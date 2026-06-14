Comprobar Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Resultados y números premiados del sorteo del domingo 14 de junio de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 14 de junio de 2026, a las 21:40, con un premio de 8,9 millones de euros.
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Este domingo 7 de junio de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 8,9 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números -, -, -, - y -, mientras el reintegro o número clave es el 7.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 8,9 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Gordo de la Primitiva | ¿Cómo es el sorteo?
El funcionamiento del sorteo del Gordo de la Primitiva es tan sencillo como emocionante y se basa en un sistema de doble matriz con dos bombos diferenciados.
El protagonismo inicial recae sobre el bombo principal, de mayores dimensiones, en cuyo interior giran 54 bolas idénticas numeradas correlativamente del 1 al 54.
De este primer habitáculo se extraen, de manera totalmente aleatoria, las cinco bolas que darán forma a la combinación ganadora principal de la jornada, marcando el primer filtro para los aspirantes al bote.
Una vez que los cinco primeros números descansan en sus respectivos casilleros, la atención de los operarios de Loterías y Apuestas del Estado se desplaza de inmediato hacia el segundo bombo, de menores dimensiones. En este dispositivo se introducen 10 bolas numeradas del 0 al 9, destinadas a dictaminar el crucial Número Clave de la noche.
Esta última bola es la pieza más determinante del engranaje, ya que no solo es indispensable para que los cinco aciertos anteriores se transformen en el gran premio de 8,9 millones de euros, sino que además activa el reintegro automático del dinero invertido para todos aquellos boletos que coincidan en este dígito solitario.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Qué premio se reparte hoy?
Para el sorteo de este domingo 14 de junio, el Gordo de la Primitiva despliega un abanico de recompensas espectacular, encabezado por su ansiado bote de 8,9 millones de euros destinado a los acertantes de la Primera Categoría.
Esta imponente cifra millonaria está reservada en exclusiva para aquel o aquellos jugadores que logren el "pleno absoluto", es decir, clavar los cinco números de la combinación principal junto con el número clave o reintegro extraído del segundo bombo.
Sin embargo, la maquinaria de la fortuna no se limita únicamente al premio mayor, ya que el juego cuenta con un total de nueve categorías de premios que garantizan un reparto muy democrático del dinero.
Desde la Segunda Categoría (5 aciertos correctos), que suele entregar decenas de miles de euros, hasta los niveles más modestos que compensan con pequeños pellizcos económicos a quienes adivinen tres o dos números, sin olvidarnos del reintegro, que devuelve el importe de la apuesta.
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Gordo de la Primitiva del 14 de junio | ¿En qué bancos puedo cobrar un premio?
En la actualidad, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) cuenta con un convenio de colaboración exclusivo con dos únicas entidades financieras en toda España: BBVA y CaixaBank.
A través de la extensa red de oficinas de cualquiera de estos dos bancos podréis gestionar de forma totalmente segura el ingreso de vuestro dinero, ya se trate de un premio intermedio o del espectacular bote de 8,9 millones de euros que se pone en juego este domingo 14 de junio.
Un detalle fundamental para vuestra tranquilidad es que no es obligatorio ser cliente ni tener una cuenta abierta previamente en BBVA o CaixaBank para poder tramitar el cobro de vuestro boleto premiado.
Además, por ley, estas entidades bancarias tienen estrictamente prohibido cobraros ningún tipo de comisión, recargo o gasto de gestión por realizar este servicio, por lo que el capital os llegará limpio (aplicando, eso sí, la correspondiente retención fiscal de Hacienda si la cuantía supera los 40.000 euros).
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar el premio?
Si esta noche vuestra combinación resulta agraciada, debéis tener muy presente que el dinero no os esperará eternamente. De acuerdo con la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, el derecho al cobro de los premios caduca exactamente a los tres meses, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Tomando como referencia la jornada de hoy, domingo 14 de junio de 2026, la fecha límite definitiva para reclamar vuestras ganancias será el próximo 14 de septiembre de 2026. Si dejáis pasar ese día, el boleto perderá todo su valor y el importe no reclamado irá a parar directamente a las arcas del Tesoro Público.
Para evitar sustos de última hora, recordad que el proceso de cobro varía según el importe y la vía por la que hayáis participado. Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar al instante en cualquier administración física de lotería o, si comprasteis el boleto de forma online, se ingresarán automáticamente en vuestra cuenta de usuario.
Sin embargo, para cantidades mayores o el ansiado bote de 8,9 millones de euros, tendréis que acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras con el resguardo original.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, 14 de junio, dará comienzo oficialmente a las 21:40 horas (hora peninsular). Será en ese preciso instante cuando el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid, ponga en marcha sus icónicos bombos automáticos para extraer las bolas que albergan la combinación ganadora de esta noche.
La expectación en la sala y en los hogares es máxima, y no es para menos con los 8,9 millones de euros que esperan un único dueño en el bote de Primera Categoría.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Dónde cayó el premio en el último sorteo?
E el último sorteo celebrado el pasado domingo 7 de junio el gran bote se quedó completamente desierto.
Ningún jugador logró dar con la combinación ganadora de Primera Categoría (5 números más el número clave) ni tampoco se registraron acertantes en la Segunda Categoría (5 números correctos).
Esta ausencia de boletos premiados en las categorías más altas es, precisamente, el motivo por el cual la recompensa acumulada ha seguido creciendo hasta alcanzar los imponentes 8,9 millones de euros que tenemos en liza en la noche de hoy.
A falta de grandes millonarios en esa última jornada, los bombos terminaron repartiendo la suerte de una forma mucho más fragmentada a lo largo de la geografía española.
