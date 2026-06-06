Lotería Nacional Sorteo Extraordinario de Cruz Roja | Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de junio, en directo
Comprueba en EL ESPAÑOL todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 6 de junio, y descubre si tu décimo ha sido ganador.
Comprobar Cuponazo ONCE | Resultados del sorteo de hoy, viernes 5 de junio
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 6 de junio de 2026:
- Primer premio: 97.984
- Segundo premio: 86.985
-Tercer premio: 90.170
-Doce premios por 75.000 euros: 10.649, 18.896, 36.350, 25.093, 31.833, 14.702, 07419, 74.640, 80.257, 53.075, 95.487, 00715
- Reintegros: 4, 2 y 9
- Cuatro cifras: 5.695, 7.328, 7.087, 9.067
- Tres cifras: 249, 723, 289, 078, 879, 475, 034, 532, 332, 332
- Dos cifras: 93, 92, 29, 33
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 4, 2 y el 9
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 6 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 97.984
1.500.000 euros por serie.
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 86.985
300.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!
El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 90.170
150.000 euros a la serie
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Lotería Nacional hoy | Doce premios por 75.000 euros por serie
El primero es el 10.649
El segundo es el 18.896
El tercero es 36.350
El cuarto es 25.093
El quinto es 31.833
El sexto es 14.702
El séptimo es 07419
El octavo es 74.640
El noveno es 80.257
El décimo es 53.075
El undécimo es 95.487
El duodécimo es 00715
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 5.695
La segunda es el 7.328
La tercera es el 7.087
La cuarta es el 9.067
3.750 euros de premio
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Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 249
La segunda es el 723
La tercera es el 289
La cuarta es el 078
La quinta es el 879
La sexta es el 475
La séptima es el 034
La octava es el 532
La novena es el 332
La décima es el 332
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Lotería Nacional Sorteo Extraodinario | Extracciones de 2 cifras
La primera es el 93
La segunda es el 92
La tercera es el 29
La cuarta es el 33
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo se conocen todos los premios del sorteo?
Los premios principales suelen conocerse durante la celebración del sorteo, pero la publicación completa de todas las categorías requiere algunos minutos adicionales. Una vez finalizado el acto, se difunden los listados oficiales con todos los números agraciados.
Es entonces cuando los jugadores revisan con detalle sus décimos para comprobar no solo los grandes premios, sino también posibles aproximaciones, terminaciones, extracciones o reintegros que puedan haber pasado desapercibidos inicialmente.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué papel tienen las administraciones de lotería en el sorteo?
Las administraciones son el principal punto de contacto entre los jugadores y la Lotería Nacional. Además de vender décimos, suelen convertirse en lugares de encuentro donde los clientes comparten pronósticos, tradiciones y experiencias relacionadas con los sorteos.
Cuando una administración reparte un premio importante, su notoriedad aumenta de forma considerable. Muchas personas acuden posteriormente atraídas por la fama de haber vendido un número ganador, en busca de repetir la suerte en futuros sorteos.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la diferencia entre una serie, un billete y un décimo?
La organización de la Lotería Nacional se basa en varios conceptos que suelen generar dudas entre los participantes. El billete es la unidad completa emitida por Loterías y Apuestas del Estado y está formado por diez décimos con la misma numeración.
Por su parte, la serie identifica cada una de las repeticiones de un mismo número dentro del sorteo. Gracias a este sistema es posible distribuir una gran cantidad de boletos por todo el país manteniendo una misma combinación numérica.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar algún premio en la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional cuenta con una estructura de premios que va mucho más allá de los dos grandes números del sorteo. Gracias a los reintegros, las extracciones y las aproximaciones, miles de décimos resultan premiados en cada convocatoria, lo que incrementa las posibilidades de obtener algún retorno económico.
Aun así, conseguir los premios principales sigue siendo un reto estadístico importante. Precisamente esa combinación entre grandes premios y numerosas categorías menores es uno de los factores que mantiene el interés de los jugadores semana tras semana.
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Lotería Nacional Sorteo Extraordinario | 5 minutos para que empiece
¡Sólo faltan 5 minutos para que arranque el sorteo!
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre con los premios que nadie reclama?
Los premios que no se cobran dentro del plazo legal establecido dejan de estar disponibles para sus propietarios. Una vez finalizado ese periodo, los importes pasan a formar parte de los fondos gestionados por el sistema público de loterías.
Aunque la mayoría de los premios importantes suelen reclamarse rápidamente, cada año existen boletos premiados que nunca aparecen. En muchos casos se trata de décimos extraviados, deteriorados o cuyos propietarios desconocen que habían resultado agraciados.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se vive la mañana de un sábado de sorteo?
Las horas previas al sorteo suelen estar marcadas por las últimas comprobaciones de décimos y por la ilusión de quienes esperan que la suerte les sonría. Muchas administraciones reciben visitas de clientes que realizan compras de última hora antes del cierre de ventas.
Mientras tanto, las redes sociales y los medios especializados comienzan a seguir la jornada en directo, pendientes de cualquier novedad. La atención aumenta conforme se acerca la hora del sorteo y se prolonga durante la publicación de todos los premios.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué números son los más buscados por los jugadores?
Las terminaciones relacionadas con fechas históricas, acontecimientos deportivos, aniversarios o sucesos de actualidad suelen agotarse rápidamente en muchas administraciones. Los jugadores buscan a menudo números que tengan algún significado personal o emocional.
También existe una fuerte tradición en torno a determinadas terminaciones consideradas "clásicas" por los aficionados a la lotería. Sin embargo, todas ellas cuentan con las mismas posibilidades matemáticas de resultar premiadas cuando comienza el sorteo.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué sentimientos suelen vivir los ganadores tras conocer el premio?
Los testimonios de los premiados suelen coincidir en una primera reacción de incredulidad. Muchas personas revisan varias veces el número agraciado antes de asumir que realmente han ganado una cantidad importante de dinero.
Tras los primeros minutos de sorpresa, la mayoría comienza a pensar en cómo emplear el premio. Cancelar hipotecas, ayudar a familiares, realizar viajes o ahorrar para el futuro son algunas de las decisiones más habituales entre quienes reciben un premio destacado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede tocar dos veces el mismo número a lo largo de la historia?
Aunque pueda parecer improbable, algunos números han resultado premiados en más de una ocasión a lo largo de la historia de la Lotería Nacional. El hecho de que un número haya salido anteriormente no reduce ni aumenta sus posibilidades futuras.
Cada sorteo es independiente y los bombos no tienen memoria. Por ello, un número que fue premiado hace años puede volver a aparecer en cualquier momento con exactamente las mismas probabilidades que el resto de combinaciones.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hacer antes de compartir un décimo premiado?
Si un décimo pertenece a varias personas, lo más recomendable es identificar claramente a todos los participantes antes de cobrar el premio. Una simple fotografía del boleto acompañada de un mensaje donde aparezcan los nombres de los implicados puede servir como prueba de reparto.
Los expertos también aconsejan conservar cualquier documento o justificante relacionado con la participación. De esta forma se evitan posibles conflictos posteriores sobre la titularidad del premio o la distribución de las cantidades obtenidas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué son las aproximaciones de la Lotería Nacional?
Las aproximaciones son premios que reciben los números inmediatamente anterior y posterior a los grandes premios del sorteo. Gracias a este sistema, los jugadores que se quedan muy cerca del número ganador también obtienen una recompensa económica.
Se trata de una de las categorías más valoradas por los participantes, ya que amplía considerablemente las posibilidades de conseguir algún premio. En ocasiones, la diferencia entre un gran premio y una aproximación puede ser únicamente de una unidad.