Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 30 de abril, en directo

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 30 de abril de 2026 son los siguientes:

- Primer premio (30.000 €): 64299

- Segundo premio (6.000 €): 52102

- Últimas 4 cifras (75 €): 6444, 1588, 1459 y 4256.

- Últimas 3 cifras (15 €): 121, 756, 903, 725, 566, 774 y 342.

- Últimas 2 cifras (6 €): 46, 61, 24, 60, 07, 53, 35, 26 y 16.

- Reintegros (3 €): 9, 0, 1

🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?

En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.

Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.

Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.

Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.