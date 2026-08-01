Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo extraordinario del sábado 1 de agosto

Estos son los resultados y números premiados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 1 de agosto:

- Primer premio (1.500.000 € por serie): 52.035

- Segundo premio (300.000 € por serie): 37.378

-Tercer premio (150.000 € por serie): 86.798

Cinco cifras (75.000 € por serie): 75.093 - 09.535 - 07.765 - 68.912 -81.251 - 70.721 - 81.542 - 44.068 - 52.273 - 92.807 - 94.553 - 22.479

Cuatro cifras (3.750 € por serie): 0727 - 1.296 - 5.198 - 7.800

Tres cifras (750 € por serie): 359 - 208 - 969 - 625 - 050 - 844 - 395 - 306 - 380 - 510 - 129

Dos cifras (300 € por serie): 21- 99 - 49 - 53 - 61

Reintegros: 5, 7 y 6

🔴¿Dónde ha tocado el primer premio?

- LA SAFONA, 5,ONDA,12200, CASTELLON

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo. Por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.