Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar resultados del sorteo del sábado 9 de mayo
Comprueba todos los resultados y números premiados de la Lotería Nacional de hoy, 9 de mayo de 2026, y descubre si tu décimo ha sido agraciado con alguno de los grandes premios.
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 9 de mayo:
Primer premio: 21.254
Segundo premio: 56.079
Reintegros: 2, 4, 9
Cuatro cifras: 0254 - 2.166 - 3.146 - 5.295
Tres cifras: 117 - 119 - 120 - 142 - 235 - 264 - 506 - 599 - 751 - 925
Dos cifras: 04 - 29 - 41 - 44 - 46 - 48 - 55 - 81 - 88
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional | Un repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 9 de mayo:
Primer premio: 21.254
Segundo premio: 56.079
Reintegros: 2, 4, 9
Cuatro cifras: 0254 - 2.166 - 3.146 - 5.295
Tres cifras: 117 - 119 - 120 - 142 - 235 - 264 - 506 - 599 - 751 - 925
Dos cifras: 04 - 29 - 41 - 44 - 46 - 48 - 55 - 81 - 88
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, ha correspondido al número 56079.
A diferencia del primer premio, que ha estado muy repartido, este segundo premio ha caído íntegramente en la ciudad de Pamplona (Navarra), donde se ha vendido la serie completa.
Específicamente, el número ha sido despachado en la Administración de Loterías número 19, conocida como "La 19 de Pamplona", situada en la calle Bergamín, 27. Los afortunados que posean un décimo de este número recibirán un premio de 12.000 €.
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Lotería Nacional | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
El procedimiento para cobrar tu premio de la Lotería Nacional depende de si tu décimo es físico u online y, sobre todo, del importe ganado. Si tienes un décimo físico y el premio es inferior a 2.000 €, puedes acudir a cualquier administración de loterías a partir del lunes; allí te pagarán en metálico o mediante Bizum.
En cambio, si el premio es igual o superior a 2.000 €, deberás presentarte en una sucursal de las entidades bancarias colaboradoras (BBVA o CaixaBank) con tu DNI y el décimo original para que realicen una transferencia a tu cuenta.
Si compraste tu participación a través de la web o la app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el proceso es automático para importes menores, que se ingresan directamente en tu "lotobolsa".
Para premios mayores ganados online, deberás solicitar el cobro desde tu perfil de usuario verificando tu identidad y facilitando un número de cuenta bancaria. Recuerda que tienes un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar el dinero antes de que el décimo caduque definitivamente.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional, hoy en directo | Un repaso a los números premiados
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 9 de mayo:
Primer premio: 21.254
Segundo premio: 56.079
Reintegros: 2, 4, 9
Cuatro cifras: 0254 - 2.166 - 3.146 - 5.295
Tres cifras: 117 - 119 - 120 - 142 - 235 - 264 - 506 - 599 - 751 - 925
Dos cifras: 04 - 29 - 41 - 44 - 46 - 48 - 55 - 81 - 88
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Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
El lugar donde debes acudir para cobrar tu premio de la Lotería Nacional de hoy depende exclusivamente de la cantidad que hayas ganado.
Si tu premio es inferior a 2.000 €, puedes cobrarlo en efectivo o mediante Bizum en cualquier administración de loterías oficial repartida por España a partir del próximo lunes.
Si realizaste la compra a través de la web o app oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios menores se ingresan automáticamente en tu "lotobolsa".
Para premios iguales o superiores a 2.000 €, el cobro no se realiza en las administraciones, sino que debes acudir a una de las entidades bancarias colaboradoras (actualmente BBVA y CaixaBank).
No es necesario ser cliente de estos bancos ni te pueden cobrar comisiones por el trámite; solo tendrás que presentar tu DNI y el décimo original.
Recuerda que el plazo máximo para reclamar cualquier premio es de tres meses, por lo que tienes hasta el 9 de agosto de 2026 para hacerlo efectivo antes de que caduque.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Dónde ha caído el premio?
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, ha estado muy repartido por la geografía española.
Las administraciones que han vendido el número ganador, el 21254, se encuentran en Gijón (Asturias), Rojales (Alicante), Sigüenza (Guadalajara), San Pedro Alcántara (Málaga) y Arona (Santa Cruz de Tenerife).
Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 56079, ha tenido un destino mucho más localizado. Se ha vendido íntegramente en la administración número 19 de Pamplona (Navarra), situada en la calle Bergamín.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional tras el de hoy sábado es el jueves 14 de mayo de 2026. Este sorteo se celebrará a las 21:00 horas y cuenta con un primer premio de 30.000 € al décimo (300.000 € a la serie). Los décimos para esta cita tienen un precio habitual de 3 €.
Si prefieres el sorteo del fin de semana, el siguiente tendrá lugar el sábado 16 de mayo a las 13:00 horas. En esta ocasión, el primer premio asciende a 60.000 € por décimo (600.000 € a la serie) y el coste de cada décimo es de 6 €. Recuerda que puedes adquirir tus números hasta media hora antes del inicio de cada sorteo.
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Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios están exentos de impuestos siempre que no superen los 40.000 €; es decir, si ganas un segundo premio o cualquier importe menor a esa cifra, recibirás el dinero íntegro sin que Hacienda te quite nada.
Por ejemplo, si el premio es de 60.000 € al décimo, tributarás solo por 20.000 €, por lo que Hacienda se llevaría 4.000 € y tú recibirías 56.000 €. Este descuento se aplica de forma automática en el momento del cobro, por lo que no tendrás que volver a pagar por este dinero en tu declaración de la renta.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- Calle Valentín Fuster, 16, 03170 Rojales, Alicante, España.
- Calle Manso, 3, 33203 Gijón, Asturias, España.
- Calle Cardenal Mendoza, 25, 19250 Sigüenza, Guadalajara, España.
- Avenida de la Constitución, 11, Local 1, 29670 San Pedro Alcántara, Málaga, España.
- Centro Comercial Club 6-8, Avenida Penetración, sin número, 38650 Arona, Santa Cruz de Tenerife, España.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Calle Bergamín, 27, 31003 Pamplona, Navarra, España
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Lotería Nacional hoy | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 4, 9
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Lotería Nacional hoy | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 25 de abril!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 21.254
600.000 euros por serie