Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo del sábado 20 de junio de 2026, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 13 de junio de 2026, en EL ESPAÑOL y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Comprobar los resultados del Cuponazo de la ONCE del 19 de junio
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 20 de junio de 2026:
- Primer premio: 20.118
- Segundo premio: 63.244
- Reintegros: 8, 2, 7
- Cuatro cifras: 2.685, 8.985, 8.768, 8.712
- Tres cifras: 083, 823, 329, 129, 469, 963, 307, 266, 186, 304
- Dos cifras: 01, 44, 10, 23, 08, 14, 28, 47, 58
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 8, 2 y 7
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 20 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.118
600.000 euros por serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 63.244
120.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 2.685
La segunda es el 8.985
La tercera es el 8.768
La cuarta es el 8.712
1.500 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 083
La segunda es el 823
La tercera es el 329
La cuarta es el 129
La quinta es el 469
La sexta es el 963
La séptima es el 307
La octava es el 266
La novena es el 186
La décima es el 304
300 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 01
La segunda es el 44
La tercera es el 10
La cuarta es el 23
La quinta es el 08
La sexta es el 14
La séptima es el 28
La octava es el 47
La novena es el 58
120 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
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Lotería Nacional | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y podrás comprobar los números premiados en EL ESPAÑOL tras la celebración del sorteo.
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Lotería Nacional, hoy | Menos de 10 minutos para el inicio del sorteo
A las 13:00 dará comienzo la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuáles son las probabilidades de ganar un premio?
En la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).
En cambio, la probabilidad de obtener algún premio (cualquier categoría, incluido reintegro) se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%, según el tipo exacto de sorteo y la estructura de premios de ese día.