la probabilidad matemática de llevarse los nueve millones de euros es de una entre quince millones de combinaciones.
A pesar de la enorme dificultad, el resultado de hoy cambiará la vida de alguien indudablemente. Revisa cuidadosamente tus números porque la estadística puede ponerse de tu parte.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Preparación de bombos
Los bombos del Cuponazo de la Once correspondientes a este viernes 7 de agosto ya están listos en el plató. Todo el sistema mecánico de este sorteo ha sido minuciosamente calibrado para garantizar la máxima transparencia del proceso.
En pocos minutos, las bolas girarán para determinar el esperado resultado de la noche. Mantén actualizada esta página web para enterarte de los cinco números y la serie ganadora.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Cierre de ventas
Las ventas para el Cuponazo de la Once de este viernes 7 de agosto acaban de finalizar en todos los puntos oficiales. Ya no es posible adquirir más boletos para el sorteo de esta noche tan emocionante y especial.
Ahora solo queda esperar con paciencia el resultado final de los bombos. Ten a mano tus cupones impresos o digitales porque la combinación ganadora se conocerá en breves instantes.