Comprobar Cuponazo ONCE | Resultados y premios del sorteo de hoy, viernes 5 de junio, en directo
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Comprueba los resultados en EL ESPAÑOL.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de junio
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 5 de junio. Los números premiados son los siguientes:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 55.436
Serie (6.000.000 €): 002
🔴 ¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 29 de mayo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Por qué el Cuponazo es uno de los sorteos más populares?
El éxito del Cuponazo se debe a la combinación de un premio multimillonario, una amplia cantidad de premios secundarios y el componente social asociado a la ONCE. Para muchos jugadores, participar también supone colaborar con programas destinados a personas con discapacidad.
Además, la tradición histórica del cupón en España y la cercanía de los vendedores hacen que el sorteo mantenga una gran fidelidad entre el público. Cada viernes, miles de personas siguen pendientes de los resultados en todo el país.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Puede tocar el Cuponazo dos veces en el mismo lugar?
Sí. Aunque resulte poco habitual, el Cuponazo puede dejar premios importantes varias veces en una misma ciudad, barrio o incluso administración de venta. El reparto depende únicamente del azar y de los números vendidos en cada zona.
En numerosas ocasiones, vendedores de la ONCE han repartido grandes premios en más de una ocasión a lo largo de su trayectoria profesional. Estos casos suelen generar una gran expectación mediática y aumentan temporalmente las ventas en esos puntos concretos.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 5 de junio de 2026 y ha correspondido al número 55.436 con la serie 002.
¡Enhorabuena a los premiados!
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué significa acertar la serie en el Cuponazo?
En el Cuponazo de la ONCE no basta únicamente con acertar las cinco cifras del número principal para llevarse el premio máximo. También es necesario coincidir con la serie asignada al cupón, un elemento adicional que determina quién obtiene los 6 millones de euros del gran premio.
Cada número se emite en distintas series, lo que permite multiplicar la cantidad de boletos puestos a la venta. Los jugadores que aciertan únicamente el número, pero no la serie, reciben igualmente uno de los importantes premios secundarios previstos por la ONCE.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué pasa si se pierde un cupón premiado?
La ONCE recuerda que el cupón físico es el único documento válido para acreditar la propiedad del premio. Si un boleto premiado se pierde, se deteriora gravemente o resulta ilegible, el cobro puede complicarse o incluso llegar a ser imposible.
Por este motivo, los jugadores suelen guardar cuidadosamente sus cupones hasta comprobar el resultado oficial del sorteo. En el caso de compras online, el sistema digital evita este problema al quedar registrada automáticamente la participación.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué diferencia hay entre el Cuponazo y el Cupón Diario?
La principal diferencia entre ambos sorteos está en el importe de los premios y en el día de celebración. El Cupón Diario se celebra de lunes a jueves y ofrece premios más modestos, mientras que el Cuponazo se reserva para los viernes con un premio principal mucho más elevado.
Además, el Cuponazo incorpora series adicionales que permiten acceder al premio multimillonario de 6 millones de euros. El formato especial de los viernes convierte este sorteo en una de las citas más seguidas por los aficionados a las loterías en España.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar el premio principal?
Conseguir el premio mayor del Cuponazo requiere acertar las cinco cifras del número y también la serie correspondiente. Aunque las probabilidades de lograr el bote principal son reducidas, el sistema de premios secundarios incrementa notablemente las opciones de recuperar parte de la inversión o conseguir cantidades menores.
Precisamente por esa combinación entre gran premio y numerosos premios parciales, el Cuponazo se mantiene como uno de los juegos más populares de la ONCE. Cada viernes miles de cupones resultan premiados en distintas categorías repartidas por todo el país.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto cuesta participar en el Cuponazo de la ONCE?
El precio habitual del cupón del Cuponazo de la ONCE es de 3 euros por apuesta, una cantidad que permite optar tanto al gran premio de 6 millones de euros como al resto de categorías secundarias. El juego puede adquirirse en los puntos de venta autorizados repartidos por toda España y también a través de la plataforma oficial online.
La ONCE comercializa millones de cupones cada semana y el sorteo del viernes suele ser uno de los que más participación registra. Muchos jugadores mantienen números habituales o terminaciones concretas relacionadas con fechas especiales o supersticiones personales.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Dónde comprobar los resultados del Cuponazo de hoy?
Los números premiados del Cuponazo de este viernes 5 de junio pueden consultarse en la web oficial de JuegosONCE y en el directo de EL ESPAÑOL minutos después del sorteo. La comprobación online permite verificar tanto el número como la serie del cupón jugado.
Además, los jugadores pueden acceder al histórico de resultados de la ONCE para revisar sorteos anteriores y confirmar premios pendientes. La organización insiste en que la información oficial válida es siempre la publicada en sus canales oficiales.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuántos cupones resultan premiados?
El Cuponazo destaca por repartir miles de premios en cada edición gracias a su amplio sistema de categorías. Desde el premio principal hasta los reintegros de una cifra, una gran cantidad de participantes consigue algún tipo de premio cada viernes.
Entre los importes más habituales se encuentran los premios de 500 euros por cuatro cifras, 50 euros por tres cifras y pequeños reintegros de 3 y 6 euros por coincidencias parciales. Este reparto masivo convierte al Cuponazo en uno de los sorteos con más boletos premiados de la semana.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿A qué hora se celebra el sorteo del Cuponazo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra hoy viernes a las 21:25 horas, horario habitual de los sorteos de la organización. A partir de ese momento comenzarán a conocerse los números agraciados y las distintas categorías premiadas.
Los resultados oficiales pueden consultarse poco después del sorteo en la web de JuegosONCE y en diferentes medios especializados en loterías. La ONCE recuerda que únicamente los resultados publicados en sus canales oficiales tienen validez legal para el cobro de premios.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuál es el premio mayor del Cuponazo de hoy?
El gran premio del Cuponazo de la ONCE asciende esta noche a 6.000.000 de euros para el acertante que tenga el número completo y la serie exacta. Se trata del mayor reclamo del sorteo semanal de la ONCE y uno de los premios más populares del calendario de loterías en España.
Además del premio principal, el sorteo reparte 134 premios de 40.000 euros para quienes acierten las cinco cifras, aunque no coincidan con la serie. También existen premios por cuatro, tres, dos y una cifra, lo que multiplica las posibilidades de obtener algún importe durante la noche del viernes.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué se sortea hoy en el Cuponazo de la ONCE?
El Cuponazo de la ONCE vuelve este viernes con uno de los sorteos más esperados de la semana en España. Cada viernes, este juego reparte un gran premio de 6 millones de euros para el cupón que coincida con las cinco cifras y la serie ganadora, además de cientos de premios secundarios y reintegros.
Además del premio principal, el sorteo distribuye 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y decenas de miles de premios menores gracias al sistema de coincidencias parciales. El Cuponazo se celebra cada viernes a partir de las 21:25 horas y puede seguirse a través de los canales oficiales de JuegosONCE.
-
Cuponazo de la ONCE | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo del Cuponazo de la ONCE que se llevará a cabo este viernes, 5 de junio de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!