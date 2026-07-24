Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de julio, en directo
Comprueba los números premiados y del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 23 de julio de 2026, en EL ESPAÑOL.
👉 Comprobar resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva del domingo 19 de julio.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 23 de julio de 2026, son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 83.450
- Segundo premio (6.000 €): 58.302
- Últimas 4 cifras (75 €): 4.369, 9.474, 7.669, 2.563,
- Últimas 3 cifras (15 €): 888, 839, 427, 351, 645, 279, 766,
- Últimas 2 cifras (6 €): 70, 87, 21, 47, 01, 03, 45, 81, 37,
- Reintegros (3 €): 0, 1 y 3,
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Por encima de esa cantidad se aplica un 20% sobre lo que excede.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- GUILLERMO MAGRO, 19 B,CREVILLENTE,03330, ALICANTE
- CARREÑO MIRANDA, 3,MIERES,33600, ASTURIAS
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Comprobar Lotería Nacional | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Primer consejo financiero: guarda la calma y la discreción
El primer paso tras verificar tus números agraciados es mantener la tranquilidad absoluta. La euforia inicial puede llevar a tomar decisiones precipitadas o comunicarlo de forma desmedida en tu entorno social.
La discreción es la mejor herramienta para proteger tu seguridad y privacidad. Tómate unos días para digerir la noticia antes de realizar grandes compras o anunciar a los cuatro vientos tu éxito en la Lotería Nacional.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo repartir un premio compartido sin pagar Donaciones?
Si el décimo ganador fue comprado a medias entre amigos o familiares, nunca cobres la totalidad a nombre de una sola persona. Si luego transfieres el dinero, Hacienda podría considerarlo una donación sujeta a impuestos.
Para evitarlo, todos los titulares deben acudirse juntos al banco e identificarse como co-propietarios del boleto. De este modo, la entidad ingresará a cada uno su parte proporcional del premio obtenido sin recargos tributarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cobrar un décimo comprado en la web o app oficial
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores como el primer premio, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Olvídate de papeleos físicos, ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prohibido cobrar comisiones bancarias por tu premio
Al acudirte a un banco colaborador para cobrar tu primer premio, la entidad tiene prohibido cobrarte cualquier tipo de comisión por la gestión. El ingreso del dinero del sorteo debe realizarse de forma limpia y transparente.
Tampoco pueden obligarte a contratar productos financieros como seguros o fondos para tramitar el cobro. Exige el importe total de tu premio y mantén el control absoluto sobre el destino de tu patrimonio recién adquirido.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazo límite de tres meses para solicitar el pago
Tras conocer la combinación ganadora, la cuenta atrás para reclamar el dinero ha comenzado. El reglamento oficial fija un plazo estricto de tres meses, contabilizados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.
Si dejas transcurrir el tiempo sin acudir al punto de cobro, tu décimo agraciado caducará de forma irreversible. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan a ingresar directamente en las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tributas si tienes la serie entera de 300.000 euros?
Si compraste la serie completa (diez décimos) del primer premio, has acumulado la gran cifra de 300.000 euros. Quizás te preguntes si al superar el límite de 40.000 euros deberás pagar impuestos a Hacienda.
La respuesta es negativa, ya que la exención fiscal se aplica individualmente sobre cada décimo premiado. Al tratarse de diez premios de 30.000 euros, percibirás la totalidad del dinero ganado sin sufrir ninguna retención.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Trámites para cobrar el primer premio en el banco
Para los afortunados del primer premio de 30.000 euros por décimo, el cobro no se realiza en la ventanilla habitual. Al superar los 2.000 euros, la normativa exige acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Bancos como BBVA o CaixaBank gestionarán el ingreso directo en tu cuenta personal. Recuerda acudir provisto de tu DNI en vigor y el billete premiado para cumplir con la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar premios menores de 2.000 euros
Si al comprobar tu boleto descubres que has ganado una cifra menor, aproximación, centena o reintegro, el trámite es sumamente sencillo. Todos los premios inferiores a 2.000 euros se cobran al instante en cualquier administración oficial de loterías.
Solo debes presentar tu décimo original en perfecto estado de conservación. El lotero escaneará el código de barras y te entregará el dinero en efectivo o mediante Bizum, dependiendo de la disponibilidad de la propia administración.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se lleva Hacienda del primer premio?
Con los resultados oficiales ya publicados, una de las grandes dudas de los agraciados es la retención fiscal. La ley establece que los premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros por décimo.
Dado que el primer premio del jueves otorga 30.000 euros por boleto, la Agencia Tributaria no se llevará absolutamente nada. Recibirás el importe íntegro en tu cuenta bancaria, disfrutando del 100% de tu dinero libre de cargas fiscales.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 1 y 3
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 23 de julio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 83.450
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 58.302.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.369
La segunda es el 9.474
La tercera es el 7.669
La cuarta es el 2.563
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 888
La segunda es el 839
La tercera es el 427
La cuarta es el 351
La quinta es el 645
La sexta es el 279
La séptima es el 766
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 70
La segunda es el 87
La tercera es el 21
La cuarta es el 47
La quinta es el 01
La sexta es el 03
La séptima es el 45
La octava es el 81
La novena es el 37
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿A qué hora exacta podré cobrar mi premio?
Si la fortuna te sonríe, no podrás ir corriendo al banco de inmediato. Los sistemas informáticos requieren un margen de tiempo para cruzar los datos y validar la lista oficial de premios generada durante el evento.
Por regla general, los premios menores a 2.000 euros estarán disponibles para su cobro en cualquier administración de loterías a partir de mañana a primera hora. Si has ganado el primer premio, deberás acudir a una entidad bancaria concertada una vez publicada la validación definitiva.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Prepárate para los tres reintegros finales
La fase culminante del evento, que viviremos en breve, es la extracción de los reintegros especiales. Además del último dígito del primer premio, los bombos sacarán a la luz otras dos cifras sueltas que devolverán el importe de tu jugada.
Con casi un 30% de posibilidades de recuperar tu inversión, el reintegro es el salvavidas financiero de los jugadores habituales. Mantén tu boleto intacto hasta el final de la retransmisión, ya que la suerte en la Lotería Nacional se decide literalmente en el último segundo del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | La validación final de los terminales
En estos precisos instantes, los servidores informáticos de SELAE trabajan a pleno rendimiento cerrando la venta de terminales físicos y online. Este proceso de validación centralizada es crucial para conocer exactamente la recaudación final de este jueves.
Gracias a este volcado de datos, antes de que suene la campana de inicio a las 21:00 horas, el sistema ya sabe qué números premiados han sido vendidos y cuáles han quedado desiertos en la ventanilla, asegurando una gestión eficiente del dinero repartido en toda la península.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si hay un fallo técnico en directo?
Aunque los nervios están a flor de piel, la organización tiene previstos estrictos planes de contingencia. Si un bombo se atasca o una bola cae al suelo, el reglamento oficial dicta un procedimiento muy claro.
El presidente del sorteo ordenará detener temporalmente la extracción, el notario levantará acta del incidente y la bola será reintroducida de manera visible. Estas pausas, aunque raras, demuestran la fiabilidad del sistema público de apuestas, garantizando que tu inversión de 3 euros está totalmente respaldada.