Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 2 de julio, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 2 de julio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 2 de julio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 07.360
- Segundo premio (6.000 €): 05.699
- Últimas 4 cifras (75 €): 6.979, 8.283, 9.641, 7.698
- Últimas 3 cifras (15 €): 686, 143, 286, 162, 885, 374, 900
- Últimas 2 cifras (6 €): 40, 84, 45, 11, 88, 73, 65, 34, 37
- Reintegros (3 €): 0,7 y 1
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio ha tocado en las siguientes localidades:
- Avda. De la luz, 19, Málaga 29004
- El Parral, 9 Villatoro 09006, Burgos
- C.C. Alcampolos Enlacestramadridkm 315,2 Loc16, Zaragoza, 50012, Zaragoza
- Plaza Virgen del Mar, 11, Almería, 04001, Almería
- Gral. Suarez Valdes, 23, Gijón, 33204, Asturias
- Rectoría, 2, Alró, 07340, Baleares
- Pza. Del Pi Tallat, 2, Santa Coloma de Cervelló, 08690, Barcelona
- San Pablo, S/N, Algeciras, 11206, Cádiz
- Garcia Sanchez, Nº9, Rota, 11520, Cádiz
- Luis de Gongora, 1, Bajo, Freixeiro-Naron, 15572, A Coruña
- Adoratrices, 59, Huelva, 21004, Huelva
- Avda. Lairaga, 38, Bañaderos, 35414, Las Palmas
- Avda. Juan Carlos I, 38, Santo Angel, 301515 Murcia
-Avda. Federico Anaya, 19, Salamanca, 37005, Salamanca
- Nuestra Señora de los Dolores, 39, Sevilla, 41006, Sevilla
- Pages del Corro, 147 Bajo Dcha, Sevilla, 41010, Sevilla
- Fernando IV, 19, Sevilla, 41011, Sevilla
-Avda. Utrera 77A, Los Palacios y Villafranca, 41720, Sevilla
- Antonio Juan, 21, Valencia 46011, Valencia
-Avda. Glorieta, 3, Alberic, 46260, Valencia
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde tocó el segundo premio?
- AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 11, L-1,SAN PEDRO ALCANTARA,29670, MÁLAGA
- LEGANES, 12,PARLA,28980, MADRID
- PARAGUAY,2,VITORIA-GASTEIZ,01012, ALAVA
- RAMBLA GUIPUZCOA, 2,BARCELONA,08018, BARCELONA
- RUBÉN DARIO, S/N,HUELVA,21005, HUELVA
- POETA JOAN MARAGAL, 62,MADRID,28020, MADRID
- AVDA. BLAS INFANTE, 2-A,ÉCIJA,41400, SEVILLA
- C.C. PARQUE ALCOSA NTRA. SRA. DESAMPARADOS, 2,SEVILLA,41019, SEVILLA
- VALENCIA, 54,SEDAVÍ,46910, VALENCIA
- MAYOR, 56,MASSAMAGRELL,46130, VALENCIA
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde tocó el primer premio?
- AVDA. DE LA LUZ, 19,MÁLAGA,29004 ,MALAGA
- EL PARRAL, 9,VILLATORO,09006, BURGOS
- C.C.ALCAMPOLOS ENLACESCTRAMADRIDKM315,2 LOC16,ZARAGOZA,50012, ZARAGOZA
- PLAZA VIRGEN DEL MAR, 11,ALMERÍA,04001, ALMERIA
- GRAL. SUAREZ VALDES, 23,GIJÓN,33204, ASTURIAS
- RECTORÍA, 2,ALARÓ,07340, BALEARES
- PZA. DEL PI TALLAT, 2,SANTA COLOMA DE CERVELLÓ,08690, BARCELONA
- SAN PABLO, S/N,ALGECIRAS,11206, CADIZ
- GARCIA SANCHEZ, Nº 9,ROTA,11520, CADIZ
- LUIS DE GONGORA, 1, BAJO,FREIXEIRO-NARON,15572, CORUÑA (A)
- ADORATRICES, 59,HUELVA,21004, HUELVA
- AVDA. LAIRAGA, 38,BAÑADEROS,35414, LAS PALMAS
- AVDA. JUAN CARLOS I, 38,SANTO ANGEL,30151, MURCIA
- AVDA. FEDERICO ANAYA, 19,SALAMANCA,37005, SALAMANCA
- NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, 39,SEVILLA,41006, SEVILLA
- PAGES DEL CORRO, 147 BAJO DCHA.,SEVILLA,41010,SEVILLA
- FERNANDO IV, 19,SEVILLA,41011,SEVILLA
- AVDA. UTRERA 77A,LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA,41720,SEVILLA
- ANTONIO JUAN,21,VALENCIA,46011,VALENCIA
- AVDA. GLORIETA, 3,ALBERIC,46260,VALENCIA
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 2 de julio de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 4 de julio.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo influye el premio en la declaración de la renta?
