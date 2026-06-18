Comprobar Lotería Nacional hoy, jueves | Resultados del sorteo del 18 de junio
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 18 de junio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 18 de junio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 09.272
- Segundo premio (6.000 €): 63.583
- Últimas 4 cifras (75 €): 1784, 1111,7634 y 4731
- Últimas 3 cifras (15 €): 698, 136, 008, 975, 017, 049 y 840
- Últimas 2 cifras (6 €): 46, 49, 01, 03, 12, 14, 07, 89 y 27
- Reintegros (3 €): 7, 6 y 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de junio, el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes hasta 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 18 de junio de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 20 de junio
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede cobrarse hoy mismo un premio pequeño?
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse desde esta misma noche en administraciones oficiales de lotería autorizadas, siempre que el establecimiento permanezca abierto.
Muchos jugadores acuden inmediatamente después del sorteo para validar sus décimos y confirmar el importe ganado. Las administraciones suelen vivir momentos de gran actividad durante las horas posteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué deben hacer ahora los ganadores?
Los jugadores premiados deben comprobar cuidadosamente su décimo y conservarlo en perfecto estado antes de acudir a cobrar el premio. Los importes pequeños pueden cobrarse en administraciones oficiales, mientras que los premios mayores requieren acudir a entidades bancarias autorizadas.
Los expertos recomiendan además realizar fotografías del décimo y evitar compartir demasiada información públicamente hasta haber completado todos los trámites necesarios para el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto gana quien tenga un décimo del primer premio?
Los poseedores de un décimo correspondiente al primer premio recibirán 30.000 euros por décimo, una cantidad que puede cambiar la economía de muchos jugadores habituales.
En caso de tener un billete completo, el premio asciende a 300.000 euros. Algunos compradores adquieren varios décimos del mismo número, por lo que las ganancias finales pueden multiplicarse considerablemente.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede tocar dos veces el mismo número?
Sí, aunque es extremadamente improbable, un mismo número puede resultar premiado en distintos sorteos celebrados a lo largo de los años. De hecho, existen números considerados “históricos” por haber repetido premios relevantes.
Esto alimenta supersticiones y fidelidades entre jugadores que nunca cambian su número habitual. Algunas personas llevan décadas jugando exactamente la misma combinación con la esperanza de repetir la suerte de años anteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los premios no cobrados?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo oficial caducan automáticamente y pasan a manos del Estado. El periodo para cobrar suele ser de tres meses desde el día siguiente al sorteo.
Cada año quedan sin reclamar cantidades importantes por olvidos, pérdida de décimos o errores al comprobar resultados. Por eso, las administraciones recuerdan constantemente la importancia de revisar bien los números.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Pza. de Los Fueros, 6 (Otro Local), Oñati, 20560, Guipúzcoa
- Avda. Gaspar Garcia Laviana, 30, Gijón, 33210, Asturias
- Pio Xii, Nº 34, Barbate, 11160, Cadiz
- San Francisco, 24, San Sebastian, 20002, Guipuzcoa
- Juan de Bethencourt, 56 Loc 2, Puerto Del Rosario, 35600, las Palmas
- Avda. Madrid, 2, León, 24005, León
- Gran Vía, 18 Bis, Blanca, 30540, Murcia
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Joaquín Costa, 20, Teruel, 44001, Teruel
- De la Llanera, 41 Bjos., Sabadell, 08207, Barcelona
- Paseo de Sant Joan, 140, Manlleu, 08560, Barcelona
- Carretera Nac-340 Km 64, 5 Local 64 C, N.º 64 C (CC., Castellón de la Plana, 12006, Castellón
- Juego de Pelota, 29, Lucena, 14900, Córdoba
- Clemente Sáez, 2, Soria, 42002, Soria
- Gral. Del Norte, 334, Naranjeros (Los), 38350, Santa Cruz de Tenerife
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pueden compartir décimos por WhatsApp?
Sí, muchas personas comparten participaciones mediante fotografías o mensajes en aplicaciones móviles. Sin embargo, expertos legales recomiendan dejar constancia clara de quiénes participan y cuánto dinero aporta cada uno.
En caso de resultar premiado, disponer de pruebas escritas puede evitar conflictos posteriores. Por ello, es frecuente que grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo documenten previamente el reparto del décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tarda en ingresarse un premio importante?
Una vez validado el décimo en una entidad bancaria autorizada, el ingreso del dinero suele realizarse en pocos días laborables. El plazo puede variar dependiendo de la cuantía y de las comprobaciones administrativas necesarias.
Los bancos recomiendan acudir con cita previa si el premio es elevado y llevar toda la documentación necesaria. En premios compartidos, además, es habitual solicitar la identificación de todos los beneficiarios.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 8 y 2
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 18 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 09.272
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 63.583
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1.784
La segunda es el 1.111
La tercera es el 7.634
La cuarta es el 4.731
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 136
La segunda es el 008
La tercera es el 975
La cuarta es el 017
La quinta es el 049
La sexta es el 7
La séptima es el 609
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 46
La segunda es el 49
La tercera es el 01
La cuarta es el 12
La quinta es el 14
La sexta es el 13
La séptima es el 04
La octava es el 89
La novena es el 20
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre billete, serie y décimo?
El billete es el documento completo emitido por Loterías y Apuestas del Estado y está dividido en diez décimos. Cada décimo representa una décima parte del valor total del billete y es la modalidad más habitual entre los jugadores.
Por otro lado, las series son duplicados de una misma numeración. Esto significa que un mismo número puede existir en diferentes series, aumentando así el volumen total de premios que se ponen en circulación durante cada sorteo
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero reparte hoy la Lotería Nacional?
El sorteo ordinario de este jueves vuelve a poner en juego millones de euros en premios entre todas las categorías existentes. El grueso del reparto se concentra en el primer y segundo premio, aunque también hay cientos de premios menores repartidos por terminaciones y aproximaciones.
Cada semana, miles de décimos resultan agraciados en algún nivel, lo que convierte a la Lotería Nacional en uno de los sorteos más repartidos del calendario español. Muchas administraciones destacan precisamente ese carácter “más cercano” frente a otros grandes botes europeos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si mi décimo resulta premiado?
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en administraciones oficiales de lotería. En cambio, los importes superiores deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras autorizadas por SELAE.
Los ganadores disponen de tres meses para reclamar el premio desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca automáticamente, por lo que conviene revisar cuanto antes los números premiados
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hasta qué hora se puede comprar un décimo para el sorteo?
Las administraciones de lotería suelen cerrar la venta de décimos poco antes del inicio del sorteo, aunque el horario puede variar según el punto de venta y el canal utilizado. En plataformas online autorizadas, el cierre suele producirse minutos antes de las 21:15 horas.
Los jugadores que quieran participar en el sorteo de hoy deben comprobar con antelación el horario de su administración habitual o de la web oficial de SELAE para evitar quedarse fuera cuando arranque la extracción de bolas.