Cuponazo ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 31 de julio de 2026

Esta ha sido la combinación ganadora del nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE correspondiente a hoy, viernes 31 de julio:

Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 29.108

Serie (6.000.000 €): 019

🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.

🔴¿Cuánto reparte el Cuponazo de la Once?

Reparte un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.