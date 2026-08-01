Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo extraordinario del sábado 1 de agosto
Comprueba los resultados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 1 de agosto.
👉Cuponazo ONCE | Comprobar resultados y premios del sorteo del viernes 31 de julio
Estos son los resultados y números premiados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 1 de agosto:
- Primer premio (1.500.000 € por serie): 52.035
- Segundo premio (300.000 € por serie): 37.378
-Tercer premio (150.000 € por serie): 86.798
Cinco cifras (75.000 € por serie): 75.093 - 09.535 - 07.765 - 68.912 -81.251 - 70.721 - 81.542 - 44.068 - 52.273 - 92.807 - 94.553 - 22.479
Cuatro cifras (3.750 € por serie): 0727 - 1.296 - 5.198 - 7.800
Tres cifras (750 € por serie): 359 - 208 - 969 - 625 - 050 - 844 - 395 - 306 - 380 - 510 - 129
Dos cifras (300 € por serie): 21- 99 - 49 - 53 - 61
Reintegros: 5, 7 y 6
🔴¿Dónde ha tocado el primer premio?
- LA SAFONA, 5,ONDA,12200, CASTELLON
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.
🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo. Por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prohibido cobrar comisiones bancarias por tu premio
Al acudirte a un banco colaborador para cobrar tu primer premio, la entidad tiene prohibido cobrarte cualquier tipo de comisión por la gestión. El ingreso del dinero del sorteo debe realizarse de forma limpia y transparente.
Tampoco pueden obligarte a contratar productos financieros como seguros o fondos para tramitar el cobro. Exige el importe total de tu premio y mantén el control absoluto sobre el destino de tu patrimonio recién adquirido.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cobrar un décimo comprado en la web o app oficial
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores como el primer premio, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Olvídate de papeleos físicos, ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo repartir un premio compartido sin pagar Donaciones?
Si el décimo ganador fue comprado a medias entre amigos o familiares, nunca cobres la totalidad a nombre de una sola persona. Si luego transfieres el dinero, Hacienda podría considerarlo una donación sujeta a impuestos.
Para evitarlo, todos los titulares deben acudirse juntos al banco e identificarse como co-propietarios del boleto. De este modo, la entidad ingresará a cada uno su parte proporcional del premio obtenido sin recargos tributarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Comprar vivienda con el premio
Uno de los grandes objetivos de muchos ganadores de la Lotería Nacional es utilizar el premio para comprar una vivienda. En este directo explicaremos qué aspectos deberían analizar antes de realizar una operación importante y por qué es necesario valorar todos los gastos asociados.
Además, comentaremos la importancia de no precipitarse después de recibir una cantidad elevada de dinero. Tras el sorteo extraordinario del del sábado 1 de agosto, los afortunados pueden conseguir nuevos objetivos personales si realizan una planificación adecuada y toman decisiones pensando en su estabilidad futura.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Nuevas oportunidades económicas
Un premio de la Lotería Nacional puede convertirse en una oportunidad para iniciar nuevos proyectos o mejorar la situación económica.
Comentaremos la importancia de estudiar cada posibilidad antes de realizar inversiones o grandes compras. Tras el sorteo extraordinario de hoy, sábado 1 de agosto, una correcta planificación permite que el premio no sea solo una recompensa puntual, sino una herramienta para construir un futuro más estable.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Seguridad y privacidad del ganador
Cuando una persona gana un premio en la Lotería Nacional, proteger su privacidad puede ser una decisión importante. En este directo hablaremos sobre la conveniencia de actuar con discreción, cuidar la información personal y evitar compartir detalles innecesarios sobre el premio.
Además, repasaremos algunos consejos para organizar el dinero con tranquilidad y tomar decisiones sin presiones externas. Después de los resultados del sábado 1 de agosto, mantener la seguridad y la calma ayuda a los ganadores a disfrutar mejor de una noticia tan positiva.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cambios en la vida del ganador
Un premio de la Lotería Nacional puede provocar importantes cambios personales y económicos.
Los ganadores pueden aprovechar esta oportunidad para cumplir objetivos, siempre que combinen ilusión con una correcta planificación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Cada ganador tributa solo por su parte proporcional del premio.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
No, si ya se aplicó la retención. El gravamen es especial y no va al IRPF.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
Para cobrar tu premio solo necesitas DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?
El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Si tras el resultado oficial del sorteo extraordinario de hoy, sábado 1 de agosto, eres uno de los grandes agraciados, debes saber que los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € del sorteo extraordinario de hoy, sábado 1 de agosto, se cobran en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si tras los resultados este sorteo extraordinario, el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 1 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.