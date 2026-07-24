Cuponazo ONCE hoy | Comprobar resultados y premios del sorteo del viernes 24 de julio de 2026
Comprueba el resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 24 de julio.
👉🏻Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de julio
A continuación, detallamos las combinaciones ganadoras del nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE correspondiente a este viernes 24 de julio:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 51.937
Serie (6.000.000 €): 014
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
🔴 ¿Cuánto reparte el Cuponazo de la Once?
Reparte un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Cierre y despedida de la jornada
Ponemos fin a nuestra cobertura del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio. Esperamos que esta retransmisión sobre el sorteo y el análisis posterior del resultado te hayan servido de utilidad e información.
Enhorabuena a todas las personas afortunadas de la noche y mucha suerte a quienes lo intentarán la próxima semana. Recuerda jugar siempre con responsabilidad y disfrutar del proceso con máxima prudencia.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Fijar un presupuesto para caprichos
Darse algún gusto tras ganar el Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio es natural y merecido. Sin embargo, para no poner en riesgo las ganancias del sorteo, fija un presupuesto cerrado para celebrar el resultado.
Destina un porcentaje pequeño, como un 5% del total neto, a viajes, vehículos o regalos inmediatos. Mantener el 95% restante invertido asegura que el grueso del patrimonio siga trabajando para ti en el futuro.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Custodia del boleto físico
Hasta que cobres tu premio del Cuponazo de la Once del viernes 24 de julio, debes proteger el papel físico como si fuera oro. Firma el reverso del boleto agraciado en el sorteo para acreditar tu propiedad.
Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido del calor o la luz solar directa. Fotografiar el resultado junto al comprobante por ambos lados es un consejo útil antes de entregarlo en el banco.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Plazo límite de caducidad
No dejes pasar el tiempo tras enterarte del resultado del Cuponazo de la Once correspondiente a este viernes 24 de julio. El plazo legal para reclamar cualquier premio derivado del sorteo finaliza a los treinta días naturales.
Dicho cómputo empieza a contar desde el día siguiente a la celebración del evento. Si no cobras tu boleto antes de que caduque el plazo fijado, perderás el derecho a percibir la cuantía.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Cobro en boletos digitales
Quienes jugaron a través de la web oficial al Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio no deben preocuparse por el cobro. Una vez verificado el resultado del sorteo, el sistema procesa el pago de forma automatizada.
Si el importe supera los límites bancarios estándar, la plataforma contactará directamente contigo para gestionar la transferencia a tu cuenta personal con total confidencialidad, garantizando la máxima seguridad jurídica durante todo el proceso.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Cobrar premios mayores a 2.000€
Para cuantías elevadas tras el sorteo del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio, debes acudir a entidades bancarias colaboradoras. Los centros principales de la organización también gestionan estos pagos de forma rápida.
Al presentar el boleto agraciado con el resultado ganador, identifican al titular de forma confidencial. El pago se realiza mediante transferencia bancaria segura sin cobrar ningún tipo de comisión por el trámite.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Dónde cobrar premios menores
Si el resultado del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio te ha otorgado un premio menor a dos mil euros, el cobro es sencillo. Puedes acudir a cualquier vendedor oficial del sorteo o punto de venta autorizado.
Ellos te abonarán la cuantía en efectivo o mediante transferencia de inmediato. Si jugaste online, el dinero se ingresará automáticamente en tu saldo de usuario sin necesidad de realizar ninguna gestión presencial.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | La importancia de la discreción
Al confirmar que tu resultado en el Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio es el ganador, la discreción es vital. Evita publicar fotos del boleto del sorteo en redes sociales o contárselo a demasiadas personas.
Mantener en secreto tu nueva fortuna previene acercamientos de personas interesadas, estafas y presiones financieras indeseadas. Comparte la noticia únicamente con tu círculo de absoluta confianza mientras gestionas los trámites legales de cobro.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Mantener la calma inicial
Si el resultado del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio te ha convertido en millonario, respira hondo. Tras la emoción inicial del sorteo, el mejor consejo es no tomar decisiones financieras precipitadas durante los primeros días.
Tómate tu tiempo para asimilar la noticia antes de realizar grandes compras o dimitir de tu puesto laboral. Guardar silencio inicial te permitirá reflexionar con perspectiva y proteger la tranquilidad de tu entorno familiar.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | La retención del 20%
Para los grandes premios del Cuponazo de la Once celebrados este viernes 24 de julio, la Agencia Tributaria aplica un 20%. Esta retención se efectúa sobre la cantidad excedente de los cuarenta mil euros exentos del sorteo.
