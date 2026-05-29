Cuponazo de la ONCE | Comprobar resultados del sorteo de hoy, viernes 29 de mayo
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Comprueba los resultados en EL ESPAÑOL.
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Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 29 de mayo. Los números premiados son los siguientes:
Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 37.118
Serie (6.000.000 €): 101
🔴 ¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 29 de mayo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20% mediante un gravamen especial.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 29 de mayo de 2026. Esperamos que hayáis tenido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL!!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué pasa si el cupón está roto o deteriorado?
El estado físico del boleto puede resultar determinante a la hora de cobrar un premio. Si el cupón está roto, deteriorado o parcialmente ilegible, la ONCE deberá verificar su autenticidad antes de autorizar el pago correspondiente.
Por ello, los jugadores suelen guardar cuidadosamente el cupón hasta confirmar el resultado y completar el cobro. En situaciones dudosas, la organización analiza distintos elementos de seguridad impresos en el boleto.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Puede compartirse un cupón premiado?
Sí. Muchas personas juegan el Cuponazo compartiendo participaciones entre familiares, amigos o compañeros de trabajo. En esos casos, el premio se divide según el acuerdo establecido previamente entre quienes participan conjuntamente.
Los expertos recomiendan dejar constancia por escrito de las participaciones compartidas para evitar posibles conflictos en caso de resultar premiados. Cuando se trata de premios elevados, este tipo de precauciones suele ser especialmente importante.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios secundarios ha dejado el Cuponazo?
Además del gran premio multimillonario, el Cuponazo ha vuelto a repartir esta noche numerosos premios secundarios en toda España. Los acertantes de las cinco cifras sin serie, así como quienes han coincidido en varias terminaciones, también recibirán importantes cantidades económicas.
Este amplio reparto de premios es una de las razones por las que el sorteo del viernes mantiene tanta popularidad entre los jugadores habituales. Muchos participantes esperan especialmente las categorías menores, donde las probabilidades son más elevadas.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cómo saber si un cupón está premiado?
Tras el sorteo del Cuponazo de este viernes, miles de jugadores revisan ya sus boletos para comprobar si han resultado agraciados. La verificación puede hacerse comparando el número y la serie con los resultados oficiales publicados por la ONCE.
También existen herramientas online y aplicaciones móviles que permiten introducir los datos del cupón para confirmar automáticamente si existe premio. La organización recomienda comprobar siempre los resultados en canales oficiales para evitar errores.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué repercusión tiene repartir un gran premio?
Cuando un vendedor de la ONCE reparte un gran premio, su localidad suele vivir una jornada de enorme expectación. Muchos vecinos acuden al punto de venta para felicitar al vendedor y compartir la alegría generada por el sorteo.
En algunos casos, los premios repartidos ayudan a dinamizar económicamente pequeños municipios o barrios enteros. Historias de clientes habituales agraciados o ventas realizadas en lugares emblemáticos suelen protagonizar titulares durante las horas posteriores al sorteo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuándo se pueden cobrar los premios del sorteo?
Los premios del Cuponazo pueden empezar a cobrarse una vez que la ONCE valide oficialmente los resultados del sorteo celebrado esta noche. Los importes pequeños suelen abonarse rápidamente en establecimientos autorizados.
Para premios de gran cuantía, el proceso requiere trámites adicionales y la identificación del ganador. La organización recuerda que existe un plazo máximo de 30 días naturales para reclamar cualquier premio.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador del Cuponazo?
Aunque el premio principal asciende a 6 millones de euros, la cantidad final puede verse afectada por la tributación correspondiente. Hacienda aplica un gravamen especial del 20 % sobre la parte del premio que supera los 40.000 euros exentos.
El descuento se realiza automáticamente antes de entregar el dinero al ganador, por lo que el afortunado recibe directamente la cantidad neta resultante. Los premios inferiores al límite exento no pagan impuestos.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué ciudades han celebrado premios importantes esta noche?
Tras conocerse los resultados, muchas localidades españolas esperan confirmar si el Cuponazo ha dejado premios destacados en su zona. Cuando un gran premio cae en una ciudad concreta, es habitual que se produzcan celebraciones entre vecinos, clientes habituales y vendedores de la ONCE.
En numerosas ocasiones, los vendedores premiados se convierten en protagonistas de la jornada al repartir millones entre personas de su entorno más cercano. La ONCE suele destacar estas historias humanas después de cada gran sorteo.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué hacer si mi cupón ha sido premiado?
Los jugadores que descubran que tienen un cupón premiado deben conservarlo en perfecto estado hasta proceder al cobro. Dependiendo de la cantidad obtenida, el premio podrá cobrarse directamente en puntos autorizados o en entidades colaboradoras de la ONCE.