Después del sorteo, muchos premiados se preguntan si deberán reflejar el premio en la próxima declaración de la renta. Es importante distinguir entre la tributación del premio, que sigue unas reglas específicas, y los rendimientos que ese dinero pueda generar en el futuro si se ahorra o se invierte.
Por ejemplo, si parte del premio se destina a productos financieros que generan intereses o beneficios, esos rendimientos sí pueden tener implicaciones fiscales. Por ello, conviene llevar un buen control del destino del dinero y, si el importe es elevado, valorar la posibilidad de recibir asesoramiento especializado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio?
Tras comprobar los resultados oficiales, conviene no dejar pasar demasiado tiempo antes de informarse sobre el plazo de cobro del premio. Aunque muchos ganadores acuden en los primeros días, la normativa establece un periodo determinado para reclamar el importe. Superado ese plazo, el derecho al cobro puede perderse, por lo que es importante actuar con previsión.
Antes de iniciar cualquier trámite, verifica el estado del décimo y consulta las instrucciones oficiales correspondientes a la cuantía del premio. Si tienes cualquier duda sobre el procedimiento, resolverla cuanto antes puede evitar contratiempos. Organizar estos pasos desde el principio permite disfrutar del premio con mayor tranquilidad.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Guarda el décimo hasta finalizar todos los trámites
Aunque ya conozcas el resultado del sorteo, no conviene desprenderse del décimo premiado hasta haber completado correctamente todos los trámites relacionados con el cobro. El documento original sigue siendo el elemento que acredita el derecho sobre el premio y debe conservarse con especial cuidado.
Lo recomendable es mantenerlo protegido frente a posibles daños y evitar manipularlo innecesariamente. Una vez finalizado el proceso de cobro y confirmada toda la documentación, podrás archivarlo si deseas conservarlo como recuerdo. Para muchos ganadores, el décimo acaba convirtiéndose en una pieza con un gran valor sentimental además del económico.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | La importancia de planificar el premio
Recibir un premio puede representar una excelente oportunidad para mejorar la estabilidad financiera, pero también requiere una buena planificación. Elaborar un presupuesto y fijar prioridades ayuda a decidir cuánto destinar al ahorro, cuánto invertir y qué parte dedicar a cumplir objetivos personales.
Muchas personas encuentran útil escribir un plan antes de empezar a gastar. Este sencillo hábito permite visualizar mejor el destino del dinero y evita compras impulsivas motivadas por la emoción del momento. Organizar el premio desde el principio suele traducirse en mejores resultados a largo plazo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Es buena idea cancelar la hipoteca?
Tras conocer los resultados, algunos premiados se plantean utilizar el dinero para reducir o cancelar la hipoteca. Esta posibilidad puede disminuir la carga financiera mensual, aunque la conveniencia depende de factores como el tipo de interés del préstamo o la situación económica de cada persona.
Antes de destinar todo el premio a este objetivo, conviene analizar si existen otras prioridades, como disponer de un colchón de ahorro o mantener una reserva para imprevistos. Estudiar todas las opciones con calma suele ayudar a aprovechar mejor el premio obtenido en el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 11, L-1,SAN PEDRO ALCANTARA,29670, MÁLAGA
- LEGANES, 12,PARLA,28980, MADRID
- PARAGUAY,2,VITORIA-GASTEIZ,01012, ALAVA
- RAMBLA GUIPUZCOA, 2,BARCELONA,08018, BARCELONA
- RUBÉN DARIO, S/N,HUELVA,21005, HUELVA
- POETA JOAN MARAGAL, 62,MADRID,28020, MADRID
- AVDA. BLAS INFANTE, 2-A,ÉCIJA,41400, SEVILLA
- C.C. PARQUE ALCOSA NTRA. SRA. DESAMPARADOS, 2,SEVILLA,41019, SEVILLA
- VALENCIA, 54,SEDAVÍ,46910, VALENCIA
- MAYOR, 56,MASSAMAGRELL,46130, VALENCIA
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- AVDA. DE LA LUZ, 19,MÁLAGA,29004 ,MALAGA
- EL PARRAL, 9,VILLATORO,09006, BURGOS
- C.C.ALCAMPOLOS ENLACESCTRAMADRIDKM315,2 LOC16,ZARAGOZA,50012, ZARAGOZA
- PLAZA VIRGEN DEL MAR, 11,ALMERÍA,04001, ALMERIA
- GRAL. SUAREZ VALDES, 23,GIJÓN,33204, ASTURIAS
- RECTORÍA, 2,ALARÓ,07340, BALEARES
- PZA. DEL PI TALLAT, 2,SANTA COLOMA DE CERVELLÓ,08690, BARCELONA
- SAN PABLO, S/N,ALGECIRAS,11206, CADIZ
- GARCIA SANCHEZ, Nº 9,ROTA,11520, CADIZ
- LUIS DE GONGORA, 1, BAJO,FREIXEIRO-NARON,15572, CORUÑA (A)
- ADORATRICES, 59,HUELVA,21004, HUELVA
- AVDA. LAIRAGA, 38,BAÑADEROS,35414, LAS PALMAS
- AVDA. JUAN CARLOS I, 38,SANTO ANGEL,30151, MURCIA
- AVDA. FEDERICO ANAYA, 19,SALAMANCA,37005, SALAMANCA
- NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, 39,SEVILLA,41006, SEVILLA
- PAGES DEL CORRO, 147 BAJO DCHA.,SEVILLA,41010,SEVILLA
- FERNANDO IV, 19,SEVILLA,41011,SEVILLA
- AVDA. UTRERA 77A,LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA,41720,SEVILLA
- ANTONIO JUAN,21,VALENCIA,46011,VALENCIA
- AVDA. GLORIETA, 3,ALBERIC,46260,VALENCIA
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene invertir parte del premio?
