Comprobar Gordo de la Primitiva, en directo | Resultados del sorteo del domingo 24 de mayo de 2026
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se ha celebrado este domingo 24 de mayo de 2026, a las 21:40, con un premio de 7,6 millones de euros.
👉 Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 23 de mayo
Este domingo 24 de mayo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 7,6 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 4, 17, 38, 41 y 52, mientras el reintegro o número clave es el 8.
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 7,6 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
-
Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás comenzar a cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva a partir de mañana, lunes 25 de mayo de 2026.
Los fondos y los sistemas de validación de Loterías y Apuestas del Estado se activarán a primera hora de la mañana, una vez que concluya el escrutinio de los boletos ganadores a nivel nacional.
A partir de ese momento, dispondrás de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamar el dinero, el cual caducará el 24 de agosto de 2026.
Recuerda que si el premio es inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo en cualquier administración de lotería, mientras que si es superior deberás acudir a una entidad bancaria colaboradora.
-
Comprobar Gordo de la Primitiva | Un repaso a los números premiados
Este domingo 24 de mayo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 7,6 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 4, 17, 38, 41 y 52, mientras el reintegro o número clave es el 8.
-
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El Gordo de la Primitiva se juega de forma exclusiva una vez a la semana. Por tanto, el próximo sorteo tendrá lugar el domingo, 31 de mayo de 2026 a las 21:30 horas (hora peninsular española).
Sin embargo, si tienes ganas de probar suerte en otros juegos, entre semana hay Bonoloto, La Primitiva, Euromillones y tanto el jueves como el sábado, Lotería Nacional.
-
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva de hoy, la documentación que debes aportar dependerá exclusivamente del dinero ganado.
Si el importe es inferior a 2.000 euros, solo necesitarás presentar tu resguardo físico original en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para que te entreguen el dinero en metálico o mediante Bizum.
Por el contrario, si has resultado agraciado con un premio igual o superior a 2.000 euros (como el gran bote de la jornada), el cobro deberá gestionarse obligatoriamente en una sucursal de las entidades bancarias colaboradoras, que actualmente son CaixaBank y BBVA.
Para ello, tendrás que presentar el boleto original premiado en perfecto estado junto a tu documento de identidad vigente (DNI, NIE o pasaporte), sin que el banco pueda cobrarte ninguna comisión ni exigirte ser cliente.
-
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar cualquier premio derivado del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy es de tres meses, un plazo que empieza a contar de forma oficial a partir de mañana, lunes 25 de mayo.
Al tratarse de meses naturales según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, la fecha tope definitiva para reclamar tu dinero expira el próximo 24 de agosto de 2026.
Es fundamental que realices el trámite antes de que venza este periodo, ya que los tres meses cuentan de manera estricta e incluyen días festivos.
Si dejas pasar el plazo sin validar tu boleto en una administración o entidad bancaria colaboradora, perderás de forma de irrevocable el derecho a recibir el dinero, el cual pasará directamente a beneficio del Tesoro Público.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de El Gordo de la Primitiva están sujetos a un gravamen especial por parte de la Agencia Tributaria que solo afecta a las grandes cantidades.
Por ley, los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente exentos de impuestos, por lo que recibirás ese tramo íntegro sin importar la categoría que hayas acertado.
Para cualquier cantidad que supere ese límite de 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20% fijo sobre el importe restante.
Esta retención se realiza de forma automática y directa en la entidad bancaria en el momento de cobrar el premio, lo que significa que el dinero llegará a tu cuenta bancaria ya limpio de cargas fiscales.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás comenzar a cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva a partir de mañana, lunes 25 de mayo de 2026.
Los fondos y los sistemas de validación de Loterías y Apuestas del Estado se activarán a primera hora de la mañana, una vez que concluya el escrutinio de los boletos ganadores a nivel nacional.
A partir de ese momento, dispondrás de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamar el dinero, el cual caducará el 24 de agosto de 2026.
Recuerda que si el premio es inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo en cualquier administración de lotería, mientras que si es superior deberás acudir a una entidad bancaria colaboradora.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 8.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
-
Gordo de la Primitiva | ¡Sale la combinación ganadora!
ste domingo 24 de mayo de 2026 se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 7,6 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 4, 17, 38, 41 y 52, mientras el reintegro o número clave es el 8.
-
Gordo de la Primitiva, hoy en directo | ¡Arranca el sorteo!
¡Ya está todo listo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado!
El sorteo de El Gordo de la Primitiva se realiza mediante el sistema de doble matriz, utilizando dos bombos automáticos que giran simultáneamente en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Del primer bombo, que contiene 54 bolas numeradas del 1 al 54, se extraen de forma consecutiva y al azar las cinco bolas que darán forma a la combinación principal de la jornada.
Inmediatamente después, la atención se traslada al segundo bombo, encargado de dictar el desenlace del sorteo con un conjunto de 10 bolas numeradas del 0 al 9. De este receptáculo se extrae una única bola que determina el "número clave", un dígito fundamental que no solo sirve para reembolsar el coste de la apuesta a modo de reintegro, sino que es imprescindible acertar junto a los cinco números anteriores para adjudicarse el gran bote millonario.
-
Gordo de la Primitiva | ¿A qué hora se conocerá el número premiado?
El número premiado de El Gordo de la Primitiva se conocerá hoy en directo pocos minutos después de que comience el sorteo a las 21:40 horas (hora peninsular española).
Al ser un sistema de extracción rápido mediante dos bombos automáticos (uno para las cinco bolas principales y otro para el número clave), la combinación ganadora oficial estará lista en torno a las 21:50 horas.
Una vez que se extraigan las bolas, los resultados se publicarán de forma inmediata en las plataformas digitales.
