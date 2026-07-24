Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | Resultados y premios del sorteo del viernes 24 de julio de 2026
Comprueba el resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 24 de julio, que ofrece un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros.
👉🏻Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de julio
Sigue en directo hoy, viernes 24 de julio a las 21:25, el sorteo del Cuponazo de la Once.
🔴 ¿Cuánto reparte el Cuponazo de la Once?
Ofrece un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | La importancia de la serie
En el Cuponazo de la Once celebrado este viernes 24 de julio, no solo importan los cinco números elegidos. Para conseguir el premio mayor del sorteo, es imprescindible coincidir también con el número de serie exacto extraído de los bombos.
Sin la serie correcta, el resultado otorga premios secundarios de menor cuantía, pero igualmente atractivos. Por eso conviene verificar cada uno de los elementos impresos en el boleto oficial antes de guardarlo.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Historia y tradición desde 1987
El emblemático Cuponazo de la Once nació a finales de los años ochenta para transformar las noches del viernes 24 de julio y de todo el año. Desde entonces, este popular sorteo ha repartido ilusión y premios inolvidables en miles de hogares.
Para comprobar el resultado de hoy, es importante saber que la estructura de premios ha evolucionado significativamente con el paso del tiempo, adaptándose siempre a los nuevos hábitos de los jugadores españoles.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Un premio millonario en juego
El Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio reparte millones de euros entre sus participantes. Este tradicional sorteo de los viernes es uno de los momentos más esperados de la semana en España por su gran bote principal.
Conocer el resultado a tiempo es fundamental para saber si tu boleto ha sido el afortunado. Recuerda revisar bien la serie y las cinco cifras de tu cupón antes de celebrar esta noche tan especial.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Aviso sobre la validez oficial
Durante la emisión del Cuponazo de la Once de este viernes 24 de julio, recordamos que nuestra cobertura del sorteo tiene un carácter exclusivamente informativo. Los únicos datos con plena validez jurídica son aquellos publicados directamente por la institución mediante sus canales oficiales.
Este medio de comunicación no asume ninguna responsabilidad legal ante posibles equivocaciones al compartir el resultado. Recomendamos siempre revisar todos los boletos en los puntos oficiales autorizados.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Bienvenidos al directo
Arrancamos esta retransmisión especial para seguir en vivo el esperado Cuponazo de la Once de este espectacular viernes 24 de julio. A lo largo del sorteo compartiremos con todos vosotros datos curiosos, el contexto histórico de este premio y las cifras más relevantes de la noche.
Prepara tus boletos porque te contaremos al instante el resultado definitivo. Acompáñanos en esta emocionante jornada donde la suerte puede cambiar tu vida entera.