Si el premio obtenido es significativo, muchas personas se preguntan si merece la pena destinar una parte a la inversión. No existe una respuesta única, ya que todo depende de la situación económica, los objetivos personales y el nivel de riesgo que cada uno esté dispuesto a asumir.
Algunos optan por combinar varias opciones: reservar una cantidad para ahorrar, amortizar deudas y dedicar otra parte a inversiones diversificadas. Antes de tomar cualquier decisión importante, puede resultar útil estudiar las distintas alternativas con calma para elegir la estrategia que mejor se adapte a las necesidades de cada ganador.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Errores que conviene evitar tras ganar
Después de comprobar que un décimo ha sido premiado, es frecuente dejarse llevar por la emoción. Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar decisiones precipitadas, como anunciar inmediatamente el premio en redes sociales o realizar gastos importantes sin una planificación previa.
También es aconsejable conservar el décimo en perfecto estado hasta completar el proceso de cobro. Dedicar unas horas a informarse sobre los siguientes pasos puede marcar una gran diferencia. La prudencia durante los primeros días suele ser una de las mejores herramientas para disfrutar del premio con tranquilidad.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Y si el décimo era compartido?
Compartir un décimo entre familiares, amigos o compañeros de trabajo es una práctica muy habitual en la Lotería Nacional. Si el número ha sido premiado, es importante respetar el acuerdo alcanzado antes del sorteo y repartir el importe según la participación de cada persona.
Para evitar malentendidos, conviene conservar cualquier justificante que demuestre que el décimo era compartido. Una buena organización desde el principio facilita el reparto del premio y reduce la posibilidad de conflictos. La transparencia suele ser la mejor aliada cuando la suerte llama a varias personas al mismo tiempo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué hacer antes de gastar el premio?
La emoción de descubrir un décimo premiado puede llevar a tomar decisiones impulsivas. Sin embargo, uno de los consejos más repetidos por los expertos es esperar unos días antes de realizar grandes compras o inversiones. Tener tiempo para reflexionar suele conducir a decisiones más acertadas.
Muchos ganadores aprovechan el premio para cancelar deudas, reforzar sus ahorros o crear un fondo de emergencia antes de plantearse otros objetivos. Analizar la situación financiera con calma permite sacar un mayor partido al dinero recibido y evitar gastos de los que después uno pueda arrepentirse.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobra un premio de la Lotería Nacional?
Tras la publicación de los resultados, otra de las dudas habituales es dónde debe cobrarse el premio. El lugar depende de la cuantía obtenida, ya que los premios de menor importe y los de mayor valor siguen procedimientos diferentes para su abono.
Antes de desplazarte, conviene comprobar cuál es el procedimiento correspondiente a tu premio y asegurarte de llevar toda la documentación necesaria. Informarse previamente permite agilizar el trámite y evita desplazamientos innecesarios. Una gestión ordenada facilita disfrutar del premio con mayor tranquilidad desde el primer momento.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Primer paso si tu décimo ha sido premiado
Si acabas de comprobar que tu décimo ha resultado premiado, lo primero es mantener la calma y revisar varias veces que el número coincide con los resultados oficiales. Después, conviene guardar el décimo en un lugar seguro, ya que es el documento que acredita el derecho al cobro del premio.
Evita doblarlo, deteriorarlo o escribir sobre él innecesariamente. Si el premio es importante, muchas personas optan por hacer una copia o una fotografía para tener un registro adicional, aunque el documento original sigue siendo imprescindible. Actuar con tranquilidad suele ser el mejor consejo durante las primeras horas tras conocer el resultado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda del premio?
Una vez publicados los resultados de la Lotería Nacional de hoy, una de las preguntas más repetidas entre los premiados es cuánto dinero corresponde pagar a Hacienda. No todos los premios tributan de la misma manera, ya que existe un mínimo exento establecido por la normativa fiscal. Solo la parte del premio que supera ese importe está sujeta a la retención correspondiente.
En la práctica, los ganadores de premios pequeños no suelen tener que preocuparse por este aspecto. En cambio, quienes obtienen un premio de mayor cuantía deben conocer cómo funciona la tributación para saber cuál será el importe neto que finalmente recibirán. Informarse antes de hacer planes con el dinero ayuda a evitar sorpresas.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 0, 7 y 1
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 2 de julio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 07.360
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 05.699
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.