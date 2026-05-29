Lotería Nacional | Comprobar resultados del sorteo del jueves 28 de mayo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 28 de mayo de 2026 en EL ESPAÑOL.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 28 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 84.701
- Segundo premio (6.000 €): 39.292
- Últimas 4 cifras (75 €): 7.640, 9.652, 5.776, 1.678
- Últimas 3 cifras (15 €): 463, 922, 768, 209, 560, 624, 234
- Últimas 2 cifras (6 €): 14, 95, 59, 59, 49, 22, 21, 44, 04
- Reintegros (3 €): 1, 4, 8
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?
Tras el sorteo de este jueves, la próxima cita con la Lotería Nacional llegará el sábado con un nuevo sorteo ordinario cargado de premios y expectativas entre los jugadores habituales.
Miles de personas volverán a probar suerte durante el fin de semana, manteniendo viva una de las tradiciones de juego más populares y seguidas en toda España.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Hay que pagar impuestos por un premio de la Lotería Nacional?
Sí, aunque no todos los premios tributan igual. Actualmente, los premios de loterías organizadas por SELAE están exentos hasta un determinado importe mínimo establecido por Hacienda.
Eso significa que muchos premios pequeños y medianos de la Lotería Nacional pueden cobrarse íntegramente sin retenciones fiscales. Solo las cantidades que superan el límite exento están sujetas al gravamen correspondiente.
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Lotería Nacional | Repaso de los números ganadores
-Primer premio (30.000 €): 84.701
- Segundo premio (6.000 €): 39.292
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 28 de mayo de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 30 de mayo de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si el décimo premiado era compartido?
Cuando un premio pertenece a varias personas, es importante demostrar correctamente el reparto del dinero para evitar problemas fiscales futuros con Hacienda.
Los expertos recomiendan identificar por escrito a todos los participantes y especificar cuánto corresponde a cada uno. De lo contrario, Hacienda podría interpretar transferencias posteriores como donaciones sujetas a tributación.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay que declarar el premio en la renta?
Aunque la retención fiscal se aplica automáticamente en premios grandes, el dinero ganado puede tener consecuencias posteriores en la declaración de la renta si genera rendimientos adicionales.
Por ejemplo, si el ganador invierte el dinero, compra inmuebles o genera intereses bancarios, esos beneficios posteriores sí deberán declararse ante Hacienda en los ejercicios correspondientes.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de un gran premio?
Hacienda aplica un gravamen especial del 20% únicamente sobre la parte del premio que supera el mínimo exento. La retención se realiza automáticamente antes de que el ganador reciba el dinero.
Por ejemplo, si un premio supera el umbral libre de impuestos, el banco o la entidad pagadora descuenta directamente la cantidad correspondiente a Hacienda y entrega al ganador el importe neto restante.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay que pagar impuestos por un premio de la Lotería Nacional?
Sí, aunque no todos los premios tributan igual. Actualmente, los premios de loterías organizadas por SELAE están exentos hasta un determinado importe mínimo establecido por Hacienda.
Eso significa que muchos premios pequeños y medianos de la Lotería Nacional pueden cobrarse íntegramente sin retenciones fiscales. Solo las cantidades que superan el límite exento están sujetas al gravamen correspondiente.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué ambiente se vive en las administraciones premiadas?
Las administraciones que reparten premios importantes suelen convertirse rápidamente en puntos de celebración improvisada. Clientes, vecinos y curiosos se acercan para hacerse fotografías y compartir la alegría del momento.
Los responsables de estos establecimientos aseguran que repartir premios es “la mejor parte del trabajo” y muchos reconocen que viven la noche del sorteo con tanta tensión como los propios jugadores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hacen normalmente los ganadores tras conocer el premio?
La mayoría de los premiados reconoce que lo primero que hace es comprobar varias veces el número para asegurarse de que no existe ningún error. Después suelen avisar a familiares o personas con las que compartían el décimo.
En premios importantes, muchos expertos recomiendan mantener la calma, conservar el boleto en un lugar seguro y buscar asesoramiento financiero antes de tomar decisiones relevantes con el dinero ganado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede cobrarse hoy mismo un premio pequeño?