La alegría principal se la llevaron los 19 acertantes de Tercera Categoría (4 aciertos más el número clave), quienes consiguieron embolsarse un jugoso pellizco de 10.039,15 euros por boleto validado.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Es fundamental tener claro que el Ministerio de Hacienda no toca ni un solo céntimo de las alegrías menores. De acuerdo con la normativa fiscal vigente, todos los premios que no superen el umbral de los 40.000 euros están 100% exentos de tributación.
Esto significa que si vuestro boleto resulta premiado en alguna de las categorías inferiores, os llevaréis la cuantía íntegra a vuestro bolsillo, sin retenciones de ningún tipo ni la obligación de incluirlo en vuestra próxima declaración anual de la renta.
La situación cambia radicalmente si conseguimos hacer el pleno absoluto y nos adueñamos del gran bote de 8,9 millones de euros de esta noche.
En los premios que superan la barrera mencionada, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20%, pero ojo, solo sobre la cantidad que exceda esos primeros 40.000 euros exentos. Haciendo los cálculos exactos para el sorteo de hoy, la retención fiscal sería de 1.772.000 euros, lo que dejaría un espectacular premio neto de 7.128.000 euros listos para disfrutar.
Lo mejor de todo es que el ganador no tendrá que realizar ningún trámite engorroso, ya que el banco realiza la deducción de forma automática en el momento del cobro.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
Loterías y Apuestas del Estado celebra un sorteo del Gordo de la Primitiva todos los domingos por lo que, tras el reparto de hoy, el próximo será el 21 de junio de 2026.
Sin embargo, si disfrutas jugando con otros juegos, mañana hay sorteo de BonoLoto, La Primitiva y El Joker como todos los lunes mientras que la Lotería Nacional regresará el jueves con su premio de 300.000 euros a la serie.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuál es la probabilidad de que te toque un premio?
Entrar en el selecto club de los millonarios del Gordo de la Primitiva no es tarea fácil, pero las matemáticas dan una hoja de ruta clara. Para llevarse el codiciado bote de 8,9 millones de euros de esta noche, es decir, el pleno de Primera Categoría (5 números más el número clave), la probabilidad matemática exacta es de 1 entre 31.625.100.
Aunque la cifra asuste a primera vista, los estadísticos siempre recuerdan que el Gordo se sitúa en un término medio muy interesante dentro del panorama de los juegos de azar en España: es el doble de difícil que acertar la Primitiva tradicional, pero resulta bastante más accesible que el Euromillones, donde las opciones caen hasta una entre 140 millones.
Sin embargo, más allá de la utopía del gran premio, este sorteo ofrece una red de seguridad muy atractiva gracias a sus categorías menores. Por ejemplo, la probabilidad de llevarse una alegría menor con la octava categoría (acertar solo dos números de la combinación principal) es de una entre 19, una proporción bastante razonable.
Además, no podemos olvidarnos del reintegro o número clave: en este caso, contamos con una probabilidad exacta de 1 entre 10 de recuperar lo invertido y asegurar una segunda oportunidad.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Hasta cuándo puedo participar en el sorteo?
Si todavía no habéis sellado vuestro boleto para el sorteo de esta noche, ¡toca darse prisa porque el reloj corre en nuestra contra! El plazo oficial para validar vuestras apuestas para el Gordo de la Primitiva finaliza hoy a las 21:15 horas, apenas quince minutos antes de que el Salón de Sorteos ponga en marcha los bombos.
A falta de menos de una hora para que se cierre el sistema, la vía digital a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o de las aplicaciones móviles autorizadas es vuestra mejor aliada para registrar los cinco números y la clave sin salir de casa.
Por el contrario, si teníais pensado acudir a una administración de lotería física, debéis tener en cuenta que la gran mayoría de despachos tradicionales permanecen cerrados en domingo o echan el cierre mucho antes de esta hora límite.
Es vital que recordéis que cualquier boleto sellado a partir de las 21:15 horas ya no entrará en el histórico bote de 8,9 millones de euros de hoy, sino que se validará directamente para la jornada de la próxima semana.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda también juega hoy, pero solo si la suerte sonríe a lo grande. De acuerdo con la normativa fiscal vigente, todos los premios de Loterías y Apuestas del Estado que no superen los 40.000 euros están completamente exentos de impuestos, por lo que los acertantes de categorías menores se llevarán su dinero limpio a casa.
Sin embargo, para el gran premio de Primera Categoría, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial del 20% que afecta exclusivamente al importe que exceda esa barrera inicial de los 40.000 euros.
Si aplicamos esta regla matemática al espectacular bote de 8,9 millones de euros que tenemos en juego esta noche, las cuentas salen rápido: el afortunado que consiga el pleno absoluto destinará un total de 1.772.000 euros a las arcas públicas, ingresando un montante neto de 7.128.000 euros en su cuenta bancaria.
La gran ventaja para el futuro millonario es que no tendrá que realizar ningún trámite engorroso ni preocuparse por el papeleo en su próxima declaración de la renta, ya que la retención se ejecuta de forma automática en el mismo momento de cobrar el premio.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es el bote de hoy?
Para este domingo 14 de junio, el Gordo de la Primitiva pone en juego un imponente bote de 8,9 millones de euros para un único acertante de la Primera Categoría. La expectación entre los apostantes es máxima, ya que la cuantía se ha ido acumulando de forma notable tras varias jornadas consecutivas sin que ningún boleto logre dar con la combinación ganadora.
El sorteo dará comienzo a las 21:40 horas, momento exacto en el que los bombos dictarán si este millonario botín encuentra dueño o si vuelve a incrementarse para la próxima semana.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
¡Bienvenidos al directo del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy!
Hay 8,9 millones de euros en juego y muchos premios por repartir.
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