En el caso de los premios más elevados, será necesario identificarse y seguir los procedimientos establecidos por la organización. Los boletos comprados online se gestionan automáticamente a través de la cuenta del usuario registrada en JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Por qué el Cuponazo es uno de los sorteos más populares?
El éxito del Cuponazo se debe a la combinación de un premio multimillonario, una amplia cantidad de premios secundarios y el componente social asociado a la ONCE. Para muchos jugadores, participar también supone colaborar con programas destinados a personas con discapacidad.
Además, la tradición histórica del cupón en España y la cercanía de los vendedores hacen que el sorteo mantenga una gran fidelidad entre el público. Cada viernes, miles de personas siguen pendientes de los resultados en todo el país.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Es obligatorio identificarse para cobrar un premio?
Cuando el premio supera determinadas cantidades, la normativa obliga a identificar al ganador mediante documentación oficial. Este control sirve para cumplir con las obligaciones fiscales y los protocolos de prevención establecidos legalmente.
Los premios pequeños pueden cobrarse normalmente de manera inmediata en puntos autorizados, mientras que las cantidades más elevadas requieren acudir a entidades colaboradoras o centros oficiales de la ONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Puede tocar el Cuponazo dos veces en el mismo lugar?
Sí. Aunque resulte poco habitual, el Cuponazo puede dejar premios importantes varias veces en una misma ciudad, barrio o incluso administración de venta. El reparto depende únicamente del azar y de los números vendidos en cada zona.
En numerosas ocasiones, vendedores de la ONCE han repartido grandes premios en más de una ocasión a lo largo de su trayectoria profesional. Estos casos suelen generar una gran expectación mediática y aumentan temporalmente las ventas en esos puntos concretos.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 29 de mayo de 2026 y ha correspondido al número 37.118 con la serie 101.
¡Enhorabuena a los premiados!
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué pasa si se pierde un cupón premiado?
La ONCE recuerda que el cupón físico es el único documento válido para acreditar la propiedad del premio. Si un boleto premiado se pierde, se deteriora gravemente o resulta ilegible, el cobro puede complicarse o incluso llegar a ser imposible.
Por este motivo, los jugadores suelen guardar cuidadosamente sus cupones hasta comprobar el resultado oficial del sorteo. En el caso de compras online, el sistema digital evita este problema al quedar registrada automáticamente la participación.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué significa acertar la serie en el Cuponazo?
En el Cuponazo de la ONCE no basta únicamente con acertar las cinco cifras del número principal para llevarse el premio máximo. También es necesario coincidir con la serie asignada al cupón, un elemento adicional que determina quién obtiene los 6 millones de euros del gran premio.
Cada número se emite en distintas series, lo que permite multiplicar la cantidad de boletos puestos a la venta. Los jugadores que aciertan únicamente el número, pero no la serie, reciben igualmente uno de los importantes premios secundarios previstos por la ONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué hace la ONCE con el dinero recaudado?
Parte de la recaudación obtenida mediante la venta de cupones se destina a programas sociales, laborales y educativos impulsados por la ONCE. La organización financia iniciativas orientadas a mejorar la integración y la autonomía de las personas con discapacidad.
Además de sostener su estructura de premios, los sorteos permiten mantener numerosos servicios de apoyo, formación y empleo en toda España. Este componente social es uno de los elementos que diferencian históricamente a la ONCE de otras loterías.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué números suelen buscar más los jugadores?
Las terminaciones relacionadas con fechas importantes, aniversarios, nacimientos o acontecimientos históricos suelen ser algunas de las más demandadas por los jugadores del Cuponazo. También es frecuente que aumente el interés por determinados números tras noticias de actualidad o eventos deportivos.
En algunos sorteos concretos, ciertos vendedores llegan incluso a agotar números muy concretos debido a la alta demanda. Aun así, la ONCE recuerda que todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades de resultar premiados.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se puede jugar al Cuponazo desde el extranjero?
Los residentes en España pueden participar online a través de la plataforma oficial de JuegosONCE siempre que dispongan de una cuenta registrada y cumplan los requisitos legales establecidos. Sin embargo, el sistema está orientado principalmente al mercado español.
Muchas personas que viven fuera del país también adquieren cupones físicamente cuando visitan España o mediante familiares y amigos. El Cuponazo mantiene una fuerte tradición entre jugadores habituales y seguidores de los sorteos de la ONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un cupón premiado?
Los jugadores disponen de 30 días naturales desde la fecha del sorteo para reclamar el importe de un cupón premiado. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca y el premio deja de poder reclamarse ante la ONCE.
Por ese motivo, la organización recomienda comprobar siempre los resultados oficiales y guardar el boleto en buen estado hasta confirmar si ha sido premiado. En el caso de compras online, el proceso de validación suele ser automático.