Al consultar el resultado oficial, la propia entidad bancaria u organización descontará automáticamente dicho porcentaje antes de abonarte el importe líquido. No tendrás que realizar pagos adicionales en tu declaración anual de IRPF.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda?
Tras publicarse el resultado del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio, surgen las dudas sobre los impuestos. En España, los primeros cuarenta mil euros ganados en cualquier sorteo oficial están totalmente exentos de tributación.
La retención fiscal solo se aplica sobre el importe que supere ese límite legal exento. De este modo, si tu premio es menor a esa cantidad, cobrarás íntegramente la cifra anunciada sin ningún tipo de descuento.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Verificación de boletos
El sorteo ha concluido y ya conocemos los números afortunados. Es el momento de verificar si tu boleto del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio ha resultado agraciado con alguno de los cuantiosos premios repartidos.
Comprueba detenidamente cada cifra y la serie antes de sacar conclusiones. Si el resultado coincide con tu combinación, enhorabuena, es hora de planificar los siguientes pasos con calma para gestionar correctamente tu dinero.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE, hoy | ¡Sale el resultado ganador!
La ONCE ha celebrado un nuevo sorteo este viernes 24 de julio y ya hay número premiado.
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 51.937
Serie (6.000.000 €): 014
¡Enhorabuena a los premiados!
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Refrescar la página
Estamos a escasos instantes del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio. Te aconsejamos refrescar constantemente esta ventana durante el sorteo para visualizar la última información disponible sin ningún tipo de retraso técnico o demora.
En cuanto se extraiga la última bola, el resultado completo aparecerá destacado en nuestra cobertura. La emoción se palpa en el ambiente mientras aguardamos el inicio de la retransmisión.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Retransmisión oficial
Ya está todo preparado para el Cuponazo de la Once correspondiente al viernes 24 de julio. A través de sus plataformas oficiales, podrás seguir la señal de vídeo de este sorteo para presenciar en vivo la extracción.
Nosotros acompañaremos esa señal transcribiendo el resultado al instante para mayor comodidad. Mantén esta pestaña abierta y asegúrate de no perderte el momento exacto en que la fortuna sea repartida.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Duración del evento
La celebración del Cuponazo de la Once de este inminente viernes 24 de julio apenas dura unos pocos minutos. La agilidad del sorteo televisado permite extraer todas las combinaciones principales y secundarias de manera ininterrumpida y veloz.
Publicaremos el resultado de forma inmediata conforme vayan cayendo las bolas en el plató. No te desconectes de nuestro directo si deseas experimentar toda la adrenalina de esta vertiginosa extracción.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Reintegros disponibles
El esperado Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio ofrece miles de premios menores mediante los reintegros. Si la primera o última cifra del sorteo coincide con tu cupón, recuperarás al menos los tres euros invertidos.
Descubrir este resultado amortiza la compra inicial, permitiéndote probar suerte la próxima semana sin coste adicional. En minutos conoceremos cuáles serán esos números clave que devolverán el dinero.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Premios secundarios
Falta poco para el Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio, que también reparte consuelos importantes. Seis afortunados ganarán cien mil euros si aciertan las cinco cifras de los números adicionales del sorteo de hoy.
Actualizaremos el resultado de estas extracciones complementarias al instante. Las oportunidades de ganar no se limitan al bote principal, así que mantente muy atento a todas las combinaciones que saldrán.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Funcionamiento de series
En el Cuponazo de la Once que viviremos este viernes 24 de julio, la serie tiene un papel fundamental. Existen ciento treinta y cinco series distintas en este sorteo, de las cuales solo una otorgará el premio multimillonario.
Si tu cupón coincide numéricamente pero la serie del resultado es diferente, recibirás un premio consolación muy atractivo. Repasa con atención todos los caracteres impresos en tu comprobante de compra.
-
Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | El premio principal
El mayor aliciente del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio son sus nueve millones de euros. Quien acierte las cinco cifras y la serie en el sorteo de hoy se convertirá automáticamente en el gran afortunado.
Estaremos publicando el resultado en riguroso directo para que seas el primero en enterarte. Prepara tu cupón y no apartes la mirada de nuestra cobertura minuto a minuto.