Lotería Nacional, hoy | Comprobar resultados del sorteo del jueves 30 de abril, en directo
Comprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 30 de abril de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 €.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 30 de abril de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 64299
- Segundo premio (6.000 €): 52102
- Últimas 4 cifras (75 €): 6444, 1588, 1459 y 4256.
- Últimas 3 cifras (15 €): 121, 756, 903, 725, 566, 774 y 342.
- Últimas 2 cifras (6 €): 46, 61, 24, 60, 07, 53, 35, 26 y 16.
- Reintegros (3 €): 9, 0, 1
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hago si compartía el décimo con otras personas?
Si el décimo es compartido, el premio debe repartirse entre todos los participantes según la cantidad jugada por cada uno.
Es recomendable que una sola persona cobre el premio y luego distribuya el dinero, dejando constancia por escrito para evitar problemas legales o fiscales.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- INDUSTRIA, 11,VILAFRANCA DEL PENEDÈS,08720,BARCELONA
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- ASEO DE LA CONSTITUCION, 51,ARNEDO,26580,LA RIOJA
- AVDA. ORO VERDE, 1,MARTOS,23600,JAEN
- C.C. CARREFOUR-CRTA MADRID-LISBOA, S/N,MÉRIDA,06800,BADAJOZ
- RAMON Y CAJAL, 3,LA RODA,02630,ALBACETE
- RAMBLA SABADELL, 211, L-B,SABADELL,08202,BARCELONA
- AVDA. DEL MERCADO, 10,VEGA DE SAN MATEO,35320,LAS PALMAS
- AVDA. LAIRAGA, 38,BAÑADEROS,35414,LAS PALMAS
- C.C. MONTE PILAR AVDA PRINCIPE ASTURIAS, S/N L-29,MAJADAHONDA,28221,MADRID
- HERNAN CORTES, LOCAL 4 (MAZARRON),PUERTO DE MAZARRON,30860,MURCIA
- CARRETERA GENERAL, 161,HERMIGUA,38820,STA.CRUZ.TFE
- AVDA. LIBERTAD, 20,SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA,38108,STA.CRUZ.TFE
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hasta cuándo puedo cobrar el premio?
El plazo para cobrar cualquier premio de la Lotería Nacional es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.
Es importante no dejar pasar este tiempo, ya que una vez superado, el premio caduca y no puede reclamarse bajo ninguna circunstancia.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hago si mi número ha resultado premiado?
Si tu décimo ha sido premiado, lo primero es conservarlo en buen estado y firmarlo por la parte trasera para acreditar la propiedad.
Después, el cobro dependerá de la cuantía: los premios menores pueden cobrarse en administraciones, mientras que los mayores requieren acudir a entidades bancarias colaboradoras.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre el sorteo del jueves y el del sábado?
La principal diferencia está en la cuantía de los premios. Los sorteos del sábado suelen ofrecer premios más elevados y, en ocasiones, ediciones especiales.
En cambio, los jueves mantienen un formato más sencillo y económico, con un precio por décimo más bajo, lo que los hace más accesibles para el público general.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional están sujetos a tributación a partir de un mínimo exento. Actualmente, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, y a partir de esa cantidad se aplica un gravamen del 20%.
Esto significa que muchos premios del sorteo de jueves no tienen retención, ya que suelen estar por debajo de ese umbral, especialmente en el caso de décimos premiados.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 0 y 1
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 30 de abril!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 64.299
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 52.102
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 6.444
La segunda es el 1.588
La tercera es el 1.459
La cuarta es el 4.256
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 121
La segunda es el 756
La tercera es el 903
La cuarta es el 725
La quinta es el 566
La sexta es el 774
La séptima es el 342
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 46
La segunda es el 61
La tercera es el 24
La cuarta es el 60
La quinta es el 07
La sexta es el 53
La séptima es el 35
La octava es el 26
La novena es el 16
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre si pierdo el décimo?
Si se pierde un décimo, cobrar el premio puede ser muy complicado, ya que este documento es al portador. Sin él, no se puede demostrar la propiedad del número premiado.
En casos excepcionales, se puede iniciar un proceso judicial si se puede acreditar la posesión, pero no es lo habitual. Por eso se recomienda hacer copias o fotografías del décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pueden compartir décimos premiados?
Sí, es muy habitual compartir décimos entre varias personas, ya sea en familia, con amigos o en el trabajo. En estos casos, es fundamental dejar constancia por escrito de la participación de cada uno.
Esto evita posibles conflictos en caso de premio y facilita el reparto del dinero, especialmente cuando las cantidades son elevadas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué significa el reintegro en la Lotería Nacional?
El reintegro es un premio menor que devuelve el importe jugado, es decir, los 3 euros del décimo en el caso del sorteo del jueves. Se obtiene cuando la última cifra del número coincide con la del primer premio.
También hay otros reintegros adicionales asociados a números concretos, lo que aumenta las probabilidades de recuperar al menos la inversión inicial.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidades hay de ganar el primer premio?
La probabilidad de acertar el primer premio en la Lotería Nacional es de 1 entre 100.000, ya que los números van del 00000 al 99999. Es una probabilidad relativamente alta comparada con otros juegos de azar.
Sin embargo, al existir numerosos premios secundarios, las opciones de obtener algún tipo de premio son bastante mayores, lo que hace atractivo este sorteo para muchos jugadores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, los premios de la Lotería Nacional están sujetos a tributación, aunque solo a partir de cierta cantidad. Actualmente, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos.
A partir de esa cifra, se aplica un gravamen del 20%, que se descuenta automáticamente antes de que el ganador reciba el dinero, simplificando así el trámite fiscal.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un décimo premiado?
El plazo para cobrar un premio de la Lotería Nacional es de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca.
Por eso es recomendable comprobar los décimos cuanto antes y guardarlos en buen estado, ya que son el único justificante válido para reclamar el premio.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora termina el sorteo de la Lotería Nacional?
El sorteo de la Lotería Nacional suele finalizar en torno a las 21:20 o 21:30 horas, dependiendo del ritmo de extracción de bolas. Es un proceso relativamente rápido en comparación con otros sorteos como Navidad o El Niño.
Una vez concluido, los números premiados quedan fijados oficialmente y comienzan a difundirse de forma masiva en medios digitales, aplicaciones móviles y puntos de venta autorizados.