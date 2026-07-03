Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 2 de julio, en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 2 de julio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 07.360

- Segundo premio (6.000 €): 05.699

- Últimas 4 cifras (75 €): 6.979, 8.283, 9.641, 7.698

- Últimas 3 cifras (15 €): 686, 143, 286, 162, 885, 374, 900

- Últimas 2 cifras (6 €): 40, 84, 45, 11, 88, 73, 65, 34, 37

- Reintegros (3 €): 0,7 y 1

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo, se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

El primer premio ha tocado en las siguientes localidades:

- Avda. De la luz, 19, Málaga 29004

- El Parral, 9 Villatoro 09006, Burgos

- C.C. Alcampolos Enlacestramadridkm 315,2 Loc16, Zaragoza, 50012, Zaragoza

- Plaza Virgen del Mar, 11, Almería, 04001, Almería

- Gral. Suarez Valdes, 23, Gijón, 33204, Asturias

- Rectoría, 2, Alró, 07340, Baleares

- Pza. Del Pi Tallat, 2, Santa Coloma de Cervelló, 08690, Barcelona

- San Pablo, S/N, Algeciras, 11206, Cádiz

- Garcia Sanchez, Nº9, Rota, 11520, Cádiz

- Luis de Gongora, 1, Bajo, Freixeiro-Naron, 15572, A Coruña

- Adoratrices, 59, Huelva, 21004, Huelva

- Avda. Lairaga, 38, Bañaderos, 35414, Las Palmas

- Avda. Juan Carlos I, 38, Santo Angel, 301515 Murcia

-Avda. Federico Anaya, 19, Salamanca, 37005, Salamanca

- Nuestra Señora de los Dolores, 39, Sevilla, 41006, Sevilla

- Pages del Corro, 147 Bajo Dcha, Sevilla, 41010, Sevilla

- Fernando IV, 19, Sevilla, 41011, Sevilla

-Avda. Utrera 77A, Los Palacios y Villafranca, 41720, Sevilla

- Antonio Juan, 21, Valencia 46011, Valencia

-Avda. Glorieta, 3, Alberic, 46260, Valencia