Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del sábado 9 de mayo

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 9 de mayo:

Primer premio: 21.254

Segundo premio: 56.079

Reintegros: 2, 4, 9

Cuatro cifras: 0254 - 2.166 - 3.146 - 5.295

Tres cifras: 117 - 119 - 120 - 142 - 235 - 264 - 506 - 599 - 751 - 925

Dos cifras: 04 - 29 - 41 - 44 - 46 - 48 - 55 - 81 - 88

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?

Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.

Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.