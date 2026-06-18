Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 18 de junio, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 18 de junio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 18 de junio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 84.348
- Segundo premio (6.000 €): 98.553
- Últimas 4 cifras (75 €): 2472, 6897, 9061 y 3495
- Últimas 3 cifras (15 €): 391, 780, 135, 703, 426, 711 y 609
- Últimas 2 cifras (6 €): 21, 34, 55, 63, 83, 84, 13, 04 y 63
- Reintegros (3 €): 7, 6 y 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de junio, el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hasta qué hora se puede comprar un décimo para el sorteo?
Las administraciones de lotería suelen cerrar la venta de décimos poco antes del inicio del sorteo, aunque el horario puede variar según el punto de venta y el canal utilizado. En plataformas online autorizadas, el cierre suele producirse minutos antes de las 21:15 horas.
Los jugadores que quieran participar en el sorteo de hoy deben comprobar con antelación el horario de su administración habitual o de la web oficial de SELAE para evitar quedarse fuera cuando arranque la extracción de bolas.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuáles son los premios principales del sorteo de hoy?
El primer premio reparte 300.000 euros por serie, equivalentes a 30.000 euros por décimo. El segundo premio está dotado con 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros al décimo premiado.
Además de los grandes premios, el sorteo incluye extracciones de cuatro, tres y dos cifras, así como reintegros. Esto permite que numerosos participantes recuperen el importe jugado o consigan premios menores durante la noche del sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de junio?
El sorteo ordinario de la Loterías y Apuestas del Estado comenzará hoy a las 21:15 horas desde el Salón de Sorteos situado en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Como cada jueves, el evento podrá seguirse en directo a través de medios digitales y emisoras oficiales que retransmiten la extracción de números y premios.
La emisión de este jueves corresponde al sorteo número 43 del año y mantiene el formato tradicional de bombos múltiples. Miles de jugadores en toda España estarán pendientes del primer premio, dotado con 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros por décimo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!