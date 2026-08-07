Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 6 de agosto, en directo

Estos son los resultados y números premiados en el sorteo de hoy, jueves 6 de agosto de 2026, de la Lotería Nacional:

- Primer premio (30.000 €): 29.238

- Segundo premio (6.000 €): 09.867

- Últimas 4 cifras (75 €): 1.436 - 9.585 - 7.497 - 9.803

- Últimas 3 cifras (15 €): 478 - 497 - 700 - 845 - 324 - 435 - 562

- Últimas 2 cifras (6 €): 74 - 45 - 18 - 39 - 32 - 93 - 44 - 44 - 69

- Reintegros (3 €): 8, 2 y 0

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

- C.C. CARREFOUR, CRTA N IV L-3, JEREZ DE LA FRONTERA, 11408, CADIZ

🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.