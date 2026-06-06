Lotería Nacional Sorteo Extraordinario de Cruz Roja | Resultados del sorteo del sábado 6 de junio, en directo
Comprueba en EL ESPAÑOL todos los resultados y números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 6 de junio, y descubre si tu décimo ha sido ganador.
Comprobar Cuponazo ONCE | Resultados del sorteo de hoy, viernes 5 de junio
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 6 de junio de 2026:
- Primer premio:
- Segundo premio:
- Reintegros:
- Cuatro cifras:
- Tres cifras:
- Dos cifras:
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora se celebra hoy el sorteo de la Lotería Nacional?
El sorteo exrtraordinario de la Lotería Nacional de este sábado 6 de junio de 2026 está previsto para las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de SELAE, en Madrid. Como cada sábado, miles de jugadores estarán pendientes de los bombos para conocer los números premiados de uno de los juegos más tradicionales del país.
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!