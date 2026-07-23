Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: Horario, premios y dónde ver en directo hoy 23 de julio

Hoy, jueves 23 de julio de 2026, se celebra una de las citas más solidarias del año: el Sorteo de Oro de la Cruz Roja.

En esta 47ª edición, la gala tendrá lugar en la ciudad de Granada, desde donde se revelarán todos los números ganadores.

Este año, el sorteo viene cargado de novedades, destacando que se reparten 23.400 premios, lo que supone el doble que en la edición anterior y en total se distribuirán más de 7 millones de euros en premios.

Horario y dónde ver el sorteo en directo

El evento comenzará oficialmente a las 19:30 horas. Para aquellos que quieran seguir el minuto a minuto de la suerte Cruz Roja emitirá en directo a través de su canal de YouTube.

Además, desde EL ESPAÑOL llevaremos una cobertura en directo donde podrás seguir los resultados y números premiados.

¿Cuáles son los premios?

Con un boleto de tan solo 6 euros, los participantes pueden optar a premios millonarios que pueden hacerse efectivos en metálico o en su contravalor en oro. Los principales galardones son los siguientes:

1er Premio:3.000.000 € a un único boleto de una serie

a un único boleto de una serie 2º Premio:1.000.000 €

3er Premio:500.000 €

4ºs Premios: Tres premios de 250.000 € cada uno

Tres premios de cada uno 5ºs Premios: Tres premios de 100.000 € cada uno

Además de estos grandes premios, también resultarán premiados los décimos cuyas tres últimas cifras coincidan con el primer premio, así como coincidencias en las cuatro últimas cifras y números anteriores al resto de series.

Quién lo desee también podrá registrarse para participar en el sorteo de 2 viajes para 2 personas al Corazón de la Cruz Roja: una experiencia donde se podrá vivir en primera persona cómo el apoyo del boleto transforma vidas.

Información para los ganadores

Si tienes la suerte de ser uno de los agraciados, deberás tener en cuenta aspectos como la retención directa de Hacienda que es del 20% sobre aquella cantidad que exceda los 40.000 euros.

Deberás tener en cuenta también que los premios caducan a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo.

El valor de tu boleto

Más allá de la posibilidad de ganar un premio, la compra de cada boleto contribuye directamente a la labor social de la Cruz Roja.

Tu colaboración permite financiar proyectos de apoyo a personas mayores que sufren soledad, kits de material escolar para menores, acogida de refugiados y ayuda psicológica para víctimas de violencia.

Por ejemplo, con solo 2 boletos (12€), se puede entregar un kit de higiene a una persona recién llegada, y con 4 boletos (24€), se ofrece apoyo psicológico especializado.