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse desde esta misma noche en administraciones oficiales de lotería autorizadas, siempre que el establecimiento permanezca abierto.
Muchos jugadores acuden inmediatamente después del sorteo para validar sus décimos y confirmar el importe ganado. Las administraciones suelen vivir momentos de gran actividad durante las horas posteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Ha estado muy repartido el primer premio?
Todo apunta a que el primer premio ha viajado a distintas provincias españolas, algo habitual en los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional. El reparto múltiple incrementa el número de ganadores y multiplica las celebraciones en diferentes puntos del país.
Cuando el premio cae muy repartido, muchas administraciones tardan horas en confirmar cuántos décimos agraciados vendieron realmente. Algunas veces, incluso aparecen nuevos puntos premiados durante la madrugada.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?
Tras el sorteo de este jueves, la próxima cita con la Lotería Nacional llegará el sábado con un nuevo sorteo ordinario cargado de premios y expectativas entre los jugadores habituales.
Miles de personas volverán a probar suerte durante el fin de semana, manteniendo viva una de las tradiciones de juego más populares y seguidas en toda España.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si mi número se queda cerca del premio?
Los números inmediatamente anteriores y posteriores al primer y segundo premio reciben las conocidas aproximaciones, que también están premiadas económicamente.
Aunque muchos jugadores sienten frustración por quedarse “a las puertas”, estas categorías permiten repartir una importante cantidad de dinero adicional y aumentan las opciones de conseguir premio en cada sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué deben hacer ahora los ganadores?
Los jugadores premiados deben comprobar cuidadosamente su décimo y conservarlo en perfecto estado antes de acudir a cobrar el premio. Los importes pequeños pueden cobrarse en administraciones oficiales, mientras que los premios mayores requieren acudir a entidades bancarias autorizadas.
Los expertos recomiendan además realizar fotografías del décimo y evitar compartir demasiada información públicamente hasta haber completado todos los trámites necesarios para el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto gana quien tenga un décimo del primer premio?
Los poseedores de un décimo correspondiente al primer premio recibirán 30.000 euros por décimo, una cantidad que puede cambiar la economía de muchos jugadores habituales.
En caso de tener un billete completo, el premio asciende a 300.000 euros. Algunos compradores adquieren varios décimos del mismo número, por lo que las ganancias finales pueden multiplicarse considerablemente.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puede tocar dos veces el mismo número?
Sí, aunque es extremadamente improbable, un mismo número puede resultar premiado en distintos sorteos celebrados a lo largo de los años. De hecho, existen números considerados “históricos” por haber repetido premios relevantes.
Esto alimenta supersticiones y fidelidades entre jugadores que nunca cambian su número habitual. Algunas personas llevan décadas jugando exactamente la misma combinación con la esperanza de repetir la suerte de años anteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los premios no cobrados?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo oficial caducan automáticamente y pasan a manos del Estado. El periodo para cobrar suele ser de tres meses desde el día siguiente al sorteo.
Cada año quedan sin reclamar cantidades importantes por olvidos, pérdida de décimos o errores al comprobar resultados. Por eso, las administraciones recuerdan constantemente la importancia de revisar bien los números.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pueden compartir décimos por WhatsApp?
Sí, muchas personas comparten participaciones mediante fotografías o mensajes en aplicaciones móviles. Sin embargo, expertos legales recomiendan dejar constancia clara de quiénes participan y cuánto dinero aporta cada uno.
En caso de resultar premiado, disponer de pruebas escritas puede evitar conflictos posteriores. Por ello, es frecuente que grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo documenten previamente el reparto del décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tarda en ingresarse un premio importante?
Una vez validado el décimo en una entidad bancaria autorizada, el ingreso del dinero suele realizarse en pocos días laborables. El plazo puede variar dependiendo de la cuantía y de las comprobaciones administrativas necesarias.
Los bancos recomiendan acudir con cita previa si el premio es elevado y llevar toda la documentación necesaria. En premios compartidos, además, es habitual solicitar la identificación de todos los beneficiarios.