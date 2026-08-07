Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 6 de agosto, en directo
Comprueba los resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 6 de agosto de 2026.
👉 Comprobar resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto.
Estos son los resultados y números premiados en el sorteo de hoy, jueves 6 de agosto de 2026, de la Lotería Nacional:
- Primer premio (30.000 €): 29.238
- Segundo premio (6.000 €): 09.867
- Últimas 4 cifras (75 €): 1.436 - 9.585 - 7.497 - 9.803
- Últimas 3 cifras (15 €): 478 - 497 - 700 - 845 - 324 - 435 - 562
- Últimas 2 cifras (6 €): 74 - 45 - 18 - 39 - 32 - 93 - 44 - 44 - 69
- Reintegros (3 €): 8, 2 y 0
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- C.C. CARREFOUR, CRTA N IV L-3, JEREZ DE LA FRONTERA, 11408, CADIZ
🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
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Comprobar Lotería Nacional | Un repaso a los números ganadores
Estos son los resultados y números premiados en el sorteo del jueves 7 de agosto de 2026, de la Lotería Nacional:
- Primer premio (30.000 €): 29.238
- Segundo premio (6.000 €): 09.867
- Últimas 4 cifras (75 €): 1.436, 9.585, 7.497, 9.803
- Últimas 3 cifras (15 €): 478, 497, 700, 845, 324, 435, 562
- Últimas 2 cifras (6 €): 74, 45, 45, 39, 32, 93, 44, 69
- Reintegros (3 €): 8, 2 y 0
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional se celebra mañana, sábado 8 de agosto de 2026, a las 13:00 h.
Para el primer premio se dispone de 60.000 euros para cada décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En la Lotería Nacional en España, los primeros 40.000 € de cada premio están totalmente exentos de impuestos.
Si el importe supera esa cifra, Hacienda aplica una retención fija del 20% únicamente sobre la cantidad que exceda los 40.000 €. La retención se descuenta de forma automática al cobrar el premio, por lo que no requiere trámites adicionales en la declaración de la renta.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Primer consejo financiero: guarda la calma y la discreción
El primer paso tras verificar tus números agraciados es mantener la tranquilidad absoluta. La euforia inicial puede llevar a tomar decisiones precipitadas o comunicarlo de forma desmedida en tu entorno social.
La discreción es la mejor herramienta para proteger tu seguridad y privacidad. Tómate unos días para digerir la noticia antes de realizar grandes compras o anunciar a los cuatro vientos tu éxito en la Lotería Nacional.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo repartir un premio compartido sin pagar Donaciones?
Si el décimo ganador fue comprado a medias entre amigos o familiares, nunca cobres la totalidad a nombre de una sola persona. Si luego transfieres el dinero, Hacienda podría considerarlo una donación sujeta a impuestos.
Para evitarlo, todos los titulares deben acudirse juntos al banco e identificarse como co-propietarios del boleto. De este modo, la entidad ingresará a cada uno su parte proporcional del premio obtenido sin recargos tributarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cobrar un décimo comprado en la web o app oficial
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores como el primer premio, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Olvídate de papeleos físicos, ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prohibido cobrar comisiones bancarias por tu premio
Al acudirte a un banco colaborador para cobrar tu primer premio, la entidad tiene prohibido cobrarte cualquier tipo de comisión por la gestión. El ingreso del dinero del sorteo debe realizarse de forma limpia y transparente.
Tampoco pueden obligarte a contratar productos financieros como seguros o fondos para tramitar el cobro. Exige el importe total de tu premio y mantén el control absoluto sobre el destino de tu patrimonio recién adquirido.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tributas si tienes la serie entera de 300.000 euros?
Si compraste la serie completa (diez décimos) del primer premio, has acumulado la gran cifra de 300.000 euros. Quizás te preguntes si al superar el límite de 40.000 euros deberás pagar impuestos a Hacienda.
La respuesta es negativa, ya que la exención fiscal se aplica individualmente sobre cada décimo premiado. Al tratarse de diez premios de 30.000 euros, percibirás la totalidad del dinero ganado sin sufrir ninguna retención.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sumamente sencillo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial de loterías.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación. El lotero escaneará el código de barras y te entregará el dinero en efectivo o mediante Bizum, dependiendo de la disponibilidad de la propia administración.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. La ley establece que los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 8, 2 y 0
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 6 de agosto!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 29.238
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 09.867.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1.436
La segunda es el 9.585
La tercera es el 7.497
La cuarta es el 9.803
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 478
La segunda es el 497
La tercera es el 700
La cuarta es el 845
La quinta es el 324
La sexta es el 435
La séptima es el 562
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 74
La segunda es el 45
La tercera es el 18
La cuarta es el 39
La quinta es el 32
La sexta es el 93
La séptima es el 44
La octava es el 44
La novena es el 69
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¡Arranca el sorteo!
Empieza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 6 de agosto.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Las cifras que más salen a las 21:00 horas
Muchos curiosos repasan ahora mismo las estadísticas históricas de los jueves buscando patrones ocultos. En los sorteos nocturnos, terminaciones como el 5, el 7 o el 9 han mostrado una ligera preferencia estadística en los primeros premios.
No obstante, la estadística matemática nos recuerda que los bombos no tienen memoria. Cuando el reloj marque el inicio del sorteo, la bola del 0 tiene exactamente la misma probabilidad de salir que la bola del 9, manteniendo viva la magia imparcial del juego de azar.