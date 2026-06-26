Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 25 de junio, en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 25 de junio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 31.608

- Segundo premio (6.000 €): 39.275

- Últimas 4 cifras (75 €): 2765, 9120, 6969 y 2228

- Últimas 3 cifras (15 €): 648, 772, 578, 767, 215, 806 y 205

- Últimas 2 cifras (6 €): 30, 57, 03, 40, 35, 82, 08, 77 y 16

- Reintegros (3 €): 3, 9 y 8

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.

🔴 ¿Dónde ha tocado el primer premio?

El primer premio ha sido el 31.608 y ha tocado en las siguientes localidades: