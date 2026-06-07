Gordo de la Primitiva, hoy en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del domingo 7 de junio de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 7 de junio de 2026, a las 21:40, con un premio de 8,5 millones de euros.
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Este domingo 7 de junio de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 8,5 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números -, -, -, - y -, mientras el reintegro o número clave es el -.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 8,5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si la fortuna ha estado de tu lado en el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, podrás comenzar a cobrar tu premio a partir de mañana mismo, lunes 8 de junio, una vez que se haya completado el cierre de los procesos de escrutinio oficial. No obstante, el lugar al que debes acudir depende directamente de la cuantía obtenida.
Si el importe es inferior a 2.000 euros, podrás hacerlo efectivo en cualquier punto de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado; si el premio es igual o superior a esos 2.000 euros, deberás dirigirte a las entidades bancarias autorizadas por el Estado para gestionar el pago de forma segura.
Es fundamental tener en cuenta que el derecho al cobro de estos premios tiene una fecha de caducidad bastante estricta. Dispones de un plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo, para reclamar tu dinero de manera legal.
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Gordo de la Primitiva, hoy | ¿A qué hora se conocerá el ganador?
El tradicional sorteo dominical de El Gordo de la Primitiva se celebra habitualmente en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado a partir de las 21:40 horas (una hora menos en las Islas Canarias).
Los cinco números afortunados y el número clave se extraen de los bombos de manera bastante rápida, por lo que la combinación ganadora oficial de la noche suele confirmarse y difundirse en los medios de comunicación y plataformas digitales en torno a las 21:40 horas.
Sin embargo, para conocer si ha habido uno o varios ganadores de primera categoría (es decir, acertantes de los cinco números más el clave) hay que esperar un poco más.
Tras la extracción de las bolas, los sistemas centrales de Loterías del Estado deben realizar el escrutinio oficial, un proceso informático que cruza todos los boletos validados en el país para determinar el reparto definitivo de premios.
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Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Al igual que ocurre con el resto de los sorteos organizados por Loterías y Apuestas del Estado, la regulación fiscal actual establece que los primeros 40.000 euros de cualquier premio del Gordo de la Primitiva están completamente exentos de tributar.
Sin embargo, para todas aquellas cantidades que superen dicho umbral, la Agencia Tributaria aplica un gravamen especial con una retención fija del 20%. Esto significa que si hoy la fortuna sonríe a un apostante con un pellizco menor a esa cifra, recibirá el importe íntegro en su cuenta, mientras que los grandes premios de primera o segunda categoría sufrirán el correspondiente tijeretazo fiscal.
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Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura!
¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a la cobertura en directo del Gordo de la Primitiva!
Hoy Loterías y Apuestas del Estado reparte un premio de 8,5 millones de euros que podrían ver un ganador a las 21:40.
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