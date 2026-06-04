Comprobar Lotería Nacional | Resultados y premios del sorteo de hoy, jueves 4 de junio, en directo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 4 de junio de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 4 de junio de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 99.242
- Segundo premio (6.000 €): 69.176
- Últimas 4 cifras (75 €): 1630, 7565, 2703 y 3755
- Últimas 3 cifras (15 €): 926, 079, 081, 292, 690, 084 y 406
- Últimas 2 cifras (6 €): 77, 94, 94, 54, 69, 90, 66, 48 y 20
- Reintegros (3 €): 7, 0 y 2
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 4 de junio de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 6 de junio de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué ambiente se vive en las administraciones premiadas?
Las administraciones que reparten premios importantes suelen convertirse rápidamente en puntos de celebración improvisada. Clientes, vecinos y curiosos se acercan para hacerse fotografías y compartir la alegría del momento.
Los responsables de estos establecimientos aseguran que repartir premios es “la mejor parte del trabajo” y muchos reconocen que viven la noche del sorteo con tanta tensión como los propios jugadores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hacen normalmente los ganadores tras conocer el premio?
La mayoría de los premiados reconoce que lo primero que hace es comprobar varias veces el número para asegurarse de que no existe ningún error. Después suelen avisar a familiares o personas con las que compartían el décimo.
En premios importantes, muchos expertos recomiendan mantener la calma, conservar el boleto en un lugar seguro y buscar asesoramiento financiero antes de tomar decisiones relevantes con el dinero ganado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede cobrarse hoy mismo un premio pequeño?
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse desde esta misma noche en administraciones oficiales de lotería autorizadas, siempre que el establecimiento permanezca abierto.
Muchos jugadores acuden inmediatamente después del sorteo para validar sus décimos y confirmar el importe ganado. Las administraciones suelen vivir momentos de gran actividad durante las horas posteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si mi número se queda cerca del premio?
Los números inmediatamente anteriores y posteriores al primer y segundo premio reciben las conocidas aproximaciones, que también están premiadas económicamente.
Aunque muchos jugadores sienten frustración por quedarse “a las puertas”, estas categorías permiten repartir una importante cantidad de dinero adicional y aumentan las opciones de conseguir premio en cada sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué deben hacer ahora los ganadores?
Los jugadores premiados deben comprobar cuidadosamente su décimo y conservarlo en perfecto estado antes de acudir a cobrar el premio. Los importes pequeños pueden cobrarse en administraciones oficiales, mientras que los premios mayores requieren acudir a entidades bancarias autorizadas.
Los expertos recomiendan además realizar fotografías del décimo y evitar compartir demasiada información públicamente hasta haber completado todos los trámites necesarios para el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto gana quien tenga un décimo del primer premio?
Los poseedores de un décimo correspondiente al primer premio recibirán 30.000 euros por décimo, una cantidad que puede cambiar la economía de muchos jugadores habituales.
En caso de tener un billete completo, el premio asciende a 300.000 euros. Algunos compradores adquieren varios décimos del mismo número, por lo que las ganancias finales pueden multiplicarse considerablemente.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede tocar dos veces el mismo número?
Sí, aunque es extremadamente improbable, un mismo número puede resultar premiado en distintos sorteos celebrados a lo largo de los años. De hecho, existen números considerados “históricos” por haber repetido premios relevantes.
Esto alimenta supersticiones y fidelidades entre jugadores que nunca cambian su número habitual. Algunas personas llevan décadas jugando exactamente la misma combinación con la esperanza de repetir la suerte de años anteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los premios no cobrados?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo oficial caducan automáticamente y pasan a manos del Estado. El periodo para cobrar suele ser de tres meses desde el día siguiente al sorteo.
Cada año quedan sin reclamar cantidades importantes por olvidos, pérdida de décimos o errores al comprobar resultados. Por eso, las administraciones recuerdan constantemente la importancia de revisar bien los números.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Paseo Zorrilla, 74, Valladolid, 47006, Valladolid
- Avda. Deportista Miriam Blasco, 2 L-4, Alicante, 03540, Alicante
- Terreras, 4, Tabernas, 04200, Almería
- Pedro Frances, 22-24, Ibiza, 07800, Baleares
- San Roque, 7, Cespón, 15990, La Coruña
- San Sebastián, 2, Alalpardo, 28130, Madrid
- Málaga, 3, Fuengirola, 29640, Málaga
- Avda. Andalucía, 27, Fuente Piedra, 29520, Málaga
- Avda. Asuncionistas (Entrada Rambla Pulido), 1, Santa Cruz de Tenerife, 38004, Santa Cruz de Tenerife
- Barranco las Torres, Parcela 7, Nº. 9, Adeje, Torres (Las), 38670, Santa Cruz de Tenerife
- Travesía Estación de Autobuses, Toledo, 45003, Toledo
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Avd. Felipe Ii, 23, Sevilla, 41013, Sevilla
- Avda. Barcelona 9-11, Igualada, 08700, Barcelona
- Kale Nagusia, 28, Zarautz, 20800, Guipúzcoa
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pueden compartir décimos por WhatsApp?
Sí, muchas personas comparten participaciones mediante fotografías o mensajes en aplicaciones móviles. Sin embargo, expertos legales recomiendan dejar constancia clara de quiénes participan y cuánto dinero aporta cada uno.
En caso de resultar premiado, disponer de pruebas escritas puede evitar conflictos posteriores. Por ello, es frecuente que grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo documenten previamente el reparto del décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tarda en ingresarse un premio importante?
Una vez validado el décimo en una entidad bancaria autorizada, el ingreso del dinero suele realizarse en pocos días laborables. El plazo puede variar dependiendo de la cuantía y de las comprobaciones administrativas necesarias.
Los bancos recomiendan acudir con cita previa si el premio es elevado y llevar toda la documentación necesaria. En premios compartidos, además, es habitual solicitar la identificación de todos los beneficiarios.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 0 y 2
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 4 de junio!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 99.242
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 69.176
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1.630
La segunda es el 7.565
La tercera es el 2.703
La cuarta es el 3.755
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 463
La segunda es el 079
La tercera es el 768
La cuarta es el 209
La quinta es el 560
La sexta es el 624
La séptima es el 234
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 77
La segunda es el 94
La tercera es el 94
La cuarta es el 54
La quinta es el 69
La sexta es el 90
La séptima es el 66
La octava es el 48
La novena es el 20
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre billete, serie y décimo?
El billete es el documento completo emitido por Loterías y Apuestas del Estado y está dividido en diez décimos. Cada décimo representa una décima parte del valor total del billete y es la modalidad más habitual entre los jugadores.
Por otro lado, las series son duplicados de una misma numeración. Esto significa que un mismo número puede existir en diferentes series, aumentando así el volumen total de premios que se ponen en circulación durante cada sorteo.