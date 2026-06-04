Lotería Nacional.

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Comprobar Lotería Nacional | Resultados y premios del sorteo de hoy, jueves 4 de junio, en directo

Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 4 de junio de 2026 en EL ESPAÑOL.

Daniel Verdú P.B
Publicada

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 4 de junio de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 99.242

- Segundo premio (6.000 €): 69.176

- Últimas 4 cifras (75 €): 1630, 7565, 2703 y 3755

- Últimas 3 cifras (15 €): 926, 079, 081, 292, 690, 084 y 406

- Últimas 2 cifras (6 €): 77, 94, 94, 54, 69, 90, 66, 48 y 20

- Reintegros (3 €): 7, 0 y 2

🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?

En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.

  1. Daniel Verdú

    Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves

    EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 4 de junio de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 6 de junio de 2026.

    ¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!

  2. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué ambiente se vive en las administraciones premiadas?

    Las administraciones que reparten premios importantes suelen convertirse rápidamente en puntos de celebración improvisada. Clientes, vecinos y curiosos se acercan para hacerse fotografías y compartir la alegría del momento.

    Los responsables de estos establecimientos aseguran que repartir premios es “la mejor parte del trabajo” y muchos reconocen que viven la noche del sorteo con tanta tensión como los propios jugadores.

  3. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hacen normalmente los ganadores tras conocer el premio?

    La mayoría de los premiados reconoce que lo primero que hace es comprobar varias veces el número para asegurarse de que no existe ningún error. Después suelen avisar a familiares o personas con las que compartían el décimo.

    En premios importantes, muchos expertos recomiendan mantener la calma, conservar el boleto en un lugar seguro y buscar asesoramiento financiero antes de tomar decisiones relevantes con el dinero ganado.

  4. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede cobrarse hoy mismo un premio pequeño?

    Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse desde esta misma noche en administraciones oficiales de lotería autorizadas, siempre que el establecimiento permanezca abierto.

    Muchos jugadores acuden inmediatamente después del sorteo para validar sus décimos y confirmar el importe ganado. Las administraciones suelen vivir momentos de gran actividad durante las horas posteriores.

  5. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si mi número se queda cerca del premio?

    Los números inmediatamente anteriores y posteriores al primer y segundo premio reciben las conocidas aproximaciones, que también están premiadas económicamente.

    Aunque muchos jugadores sienten frustración por quedarse “a las puertas”, estas categorías permiten repartir una importante cantidad de dinero adicional y aumentan las opciones de conseguir premio en cada sorteo.

  6. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué deben hacer ahora los ganadores?

    Los jugadores premiados deben comprobar cuidadosamente su décimo y conservarlo en perfecto estado antes de acudir a cobrar el premio. Los importes pequeños pueden cobrarse en administraciones oficiales, mientras que los premios mayores requieren acudir a entidades bancarias autorizadas.

    Los expertos recomiendan además realizar fotografías del décimo y evitar compartir demasiada información públicamente hasta haber completado todos los trámites necesarios para el cobro.

  7. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto gana quien tenga un décimo del primer premio?

    Los poseedores de un décimo correspondiente al primer premio recibirán 30.000 euros por décimo, una cantidad que puede cambiar la economía de muchos jugadores habituales.

    En caso de tener un billete completo, el premio asciende a 300.000 euros. Algunos compradores adquieren varios décimos del mismo número, por lo que las ganancias finales pueden multiplicarse considerablemente.

  8. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede tocar dos veces el mismo número?

    Sí, aunque es extremadamente improbable, un mismo número puede resultar premiado en distintos sorteos celebrados a lo largo de los años. De hecho, existen números considerados “históricos” por haber repetido premios relevantes.

    Esto alimenta supersticiones y fidelidades entre jugadores que nunca cambian su número habitual. Algunas personas llevan décadas jugando exactamente la misma combinación con la esperanza de repetir la suerte de años anteriores.

  9. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los premios no cobrados?

    Los premios que no se reclaman dentro del plazo oficial caducan automáticamente y pasan a manos del Estado. El periodo para cobrar suele ser de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

    Cada año quedan sin reclamar cantidades importantes por olvidos, pérdida de décimos o errores al comprobar resultados. Por eso, las administraciones recuerdan constantemente la importancia de revisar bien los números.

  10. Daniel Verdú

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    • Paseo Zorrilla, 74, Valladolid, 47006, Valladolid
    • Avda. Deportista Miriam Blasco, 2 L-4, Alicante, 03540, Alicante
    • Terreras, 4, Tabernas, 04200, Almería
    • Pedro Frances, 22-24, Ibiza, 07800, Baleares
    • San Roque, 7, Cespón, 15990, La Coruña
    • San Sebastián, 2, Alalpardo, 28130, Madrid
    • Málaga, 3, Fuengirola, 29640, Málaga
    • Avda. Andalucía, 27, Fuente Piedra, 29520, Málaga
    • Avda. Asuncionistas (Entrada Rambla Pulido), 1, Santa Cruz de Tenerife, 38004, Santa Cruz de Tenerife
    • Barranco las Torres, Parcela 7, Nº. 9, Adeje, Torres (Las), 38670, Santa Cruz de Tenerife
    • Travesía Estación de Autobuses, Toledo, 45003, Toledo
  11. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Avd. Felipe Ii, 23, Sevilla, 41013, Sevilla
    • Avda. Barcelona 9-11, Igualada, 08700, Barcelona
    • Kale Nagusia, 28, Zarautz, 20800, Guipúzcoa
  12. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pueden compartir décimos por WhatsApp?

    Sí, muchas personas comparten participaciones mediante fotografías o mensajes en aplicaciones móviles. Sin embargo, expertos legales recomiendan dejar constancia clara de quiénes participan y cuánto dinero aporta cada uno.

    En caso de resultar premiado, disponer de pruebas escritas puede evitar conflictos posteriores. Por ello, es frecuente que grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo documenten previamente el reparto del décimo.

  13. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tarda en ingresarse un premio importante?

    Una vez validado el décimo en una entidad bancaria autorizada, el ingreso del dinero suele realizarse en pocos días laborables. El plazo puede variar dependiendo de la cuantía y de las comprobaciones administrativas necesarias.

    Los bancos recomiendan acudir con cita previa si el premio es elevado y llevar toda la documentación necesaria. En premios compartidos, además, es habitual solicitar la identificación de todos los beneficiarios.

  14. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 0 y 2

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  15. Daniel Verdú P.B

    Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 4 de junio!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 99.242

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo

  16. Daniel Verdú P.B

    Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 69.176

    Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

  17. Daniel Verdú

    Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras

    Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 1.630

    La segunda es el 7.565

    La tercera es el 2.703

    La cuarta es el 3.755

  18. Daniel Verdú P.B

    Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 463

    La segunda es el 079

    La tercera es el 768

    La cuarta es el 209

    La quinta es el 560

    La sexta es el 624

    La séptima es el 234

  19. Daniel Verdú

    Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:

    La primera extracción es el 77

    La segunda es el 94

    La tercera es el 94

    La cuarta es el 54

    La quinta es el 69

    La sexta es el 90

    La séptima es el 66

    La octava es el 48

    La novena es el 20

  20. P.B Daniel Verdú

    Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre billete, serie y décimo?

    El billete es el documento completo emitido por Loterías y Apuestas del Estado y está dividido en diez décimos. Cada décimo representa una décima parte del valor total del billete y es la modalidad más habitual entre los jugadores.

    Por otro lado, las series son duplicados de una misma numeración. Esto significa que un mismo número puede existir en diferentes series, aumentando así el volumen total de premios que se ponen en circulación durante cada sorteo.