Sin embargo, para conocer el escrutinio definitivo (el número exacto de acertantes en cada categoría y si el bote de 7,6 millones de euros se ha repartido o acumulado), habrá que esperar un poco más, habitualmente entre las 22:15 y las 22:30 horas de esta misma noche.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebrará el próximo domingo 31 de mayo de 2026. Como es habitual en este juego de Loterías y Apuestas del Estado, la cita tendrá lugar a las 21:40 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos del organismo en Madrid.
Los boletos para participar en esta nueva jornada se podrán adquirir a partir de mañana mismo en cualquier administración física o a través de los canales digitales oficiales. La cuantía del bote definitivo para ese día dependerá de si en el sorteo celebrado hoy se registra algún acertante de primera categoría o si, por el contrario, el premio vuelve a acumularse.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF.
Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
-
Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué bote se reparte en el sorteo de hoy?
El sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 24 de mayo de 2026, pone en juego un impresionante bote acumulado de 7,6 millones de euros.
Esta suculenta cifra está reservada exclusivamente para los acertantes de primera categoría, es decir, aquellos jugadores que logren adivinar los cinco números de la combinación principal más el número clave.
El millonario premio es el resultado de la ausencia de acertantes máximos en las jornadas previas, lo que ha permitido que el bote crezca de forma progresiva.
De no haber ningún ganador con los seis aciertos necesarios en el sorteo de esta noche, la cantidad acumulada volverá a incrementarse de forma automática para el próximo domingo.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de El Gordo de la Primitiva están sujetos a un gravamen especial por parte de la Agencia Tributaria que se aplica solo a las grandes cantidades.
Por ley, los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente libres de impuestos, por lo que recibirás ese tramo íntegro independientemente de la categoría que hayas acertado.
Para cualquier cantidad que supere ese límite de 40.000 euros, Hacienda se queda con un 20% fijo sobre el importe restante.
Esta retención se realiza de forma automática y directa en la entidad bancaria en el momento de cobrar el premio, lo que significa que el dinero llegará a tu cuenta bancaria ya limpio de cargas fiscales y no tendrás que volver a pagar por él en tu declaración de la Renta.
-
Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
En el sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy se destina el 55% de la recaudación total a sufragar los premios, divididos en un total de ocho categorías diferentes más el reintegro.
La joya de la corona es la primera categoría (acertar los 5 números principales más el número clave), que en la jornada de hoy reparte un impresionante bote acumulado de 7,6 millones de euros.
Para el resto de niveles, las ganancias varían de forma proporcional según el número de acertantes y la recaudación, distribuyéndose entre quienes logren aciertos de combinaciones como 5+0, 4+1, hasta llegar a las categorías más sencillas.
Las únicas excepciones con cuantías fijas son la octava categoría (2 aciertos), que otorga un premio directo de 3 euros por boleto, y el acierto exclusivo del número clave, que devuelve el importe íntegro de 1,50 euros de la apuesta.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes empezar a cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva a partir de mañana, lunes 25 de mayo de 2026. Los sistemas de Loterías y Apuestas del Estado abren el proceso de pago una vez finalizados los escrutinios oficiales y el cierre de las operaciones de la jornada dominical.
A partir de esa primera hora de la mañana, dispones de un plazo máximo e improrrogable de tres meses para reclamar tu dinero.
Si el importe es menor a 2.000 euros podrás hacerlo directamente en cualquier administración de lotería, mientras que si la cuantía es igual o superior, deberás tramitarlo en una entidad bancaria colaboradora.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Qué pasa si el número ganador le toca a un billete no vendido?
Si la combinación ganadora de primera categoría de El Gordo de la Primitiva corresponde a un billete que no ha sido vendido, el importe destinado a dicho premio no se pierde ni se lo queda el Estado.
En su lugar, esa cantidad económica se acumula automáticamente para el sorteo del domingo siguiente, generando el famoso "bote" que incrementa el atractivo del juego.
Este mecanismo de acumulación es el responsable de que el premio mayor crezca de forma exponencial semana tras semana cuando no hay acertantes de máxima categoría.
Al no existir un billete físico o digital validado con esos números exactos en los terminales oficiales, los fondos pasan en su totalidad a engrosar la reserva del próximo sorteo, elevando la cuantía millonaria en juego.
-
Gordo de la Primitiva hoy | ¿A qué hora empieza el sorteo?
El sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy domingo se celebra a las 21:40 horas (hora peninsular española) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.
La extracción de las bolas se realiza en directo y es el evento que cierra el calendario de loterías del fin de semana.
Si tienes pensado realizar una apuesta de última hora, debes tener en cuenta que el cierre oficial para la adquisición de boletos se produce unos minutos antes, habitualmente en torno a las 21:15 horas.
Todos los resguardos validados después de ese límite no entrarán en el juego de hoy con el bote de 7,6 millones, sino que pasarán de forma automática para el sorteo del domingo siguiente.
-
Gordo de la Primitiva | ¿Cómo fue el resultado del último sorteo?
El último sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado el pasado domingo 17 de mayo de 2026, dejó una combinación ganadora compuesta por los números 2, 4, 10, 27 y 50, junto al 9 como número clave (reintegro).
La recaudación total de la jornada ascendió a más de 3,59 millones de euros, registrando una alta participación en todo el país.
En cuanto al reparto de premios, el sorteo cerró sin acertantes tanto en la primera categoría (5+1) como en la segunda (5+0), lo que permitió que el bote acumulado siguiera creciendo.
Las mayores alegrías se concentraron en la tercera categoría (4+1), donde un total de 30 acertantes se embolsaron un premio individual de 5.757,56 euros.